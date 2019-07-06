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“تردد قنوات” مسلسلات وأفلام كورية على النايل سات والعرب سات 2019

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“تردد قنوات” مسلسلات وأفلام كورية على النايل سات والعرب سات 2019
تردد قنوات الدراما الكورية 2019

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج “تردد قنوات كوريا” التليفزيونية التي تقوم بعرض مسلسلات الدراما الكورية والتي يتم ترجمتها إلي  اللغة العربية، وتعرض القنوات برامج ترفيه ومسلسلات دراما يغلب فكرها التثقيف والمتعة أيضًا، وتسعي القنوات الكورية إلي إرضاء الجمهور من خلال التنوع في الأعمال الفنية بجميع أنواعها مما يجذب المشاهد إلي متابعة القنوات الكورية، ودائماً ما تهتم معظم القنوات الكوية بتقديم مسلسلات وأفلام لا تخدش الحياء العام وتتناسب مع جميع المراحل العمرية، واليكم تردد القنوات الكورية.

احدث ترددات للقنوات الكورية 2019
احدث ترددات للقنوات الكورية 2019

ترددات القنوات الناقلة للمسلسلات والأفلام الكورية المتنوعة 2019

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر
قناة كوريا دراما 10719 افقي 27500 نايل سات
قناة kbs 11938 عمودي 27500 عرب سات
قناة sbs 11938 عمودي 27500 عرب سات
قناة الكوت 11555 عمودي 27500 نايل سات
قناة الوطنية التونسية 10775 افقي 27500 نايل سات
قناة دبي 1 11785 عمودي 27500 نايل سات
قناه حنبعل 11657 عمودي 27500 نايل سات

تردد القنوات الكورية 2019
تردد القنوات الكورية 2019

ما هي المسلسلات والأفلام التي تقوم القنوات الكورية ببثها عبر الترددات السابقة

تقدم “القنوات الكورية” باقة من أمتع المسلسلات والأفلام الكورية التي يحرص العديد من مشاهديها علي متابعتها ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل الملكة العظيمة، مسلسل أسف أنا احبك، مسلسل قصة حب حزينة، مسلسل فارس أحلامي، مسلسل 49 يوم ومحبوبتي، مسلسل إمبراطور البحر، مسلسل ربيع العمر، مسلسل الشتاء العاصف، مسلسل الشتاء العاصف، مسلسل قلوب لا تعرف الخوف، مسلسل حبيبي من الفضاء، والكثير من المسلسلات التي يتابعها العديد في الوطن العربي.

 

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عن الكاتب

أسامة محمد

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