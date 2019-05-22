تردد قنوات دي ام سي dmc على نايل سات 2019 بجودة HD

تردد قناة دي ام سي dmc، هي شبكة تلفزيونية حديثة تضم 4 قنوات متنوعة وتعد القناة ذات إستثنائية خصوصا إذا نظرنا لإطلاقها باقة خاصة للأطفال، فمحتوى الشبكة شامل يستهدف كافة النواحي وتبث أحدث المسلسلات المصرية إلى البرامج الحوارية والإجتماعية والرياضية والترفيه لتكون قناة محببة لكل المصريين.

“دي إم سي” تقوم ببث الأخبار وإعداد التقارير الوثائقية المختلفة مع إمتلاكها قدرة أكبر للوصول إلى جهات الدولة ومحاورة الوزراء والمسؤولين في أستديوهاتها. dmc قناة رائدة في التنمية ودعم خبرات المواطنين المصريين، ما كون لها قاعدة كبيرة في مصر والعالم العربي بسرعة فائقة. وتقدم مزيج من البرامج الإجتماعية والفنية وبرامج الترفيه كالطبخ، كما هي تعد مقربة من النجوم إذ ترصد الفنانين في الفعاليات والمهرجانات مثل مهرجان القاهرة السينمائي.

قنوات dmc

قناة dmc الأخبارية

قناة دي ام سي دراما “dmc drama”

قناة دي إم سي مسرح

قناة دي ام سي أطفال dmc kids

وتظهر القناة بمجموعة غنية من البرامج الجاذبة التي تكون تثقيفية في أغلبها /كما تولى إهتماماً على دعم أبناء جمهورية مصر، فقد أكتسبت مرتبة متقدمة من بين القنوات المصرية في نطاقها، ما يجعلها كواحدة من أفضل شاشات التلفزة على الإطلاق. والتي أنطلقت عام 2017 بطلب من الجيش المصري. وتمتلك دي ام سي تردد واحد الجديد 2019 لا غير لإستقبال جميع قنواتها تحته. إذ أن إشارة البث متاحة على القمر الصناعي النايل سات

تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد على نايل سات لمشاهدة المسلسلات المصرية والبرامج الهادفة