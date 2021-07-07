تسريبات بالإعلان عن هاتف POCO F3 GT المبكر في أغسطس وهذه المواصفات المتوقعة

أكدت شركة POCO في مايو الماضي، أنه سيتم إطلاق هاتف POCO F3 GT في الربع الثالث من عام 2021 في الهند ، وتشير التسريبات إلى أن هذا الهاتف هو نسخة معدلة من Redmi K40 Gaming Edition التي ظهرت لأول مرة منذ بضعة أشهر في الصين، وكشف تقرير جديد صادر عن 91 mobile عن الإطار الزمني لإطلاق POCO F3 GT، حيث جاء في التقرير أن حدث إطلاق POCO F3 GT سيعقد في الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس.

هاتف POCO F3 GT

المواصفات المتوقعة للهاتف الجديد من POCO

من المحتمل أن يتميز هاتف POCO F3 GT بنفس المواصفات المتوفرة في إصدار الألعاب Redmi K40 الذي يركز على الألعاب، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحتوي على أزرار إضاءة RGB وأزرار تشغيل الألعاب المتوفرة في هاتف Redmi.

ومن المواصفات المتوقعة لـ POCO F3 GT