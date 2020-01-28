تردد قنوات osn المفتوحة + قناة أوسن يا هلا HD على نايل سات
في الوقت التي تتدفق عروض المسلسلات واحد تلو الآخر على القنوات العربية. وشغف المشاهدين نحوها. وفي ظل تعدد الوسائط الرقمية من شبكة OSN التي تعرض أضخم الإنتاجات التلفزيونية من دراما وبرامج مختلفة، هناك من يبحث عن باقات مجانية دوماً أو قنوات أقل تكلفة.
قناة OSN
هناك أسر تسعى لإستيعاب أفضل المسلسلات العربية وأجملها، وتأتي قنوات OSN لتلبية هذا الإختيار الصحيح، من خلال الإقتراب أكثر لميول المشاهدين عبر بث أقوى الدراما العربية وتنوع الفئات التي تصنف في الرومانسية والكوميديا. بالطبع لا بد من إقتناص الفرصة في إستقبال باقات OSN المجانية غير المشفرة لمشاهدة أحدث المسلسلات اللامعة عالية الوضوح بجودة HD، التي تنطوي على سيناريوهات إخراجية جديدة في عالم التمثيل.
حيث يتضمن بث قائمة من المسلسلات المصرية والخليجية والتركية. الأكثر تميزاً – على شاشة واحدة – بالإضافة الى البرامج العربية والأجنبية التي يمكن الوصول إليها في إطار إشتراكها في الجدول الزمني الخاص بكاتلوج قناة أوسن يا هلا.
وجدنا ان قناة OSN يا هلا تشغل البث الإرسالي الذي يلتقط من خلال القمر الصناعي Nilesat، مع توفير تقنية دقة الشاشة عالية الوضوح HD، فيما يخص القنوات المفتوحة على النايل سات.
تردد قناة osn على نايل سات
|تردد قناة osn yahala hd
|التردد
|11881
|معدل ترميز
|30000
|معامل تصويب الخطأ
|تلقائي
تردد قناة OSN يا هلا الأولى على القمر Nilesat 201
|التردد 12073
|ترميز 30000
|إستقطاب: أفقي
|المدار 7.0°W
|إسم القناة
|OSN Yahala Al Oula HD
كما أن باقة إضافية ظهرت على القمر المصري وهو نايل سات، قناة مفتوحة يمكن ضبظ ترددها لإلتقاط إرسالها بكل سهولة. مع تردد 11977 بالإستقطاب العمودي، وترميز 27500، يجدر التنويه ان هذه البينات الفنية حديثة الصدور والقنوات المذكورة ظاهر فعلاً في قائمة القنوات بواسطة الساتل الفضائي.