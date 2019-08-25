تردد قنوات شبابيك أجدد قنوات النايل سات 2019

انطلقت قنوات شبابيك أجدد قنوات القمر الصناعي المصري نايل سات وهي قنوات حديثة تم أول عرض لها من يومين، نقدم إليكم تردد قنوات شبابيك وهي باقة حديثة تبث حصريا على القمر الصناعي نايل سات، وتتعتبر شبكة قنوات شبابيك من أحدث الباقات المصرية والمتخصصة في عرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات العربية الحديثة والقديمة على شاشاتها، وتتكون باقة قنوات شبابيك من خمس قنوات متنوعة تهتم بالأفلام العربية المصرية القديمة والحديثة وتسعى قنوات شبابيك إلى منافسة باقات كثيرة مثل قنوات الشاشة والساعة قنوات فوكس وقنوات زلزال.

تردد قنوات شبابيك

تردد قنوات شبابيك قنوات جديدة على القمر الصناعي نايل سات والذي يقع في مدار 7 غرب، يضم خمس قنوات متخصصة وهي قناة شبابيك سينما، وقناة شبابيك افلام وقناة شبابيك دراما وقناة شبابيك كلاسيك وقناة شبابيك كوميدي وأهم ما يميز تردد قنوات شبابيك 2019 أنه تردد واحد لكل القنوات مما يسهل على المشاهدين برمجة جهاز الاستقبال الخاص بهم ( الريسيفر) ، ويمكن لمتابعي جميع قنوات النايل سات في مصر والوطن العربي من استقبال القنوات بكل سهولة وبساطة من خلال طبق 70 سم على الأقل، واليكم متابعينا تردد قنوات شبابيك الجديدة.

تردد شبكة قنوات شبابيك على نايل سات

تضم شبكة قنوات شبابيك كما تحدثنا قبل ذلك أنها تضم خمس قنوات تسعى من خلالها من جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين وتحمل قائمة قنوات شبابيك اسم SHABABIK على قائمة الريسيفر وإليكم تردد قنوات SHABABIK على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة شبابيك أفلام

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أحدث مسلسلات الدراما المصرية وتحمل شعار باللون الأرجواني.

تردد قناة شبابيك سينما

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أحدث أفلام الدراما المصرية الحديثة وتحمل شعار باللون الأحمر.

تردد قناة شبابيك كلاسيك

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أحدث أفلام الدراما المصرية القديمة وتحمل شعار باللون الأزرق.

تردد قناة شبابيك دراما

التردد :11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز 27500 .

القناة متخصصة فى عرض أحدث أفلام الدراما المصرية القديمة وتحمل شعار باللون اللبني.

تردد قناة شبابيك مسلسلات