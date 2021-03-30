“تركيب” تردد قناة الشروق الإخبارية Echorouk news TV الجديد 2021

قناة الشروق نيوز هي قناة جزائرية فضائية تتخصص بتقديم الاخبار في شكل تقارير مصورة ونقل مباشر للندوات والخطابات الرسمية للمسؤولين والوزراء، وهي قناة فضائية غير مشفرة، تنتمي لشبكة الشروق، وكقناة مفتوحة لها ميزة تقديم “مزيج برامجي”يدعم توجهات الناس وإهتمامتهم بما فيها برامج سياسية وحوارية وإجتماعية ودينية تأخذ مسارات مختلفة، تأتي القناة كأكثر قناة جزائرية- تكتسب نسب مشاهدة عالية في الجزائر ودول لمغرب العربي على الخصوص. فهي نافذة لمتابعة كافة الاخبار على الساحة العربية والإقليمية على مدار الساعة.

ماهي قناة الشروق نيوز

يمكنكم استقبال تردد قناة الشروق الإخبارية الجديد حيث تتواجد إشارة القناة على مدار نايل سات، فمجرد ضبط التردد الصحيح على اجهزة الاستقبال، ثم حفظ البيانات، سيتم البحث عن الإشارة، وتعتبر قناة الشروق من اكمل القنوات التي تعرض محتواها لايف لتسهيل الوصول الى النقل المباشر من مواقع الاحداث، إضافة الى تقديم Echorouk TV News برامج متعددة ومتنوعة خاصة فيما يتعلق بالسياسية مثل برامج الجزائر هذا المساء، التاسعة صباحاً، ساعة اقتصاد، الشروق تحقق.

تردد قناة الشروق الاخبارية 2021

قناة الشروق الاخبارية: Echorouk TV News القمر الصناعي-Satellite التردد القطبية معدل الترميز،FEC Eutelsat 7 West A القريب من مدار نايل سات 10922 V ( عامودي) 27500، 7/8

ماهي قناة الشروق الاخبارية ومميزاتها