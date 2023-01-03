تسريب جديد: طرازات Apple iPhone 15 Pro تتميز بإطار Titanium وأزرار Taptic والمزيد
لا تزال سلسلة Apple iPhone 15 بعيدة عن الإعلان الرسمي، ومع ذلك، وقبل عدة أشهر على موعد الإطلاق المعتاد، انتشرت بالفعل تقارير مختلفة متداولة حولها، والآن، تشير أحدث الشائعات إلى بعض الترقيات الرئيسية في طرازات iPhone 15 Pro الجديدة مقارنةً بأجهزة iPhone الحالية.
iPhone 15 Pro
ماذا تقول التسريبات ؟
تصل الأخبار والتسريبات من المحلل المعروف جيف بو الذي صرح أن:
- طرازي iPhone 15 Pro و Pro Max سيأتيان ببعض الميزات الجديدة، ويشمل ذلك إطارًا من التيتانيوم وحجمًا صلبًا وأزرار طاقة، مع ردود فعل لمسية من محركي Taptic إضافيين، كما ادعى المسرب أن طرز Pro الأعلى سيوفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أساسية أعلى أيضًا.
- ويُذكر أنه تم إطلاق سلسلة iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، بينما يُعتقد أن iPhone 15 Pro يعمل بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت،علاوة على ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها عن هذه الميزات الثلاث.
- وصرح جيف بو، أن طرازات iPhone 15 Pro سيتم تشغيلها أيضًا بواسطة شريحة A17 Bionic الجديدة التي ستتم معالجتها على عملية 3 نانومتر من TSMC.
- الجدير بالذكر أن جميع الطرز الأربعة في سلسلة iPhone 15 من المتوقع أن تتميز بمنفذ USB من النوع C ونموذج Qualcomm’s Snapdragon X70 لاتصال 5G و LTE.
- يدّعي بو أيضًا، أن أيفون 15 برو ماكس سيصل أيضًا بتقنية periscope لتحسين التكبير البصري.
- يُعتقد أيضًا أن جهازي iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيكونان مزودان بكاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مماثلة لطرازات iPhone 14 Pro.