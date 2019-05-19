يمكن متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية لهذا العام وكذلك العديد من البطولات الكروية، من خلال ضبط تردد قنوات bein sport max على سهيل سات ويوتلسات فالكثير من محبي الساحرة المستديرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبحثون عن التردد الجديد لقنوات بين سبورت الفرنسية على استرا حيث يمكن ضبط جهاز الاستقبال لتغيير اللغة الفرنسية للغة العربية بكل سهولة من خلال جهاز التحكم عن البعد وذلك من اجل الاستمتاع بمتابعة جميع المباريات الكروية بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم تردد قنوات bein max المفتوحة فرجاء تابعونا.

تردد قنوات bein sport max على سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) :11585 – 11623 – 11642 – 11566 .

معدّل الاستقطاب : عامودي.

معدّل الترميز :27500.

معدّل تصحيح الخطأ :2/3.

إشارة إرسال البث:DVB-S2.

معدّل تردد الموجة :8PSK.

تردد قنوات bein sport max على يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) :11013 – 12604 .

معدّل استقطاب الموجة :أفقي.

معدّل الترميز :27500.

معدّل تصحيح الخطأ :2/3.

إشارة إرسال البث:DVB-S2.

معدّل تردد الموجة :8PSK.

أحضرت لكم جميع الترددات المتعلقة بمجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية من خلال موقع كلمة دوت أورج حيث يمكن ضبط التردد الجديد بكل سهولة من خلال أدخال التذبذبات الموضحة بعالية، كما تعتبر باقة bein الرياضية الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا وغيرها من الدوريات الأفريقية والأسيوية علي مدار الساعة بدون انقطاع ولا تشويش، وختاما سوف نتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة كافة المستجدات الجديدة المتعلقة بتغيير هذا التردد حال الإعلان عنه علي الموقع الرسمي والقنوات الرياضية علي شاشات التلفاز نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.