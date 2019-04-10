تردد قنوات MBC مصر الجديد 2019 1&2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قنوات MBC مصر, تعتبر قنوات MBC مصر من القنوات الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم لما تتميز به من إمكانيات ضخمة، نظرا لأنها من أكبر المؤسسات الإعلامية الترفيهية في الشرق الأوسط، كما حازت على أعلى نسبة مشاهدة بين محبيها في مصر والوطن العربي ويحرص على مشاهدتها العديد من الأسر المصرية والعربية لتنوع قنواتها التي تبث أروع وانجح الأفلام السينمائية الشهيرة سواء عربية أو أجنبية مترجمة ، كما تعرض المسرحيات و أيضا أخبار ومسابقات فنية وبرامج مخصصة للطبخ وغيرها من البرامج التي يهتم بها المشاهدين كما تهتم أيضا بأخبار نجوم المجتمع وأشهر الفنانين في كافة أنحاء العالم وأخر ماقدموه من أعمال.

تردد قنوات MBC مصر.

كما يهتم أيضا القائمون على القنوات بأخر تحركات اللاعيبة وأخبار الأندية الرياضية من خلال البرامج الرياضية التي تقوم بتقديمها ويشارك في تقديم برامجها مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الفن والإعلاميين والصحفيين و أيضا الخبراء والأستشاريين في كافة المجالات المختلفة كما تميزت بإستخدامها لأحدث التقنيات وأنظمة الجودة المختلفة, يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش،تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة وإنشائها موقع إلكتروني خاص, كما يمكنك أيضا معرفة تردد قناة بانوراما فيلم “PNC” الجديد 2019 الناقلة لأشهر الأفلام على نايل سات

تردد قنوات MBC مصر.

يمكنكم استقبال بث قناة mbc مصر بكل سهولة ويسر على القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال التردد التالي:-

القمر نايل سات الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 FEC 5/6 التردد 12015

برامج قناة MBC مصر 2019

كما قامت القناة بعرض عدد كبير من برامج المواهب العالمية بصيغتها العربية مثل برنامج The Voice وبرنامج Arab Idol وبرنامج Arabs Got Talent بجانب ما قدمته من برامج متنوعة منها :

برنامج الحكاية وما فيها للاعلامي عمرو اديب .

برنامج وش السعد ويقدمه النجم المصري محمد سعد .

برنامج رامز بيلعب بالنار ويقدمه الفنان المصري رامز جلال .

برنامج أسعد الله مساءكم ويقدمه الإعلامي أكرم حسني .

برنامج أشرف يقدمه إيمن ويقدمه المهندس إيمن وتار .

برنامج الجمعة في مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد .

برنامج يحدث في مصر ويقدمه الإعلامي شريف عامر .

برنامج الإيمان والعصر ويقدمه الداعية الإسلامي عمرو خالد .

برنامج الشيف حسن ويقدمه الشيف المشهور حسن .

برنامج شكشك شو ويقدمه الفنان والمخرج مصطفي خاطر .

برنامج اللهم تقبل وتقدمه الداعية الإسلامية عبلة محمد الكحلاوي .

برنامج كلمة السر ويقدمه الداعية الإسلامي مبروك عطيه .

برنامج كلمة حق ويقدمه الفنان والمخرج المسرحي خالد جمال الصاوي .

برنامج الحكم وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني .

برنامج بحلم بيك .ويضم عدد كبير من نجوم الطرب العربي .

برنامج المتاهة وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني .

تردد قنوات MBC مصر2.

بعد النجاح الساحق الذي قدمته قناة Mbc مصر، وتصدرها لقائمة أعلى القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي، قامت مجموعة MBC بإطلاق قناة Mbc مصر 2 لتقوم بإذاعة معظم محتوى قناة Mbc مصر بعد العرض عليها بساعتين، وهذه كانت نقلة نوعية في البث التلفزيوني، حيث تتيح قناة Mbc مصر 2 لمشاهدين القناة الأساسية مشاهدة البرامج والمسلسلات المفضلة لديهم في الأوقات المناسبة لهم، كذلك تقدم القناة أشهر مباريات الدوري المصري ذات الشعبية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك مع توفير ستوديو تحليلي به نخبة من ألمع نجوم الرياضة.

تردد قنوات MBC مصر2

يمكنكم متابعة قناة Mbc مصر 2 من خلال التردد الآتي :-

القمر نايل سات الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 FEC 5/6 التردد 11823

مجموعة قنوات أم بي سي مصر تعود ملكيتها إلي وليد الإبراهيم السعودي الجنسية تم تأسيسها منذ حوالي خمس سنوات لتتناول أحداث كل ماهو جديد في الشأن المصري وأيضا الشؤون العربية من خلال تغطيتها المتميزة حيث تقوم ببث محتواها من خلال مقرها الرسمي بدبي للإعلام لتقدم من خلال المحتوى بعض الخدمات لعدد كبير من الدول منها دول العالم العربي ودول شمال أفريقيا ودول أمريكا الجنوبية والشمالية.

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