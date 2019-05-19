“استقبل فورا” تردد قنوات دي أم سي dmc على النايل سات الجديد

يمكن ضبط تردد قنوات دي أم سي الجديد علي القمر الصناعي النايل سات من خلال موقع كلمة دوت أورج، حيث يغطي هذا القمر منطقة الشرق الأوسط بالكامل عبر الستالايت الموجود بمنزلك، فمن الممكن ضبط التردد الجديد لقناة dmc بكل سهولة من اجل مشاهدة اجدد المسلسلات والبرامج والأفلام علي شاشتها حيث استطاعت قناة dmc بجذب العديد من من المشاهدين في وقت قياسي بسبب جودة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه عبر شاشتها، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية ضبط تردد قناة dmc حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين المتابعين للمسلسلات الدرامية الجديدة.

تردد قنوات دي أم سي dmc على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ قناة dmc العامة نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc الرياضية نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc دراما نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc مسرح نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc للأطفال نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6 قناة dmc الإخبارية نايل سات 11449 أفقي “h” 27500 5/6

تابعنا معاكم من خلال هذا التقرير المبسط طريقة استقبال التردد الجديد لقناة دي أم سي dmc الفضائية حيث يمكن متابعة العديد من البرامج علي المدار والتي حظيت بإعجاب العديد من المشاهدين في مصر والوطن العربي حيث يمكن متابعة تردد قناة dmc على القمر الصناعي النايل سات من خلال التذبذب الموضح لكم بالجدول السابق.

كيفية إضافة تردد قنوات DMC