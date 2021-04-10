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تركيب” تردد ابو ظبي سبورت 4 الفضائية الجديد عبر نايل سات 2021

بواسطة زكريا منير
تردد جديد

ابو ظبي الرياضية 4 قناة فضائية مخصصة للمحتوى الرياضي من مباريات وفريق تحليلي ونتائج مباشرة تكتسب القناة افضلية وانتشار لوجود مزايا عديدة تجعلها في الصدارة من ناحية الجودة التي تقدمها وضمها العديد الدوريات والكؤوس كالدوري الهولندي الممتاز وكاس الخليج العربي وكأسي السوبر المصري، وهي قناة مجانية بشكل كامل، مفتوحة لا تتبع اي نوع من التشفير لإلتقاط اشارتها التلفزيونية.

1 قناة ابو ظبي سبورت 4
2 تردد أبو ظبي الرياضية 4 تحديث 2021

قناة ابو ظبي سبورت 4

تردد قناة ابو ظبي الرياضية  2021 هو محل بحث وتصدر بمحركات البحث على الانترنت، Abu Dhabi Sports 4 HD فقد وجهت عناية مشاهديها الى استبدال التردد القديم، ليحل محله تردد جديد في مواكبة للتطوير في إطار السعي لتحسين الجودة بافضل مما كانت عليه. بإعتماد نظام متطور للبث التلفزي يدعم تقنية HD عالية الجودة، مما يحقق تقدماً في عدم فقد الاشارة او طروء تشويش عليها.

تردد أبو ظبي الرياضية 4 تحديث 2021

القمر التردد القطبية معدل الترميز، معامل الخطا الجودة
هوت بيرد 11747 أفقي H 27500، 3/4 HD
نايل سات 11373 أفقي H 27500، 5/6 HD

وتستوعب ابو ظبي سبورت كقناة رياضية فضائية مفتوحة مختلف الرياضات التي تقدمها من خلال بث اشارتها المجانية فهي محطة متميزة اكثر جذباً بإعتماد نقل اشهر الالعاب من داخل الامارات وحول العالم كألعاب القوى ولعبة التنس وعروض المصارعة wwe، ولا تقف عند هذا الحد فقط، فهي تضم حقوق حصرية لمنافسات كرة السلة ورياضات السيارات.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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