“تركيب” تردد قناة الشروق الإخبارية Echorouk news TV الجديد 2021

قناة الشروق نيوز هي قناة جزائرية فضائية تتخصص بتقديم الاخبار في شكل تقارير مصورة ونقل مباشر للندوات والخطابات الرسمية للمسؤولين والوزراء، وهي قناة فضائية غير مشفرة، تنتمي لشبكة الشروق، وكقناة مفتوحة لها ميزة تقديم “مزيج برامجي”يدعم توجهات الناس وإهتمامتهم بما فيها برامج سياسية وحوارية وإجتماعية ودينية تأخذ مسارات مختلفة، تأتي القناة كأكثر قناة جزائرية- تكتسب نسب مشاهدة عالية في الجزائر ودول لمغرب العربي على الخصوص. فهي نافذة لمتابعة كافة الاخبار على الساحة العربية والإقليمية على مدار الساعة.
ماهي قناة الشروق نيوز
يمكنكم استقبال تردد قناة الشروق الإخبارية الجديد حيث تتواجد إشارة القناة على مدار نايل سات، فمجرد ضبط التردد الصحيح على اجهزة الاستقبال، ثم حفظ البيانات، سيتم البحث عن الإشارة، وتعتبر قناة الشروق من اكمل القنوات التي تعرض محتواها لايف لتسهيل الوصول الى النقل المباشر من مواقع الاحداث، إضافة الى تقديم Echorouk TV News برامج متعددة ومتنوعة خاصة فيما يتعلق بالسياسية مثل برامج الجزائر هذا المساء، التاسعة صباحاً، ساعة اقتصاد، الشروق تحقق.
تردد قناة الشروق الاخبارية 2021
|قناة الشروق الاخبارية: Echorouk TV News
|القمر الصناعي-Satellite
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز،FEC
|Eutelsat 7 West A القريب من مدار نايل سات
|10922
|V ( عامودي)
|27500، 7/8
ماهي قناة الشروق الاخبارية ومميزاتها
- Echorouk newsTV تواكب كقناة مجانية إطلاق خدمة اخبار عاجلة على مدار الساعة، بحيث يظهر شريط اخباري تحت الشاشة، مشتملاً على آخر الاخبار وأهمها لتربط المستخدمين بكافة الاخبار الحية فور وقوعها، بما يضمن بشكل تكوين وجهات النظر ورؤي موضوعية بعيداً عن الشائعات لان الاخبار التي تقدم يتم تداولها لحظة بلحظة- بما يمكن تسجيلها كمصادر موثوقة.
- في سعي من Echorouk news TV بتدعيم الوصول لكافة المعلومات وتكوين رؤى واقعية للمستجدات والقضايا الراهنة، ولتسهيل كل ذلك تطلق برامج حوارية تمكن المشاهد من الوصول الى القضايا والمواضيع في أطر من المصداقية وطرح استثنائي في اعادة صياغة المشاكل وتقديم تحليلات تعتمد بشكل رئيسي على دقة وصف الحدث او اي تطور -بشكل فعال- لتوضيح الامور بدون لبس
- تعتمد قناة الشروق نيوز الفضائية توظيف افضل التكنولجيا ومعدات الانتاج والبث، لدعم ارادة ملموسة للوصول الى محتوى الاخبار بقيمته الحقيقة والذي يجب ان يصل بشكل غير مشوه، وهذا يتم يتم تفعيله من خلال اعتماد البث على قمر نايل سات، حتى يتم التغلب على اي تشويش.وتتوفر القناة بجودة sd القياسية.
- يتم تداول جميع الاخبار في اقسام الرياضية والاقتصاد والسياسية في نشرات اخبار مباشرة وموجزات للاخبار تنظم على مدار 24 ساعة، مع فتح البرامج الحوارية للتفاعل من آخر الملفات الساخنة ومتابعة التطورات التي تحدث في الجزائر ومحيطها العربي، حتى تكون الجماهير قادرة على فهم المتغيرات وتكوين رؤاهم الخاصة بعد الإستفادة من الحصول على اخبار متجددة وربطها بالتحليلات الجيوسياسة المباشرة.