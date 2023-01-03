تسريب جديد: طرازات Apple iPhone 15 Pro تتميز بإطار Titanium وأزرار Taptic والمزيد

لا تزال سلسلة Apple iPhone 15 بعيدة عن الإعلان الرسمي، ومع ذلك، وقبل عدة أشهر على موعد الإطلاق المعتاد، انتشرت بالفعل تقارير مختلفة متداولة حولها، والآن، تشير أحدث الشائعات إلى بعض الترقيات الرئيسية في طرازات iPhone 15 Pro الجديدة مقارنةً بأجهزة iPhone الحالية.

iPhone 15 Pro

ماذا تقول التسريبات ؟

تصل الأخبار والتسريبات من المحلل المعروف جيف بو الذي صرح أن: