تردد قنوات روتانا على عرب سات ونايل سات وبرامج خليجية في رمضان

تعتبر مجموعة قنوات روتانا واحدة من أهم القنوات التي تحظى بعدد كبير من المشاهدين العرب، حيث تميزت القنوات منذ إطلاقها بالتفرد في المحتوى الجميل المقدم سيما في البرامج والمسلسلات،وتعرف هذه الباقة بأنها مملوكة من طرف الملياردير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وفي هذا المقال سنعرفكم على تردد قنوات روتانا.

تردد قنوات روتانا على النايل سات وعرب سات

النايل سات:

التردد : 11296 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب : افقى 3/4

عربسات (بدرسات):

التردد : 11843 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب : افقى 3/4

عربسات (بدر سات) HDD:

التردد : 10890 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب : افقى 3/4

روتانا خليجية

تتميز قناة روتانا خليجية بالكثير من البرامج المميزة التي تعرضها القناة وهي بذالك واحدة من أهم القنوات في عالمنا العربي.

رادار طارئ

الليوان

الراحل

نفوس مطمئنة

أسرار القرآن

ما قل ودل

ركشنة

منهج التائبين

لعلهم يعقلون

سيدتي

شفرة وسفرة

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روتانا كلاسيك

تعتبر واحدة من أهم القنوات في مجالها حيث تعنى هذه القناة ببث الأفلام والموسيقى الكلاسيكية خصوصا المصرية في بدايتها.

روتانا موسيقى

تبث القناة أفضل الأغاني الشرقية سواء الكلاسيكية أوالحديثة وهي بذالك واحدة من أكثر القنوات متابعة.

روتانا سينما

تبث القناة القناة عديد الأفلام العربية المعاصرة والكلاسيكية، كما تبث برنامج عرب وود في هذا رمضان.

روتانا أفلام

تركز القناة على إنتقا أهم الأفلام العربية لعرضها.