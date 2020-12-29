تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 Plus من سامسونغ بصور حية

كشفت أحدث التسريبات لهاتف Galaxy S21 Plus من شركة سامسونغ من خلال الكشف عن أحدث الصور الحية التي أبرزت معاينة للهاتف وهي ليست معدة للبيع، ولكنها تسلط الضوء على بعض المميزات والمواصفات للتصميم الأكثر جاذبية للهاتف بدءًا من تصميم نتوء الكاميرا الفريد إلى الشاشة المسطحة ذات الحواف الرفيعة من جميع الجوانب.

هاتف Galaxy S21 Plus

مواصفات وميزات هاتف جلاكسي اس 21 بلس

أظهرت الصور المسربة للهاتف المرتقب من سامسونغ أنه يحتوي على أنحف حواف للشاشة، إضافة إلى المواصفات التالية: