تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية
كشفت أحدث التسريبات لهاتف Galaxy S21 Plus من شركة سامسونغ من خلال الكشف عن أحدث الصور الحية التي أبرزت معاينة للهاتف وهي ليست معدة للبيع، ولكنها تسلط الضوء على بعض المميزات والمواصفات للتصميم الأكثر جاذبية للهاتف بدءًا من تصميم نتوء الكاميرا الفريد إلى الشاشة المسطحة ذات الحواف الرفيعة من جميع الجوانب.
هاتف Galaxy S21 Plus
مواصفات وميزات هاتف جلاكسي اس 21 بلس
أظهرت الصور المسربة للهاتف المرتقب من سامسونغ أنه يحتوي على أنحف حواف للشاشة، إضافة إلى المواصفات التالية:
- يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بشاشة ديناميك أموليد، مقاس 6.7 بوصة.
- يحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 10 ميجابكسل.
- في الخلف توجد وحدة لكاميرا ثلاثية وهي:
- الرئيسة بدقة 64 ميجابكسل.
- الثانية بدقة 12 ميجابكسل فائقة الاتساع .
- الثالثة بدقة 12 ميجابكسل واسعة بميزة المثبت البصري OIS).
- يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 4800 مللي أمبير/ الساعة.
- يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.
- يدعم الهاتف بطاقتي “ SIM“ و“ eSIM “ .
- يحتوى على مكبرات صوت ستيريو .
- خيارات الألوان المتوفرة لهاتف Galaxy S21 Plus ثلاثة ألوان.
- من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 1049 يورو، أي ما يعادل 1284.22 دولار أمريكي.
- من المتوقع أطلاق الهاتف رسميًا في 14 يناير 2021 المقبل.