نقدم اليكم متابعينا تردد قنوات فوكس اجدد باقات القمر الصناعي نايل سات، في ظل ما نعيشه من تقدم في التكنولوجيا عامة وفي عالم الفضائيات خاصة، تطل علينا باقة جديدة من القنوات والتي تتكون من ست قنوات فضائية عربية جديدة وحصرية ، تقوم بعرض محتوى جديد وشيق وخصوصا في عرض المسلسلات، وهي قنوات فوكس والتي تتكون من أربع قنوات تعرض مجموعة من الافلام العربية القديمة والحديثة وقناتين لعرض المسلسلات أيضا ، وإليكم متابعينا ترددات قنوات فوكس الجديدة على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قنوات فوكس

تعتبر قنوات فوكس من اجدد باقات القمر الصناعي نايل سات والتي تمتلك مكتبة قوية من الافلام والمسلسلات الحصرية، وكونها مجموعة قنوات جديدة في عالم القنوات الفضائية العربية، تسعى إلى تقديم محتوى جديد وشيق تجذب به أكبر عدد من المشاهدين، ورغم أن القنوات مصرية وتبث على القمر الصناعي المصري ولكنها تطوق إلى إرضاء جميع المشاهدين في مصر والوطن العربي.

تردد قنوات FOX الجديدة

هي عبارة عن مجموعة قنوات تكوين شبكة متميزة لعرض الافلام الجديدة والأفلام الكلاسيكية افلام الزمن الجميل، من خلال قنوات فوكس افلام 1، فوكس افلام 2، و فوكس سينما، فوكس كلاسيك، قناتان لعرض المسلسلات الحديثة والتي تم عرضها في رمضان 2019 من خلال قناة فوكس دراما، فوكس حكايات، وأهم ما يميز باقة قنوات فوكس عرضها للاعلانات لفترات قصيرة ونتمنى أن تستمر على ذلك، واليكم الترددات بالتفصيل.

تردد قنوات fox افلام 1 وافلام 2

من أولى قنوات شبكة قنوات فوكس والتي بدأت بهما المجموعة وكان اسمها في بداية بثها قنوات ert 1 و ert2، وقام المسئولين بتغيير اسمها إلى فوكس افلام 1 وفوكس افلام 2.

التردد : 12562.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة فوكس سينما

هي قناة تعرض مجموعة كبيرة من الافلام العربية الحصرية على شاشتها والتي تمتلك شعاراً باللون الاحمر.

التردد : 12562.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة فوكس كلاسيك

تعرض القناة يوميا مجموعة من الأفلام الكلاسيكية افلام الزمن الجميل وأفلام الأبيض والأسود .

التردد : 10872.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة فوكس حكايات

تعرض مجموعة من المسلسلات على مدار الساعة مثل مسلسل ” قابيل” ومسلسل “ولد الغلابة” ومسلسل “العراف”.

التردد : 12562.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة فوكس دراما

التردد : 12562.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض تردد قنوات fox الجديدة نتمني لكم مشاهدة ممتعة.