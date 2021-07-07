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تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة

بواسطة سمير زيادة
تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة

أكدت شركة  POCO في مايو الماضي، أنه سيتم إطلاق هاتف POCO F3 GT في الربع الثالث من عام 2021 في الهند ، وتشير التسريبات إلى أن هذا الهاتف هو نسخة معدلة من Redmi K40 Gaming Edition التي ظهرت لأول مرة منذ بضعة أشهر في الصين، وكشف تقرير جديد صادر عن 91 mobile عن الإطار الزمني لإطلاق POCO F3 GT، حيث جاء في التقرير أن حدث إطلاق POCO F3 GT سيعقد في الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس.

هاتف POCO F3 GT

تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة
تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة – Redmi K40 Gaming Edition Featured

المواصفات المتوقعة للهاتف الجديد من POCO

من المحتمل أن يتميز هاتف POCO F3 GT بنفس المواصفات المتوفرة في إصدار الألعاب Redmi K40 الذي يركز على الألعاب، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحتوي على أزرار إضاءة RGB وأزرار تشغيل الألعاب المتوفرة في هاتف Redmi.

ومن المواصفات المتوقعة لـ POCO F3 GT

  • سيأتي POCO F3 GT بشاشة OLED FHD + معدل تحديث بحجم 6.67 بوصة مع تصميم مثقب.
  • ويعمل بشرائح Dimensity 1200 ، المقترنة مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وLPDDR4x  تصل إلى 256 جيجابايت من UFS 3.1 التخزين.
  • سيحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5065 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
  • قد يحتوي هاتف POCO F3 GT على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (فائقة السرعة) + 2 ميجابكسل (ماكرو).
  • سيوفر الهاتف ميزات أخرى مثل فتحة SIM المزدوجة و G4/G5، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 و GPS ، وفتحة بطاقة microSD ، ومنفذ USB-C ، وماسح ضوئي مثبت على الجانب.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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