Take a fresh look at your lifestyle.


تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية

بواسطة سمير زيادة
تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية

كشفت أحدث التسريبات لهاتف Galaxy S21 Plus من شركة سامسونغ من خلال الكشف عن أحدث الصور الحية التي أبرزت معاينة للهاتف وهي ليست معدة للبيع، ولكنها تسلط الضوء على بعض المميزات والمواصفات للتصميم الأكثر جاذبية للهاتف بدءًا من تصميم نتوء الكاميرا الفريد إلى الشاشة المسطحة ذات الحواف الرفيعة من جميع الجوانب.

1 هاتف Galaxy S21 Plus
2 مواصفات وميزات هاتف جلاكسي اس 21 بلس

هاتف Galaxy S21 Plus

تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية
تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية

مواصفات وميزات هاتف جلاكسي اس 21 بلس

أظهرت الصور المسربة للهاتف المرتقب من سامسونغ أنه يحتوي على أنحف حواف للشاشة، إضافة إلى المواصفات التالية:

  • يأتي هاتف  Galaxy S21 Plus بشاشة ديناميك أموليد، مقاس 6.7 بوصة.
  • يحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 10 ميجابكسل.
  • في الخلف توجد وحدة لكاميرا ثلاثية وهي:
  • الرئيسة بدقة 64 ميجابكسل.
  • الثانية بدقة 12 ميجابكسل فائقة الاتساع .
  • الثالثة بدقة 12 ميجابكسل واسعة بميزة المثبت البصري OIS).
  • يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 4800 مللي أمبير/ الساعة.
  • يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.
  • يدعم الهاتف بطاقتي “ SIM“ و“ eSIM “ .
  • يحتوى على مكبرات صوت ستيريو .
  • خيارات الألوان المتوفرة لهاتف Galaxy S21 Plus ثلاثة ألوان.
  • من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 1049 يورو، أي ما يعادل 1284.22 دولار أمريكي.
  • من المتوقع أطلاق الهاتف رسميًا في 14 يناير 2021 المقبل.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

قناة الكأس الرياضية استقبل تردد Alkass Sports Channels لمتابعة كل الأحداث الرياضية

أخبار التقنية

استقبل تردد قناة طيور الجنة 2021 وتابع أفضل برامج الأطفال المميزة

أخبار التقنية

ضبط” تردد قناة النهار دراما 2021 على قمر نايل سات

أخبار التقنية

استقبل تردد قناة مصر التعليمية 1 و 2 على نايل سات

أخبار التقنية

استقبل تردد قنوات روتانا سينما على بدر 6 وقمر نايل سات

أخبار التقنية

التردد الجديد لقنوات روتانا خليجية 2021 على نايل سات

أخبار التقنية

استقبل تردد Al Mayadeen TV الميادين الفضائية الجديد

أخبار التقنية

ضبط قناة سبيس تون وفق التردد الجديد 2021

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة الفجر El Fadjer TV على نايل سات

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2021 على نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.