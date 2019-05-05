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اضبط تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new واستمتع بكافة الأحداث الرياضية

كتب عبد الله جمعة آخر تحديث

يبحث تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new الملايين من عشاق الأحداث الرياضية بمختلف ألعابها، حيث  تعرضت ترددات قنوات بي إن سبورت إلى تعديل منذ يومين نظرًا لأمور تقنية وفق ماأعلنته قناة القطرية المشفرة، ومن وقتها يرغب كل متابعينا في الوطن العربي والشرق الأوسط معرفة تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new لمشاهدة الأحداث الرياضية المختلفة لمصداقيتهم فيما تقدمه القناة على شاشتها من برامج متميزة وشيقة ومباريات حصرية لجميع البطولات والدوريات، كما تتميز بعرض إستديوهات تحليلية بنجوم الرياضة عقب كل مباراة.

تردد 2019 bein sport new
تردد 2019 bein sport new

تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new

إليكم تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new على مختلف الأقمار الصناعية بالرموز التالية:

القمر التردد والاستقطاب   معدل الترميز
 النايل سات    12245 عمودي   27500
سهيل سات 1   11566 أفقي  27500
نايل سات الارسال dvb-s2

التعديل 8 psk 12730 تلقائي

 27500

طريقة ضبط تردد bein sport new

إذا كان لديك جهاز هيوماكس عليك تنفيذ  الآتي:

  • اختار beIN SPORTS HD1
  • اضغط على زر MENU
  • اعدادات SYSTEM
  • IRDETO Software Update
  • في النهاية اضغط موافق والتأكد أن رقم التحديث هو L90.

إذا كنت تمتلك أجهزة بي إن سبورت الأخري عليك إتباع التالي:

  1. اضغط على beIN SPORTS HD1
  2. اضغط على زر التشغيل لإطفاء الجهاز دون إزالة كيبل التشغيل.
  3. بعدها التحديث خلال دقائق معدودة، وفق التردد الجديد.

إذا واجهتك مشكلة عند ضبط تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2019 bein sport new عليك تركها في التعليقات ونساعدك على حلها.

 

 

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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