تركيب جميع ترددات القنوات الجزائرية الجديدة بمدار نايل سات

تكتسب القنوات الجزائرية الخاصة اهمية كبيرة خاصة مع تكثيفها تداول الاخبار المحلية، وإطلاق حزمة متميزة من البرامج ذات المزيج المتنوع ما بين السياسية والثقافية والترفيه، وهي قنوات مجانية، تتواجد اشارتهاعلى مدار نايل سات.وينطلق بثها المباشر المفتوح على مدار 24 ساعة، بدون توقف. مع توفر ميزة شريطة خدمة الاخبار العاجلة اسفل شاشات التلفزيون وايضا عبر التطبيق لكل قناة. وسنتعرف على جميع ترددات القنوات التي تبث من الجزائر الجديدة المتاحة إشارتها على مدار نايل سات.

قناة الحياة الجزائرية الفضائية لها ميزة خدمة الاخبار المفصلة خلال نشرات دورية طوال اليوم، مع باقة متميزة من برامج اجتماعية وفنية ودينية تنتجها، وهي قناة مجانية، يمكن متابعتها من خلال التردد التالي،

تردد قناة الحياة الجزائرية

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

قناة الهداف هي قناة متخصصة بالرياضة، تتيح التغطيات الخاصة للمنافسات الكروية، فتنقل الماتشات المباشرة من ارض الملاعب للدوري الجزائري لكرة القدم، كما تعد كقناة رياضة نافذة لتقديم النقاشات حول قضايا عالم الرياضية وفتح استديوهات تحليلة قبل وبعد المباراة، ويمكن متابعة قناةالهدف من خلال ضبط التردد الآتي.

تردد قناة الهداف

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

قناة الجزائرية وان هي قناة فضائية تاخذ تصنيف التنوع وتترجم ذلك من خلال برامج سياسية واجتماعية وفنية وبرامج اطفال ومسابقات، وهي قناة مجانية بالكامل، لا تحتاج لفك شفرة، وتعتبر تميل لفتح قنوات تواصل مع الجمهور وتسليط الضوء على اهم القضايا “بشكل فعال” لمعالجتها بشكل صحيح. ويمكن استقبال قناة الجزائرية من خلال استخدام التردد التالي:

وتظهر القناة على قائمة القنوات بإسم EL DJAZAIRIA TV ومتاحة بجودة sd اس دي العادية.

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

قناة البلاد هي فضائية جزائرية تهتم بنشر الاخبار المحلية، وتقديم حزمة برامج متنوعة تاخذ اهتمام الجماهير، وتبرز القناة دوراً مهماً في نقل المؤتمرات المباشرة من الداخل الجزائري، EL BILAD

تردد قناة البلاد الجزائرية

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

قناة شمس CHAMS TV هي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة، تستهدف تقديم برامج نوعية متصلة بمجالات الفن والموسيقى والطبخ، وهي قناة تتمتع بطريقة عرضها المؤثرة بحيث يسهل ان يكون محتواها اكثر جذباً، ويمكن تلقي بث القناةالمفتوح من خلال ضبط التردد التالي على جهاز الإستقبال بشكل صحيح.

تردد قناة شمس الجزائرية 2021 الجديد

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

تردد قناة الفجر تي في

قناة الفجر هي قناة جزائرية مفتوحة، تعرف كيف تجتذب الجماهير بطريقة تقديم البرامج المتميزة باساليب مأثرة، يشتمل بثها على برامج اخبارية واجتماعية ودينية وفقرات متنوعة، EL FADJR TV DZ كما تعد القناة الاكثر مشاهدة لإستقبال عروض المسلسلات الاجنبية خاصة التركية المدبلجة منها. وهي قناة تبث على نايل سات، وبدون اي تشويش.

القمر التردد القطبية معدل الترميز نايل سات 10922 عامودي V 27500

وفي النهاية قد وفرنا اهم شبكات التلفزة الجزائرية التي تشغل تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، وستكون الترددات محدثة بإستمرار في حال حدوث اي تغير، لتسهيل ضبط المستخدم للقنوات وفق معطيات التردد الجديد على اجهزة الرسيفر بدون فقد الاشارة.