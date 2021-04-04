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“تركيب تردد القنوات الكويتية” kuwaiti Channels” عبر نايل سات المحدثة 4 ابريل 2021

بواسطة زكريا منير
ترددات جديدة 2021

نباشر تقديم تردد القنوات الكويتية بأكملها، من خلال موقع كلمة دوت اورج، في قسم الترددات الذي يشهد زيارات يومية للعثور على ترددات القنوات على مختلف الاقمار وأهمها النايل سات ثم عرب سات و”هوت بيرد، تتميز القنوات التي تبث من الكويت- وهي طبعاً قنوات خاصة بنوعية محتواها الملائم لكثير من الاذواق فالى جانب تقديم المحتوى الاخباري التي تتطلع كقنوات كويتية ان يكون متكاملاً ليغطي الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، هناك محتوى المسلسلات الدرامية تعرض على القنوات هذه من مسلسلات خليجية وعربية وافلام اجنبية ايضا، ومن دواعي سرورنا ان نشارك قائمة لافضل القنوات الكويتية التي تحقق نمواً على مستوى نسب المشاهدات وتطوير المحتوى البرامجي دائماً وتاتي في طليعة القنوات المذكورة هي : atv العدالة، تلفزيون الراي، scope tv، الشاهد، فنون.

تردد القنوات الكويتية 2021

إسم القناة التردد اتجاه القطبية معدل الترميز معامل الخطا
قناة العدالة ATV 11555 V ( عمودي) 27500 7/8 او تلقائي
قناة فنون 12688 V ( عمودي) 30000 3/4
قناة الراي 11678 V ( عمودي) 27500 3/4 او تلقائي
الشاهد 12688 V ( عمودي) 30000 3/4
سكوب الفضائية 11678 V ( عمودي) 30000 3/4
قناة مارينا الفضائية 12687 V ( عمودي) 30000 3/4
قناة الكويت العربي 11055 V ( عمودي) 27500 2/3

يمكن استقبال بث القنوات الكويتية بعد ما شهدته القنوات من تغيرات وتحولات بالانتقال الى ترددات جديدة وتوظيف العمل بنظام hd عالية الجودة، فيمكن استقبالها كقنوات مفتوحة بإدخال بيانات الترددات الموضحة في الجدول اعلاه، عبر نايل سات، وتعتبر القنوات الكويتية احد مفضلات الفضائيات التلفزيونية على المستوى العربي فهي قناة غنية بالمحتوى النوعي والمبتكر كانت ولا تزال نوافذ آمنة لمختلف الاعمار بحيث انها تتمسك بالعادات والتقاليد المحلية فلا تعرض محتوى مبتذل بلى على العكس تجمع محتوى هادف ذو قيمة ومنفعة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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