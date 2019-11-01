تشاهد تردد قناة تيلي ماروك Tele maroc Tv على مدار القمر نايل سات 2020

يعتبر هيكلة البرامج من حيث النوع أمراً أساسياً للنجاح، وقناة تيلي ماروك منذ أنطلاقها في 2017 عبر القمر نايل سات، أعتمدت تقديم برامج منوعة تلامس أذواق المجتمعات. وهي قناة مغربية تبث بعدة لغات العربية، الامازيغية ،الفرنسية والتي شملت أكثر من 50 برنامج على شاشتها، مع المزيد من المهنية في إدارة تلك البرامج التي تشمل تغطية مجالات مختلفة بين السياسية، وثائقية وحوارية، بما في ذلك الفن والرياضة.







Tele maroc frequeny

النمط الجديد في طرح القضايا والعبث في المحظور جعل منها قناة إستثنائية بالنسبة للقنوات في المغرب. والآن تتوسع تيلي ماروك لجذب أكبر عدد من المشاهدين مع أفضلية تداول القضايا، مما يجعل الجمهور يتفاعل مع طرحها لتحرك بذلك الرأي العام.







تبث قناة تيلي ماروك على القمر يوتل سات في مدار القمر nilesat، لتقدم خلال البث خليط من البرامج المتعددة الأشكال في ظهور بثي يستمر إلى 24 ساعة يومياً.

تردد قناة تيلي ماروك 2020

تنتج القناة عدداً من البرامج من جميع الأنواع: منطقة محظورة، مغربي في الغربة، السلطة الرابعة، كليسية رياضية. وبحسب القناةالخاصة، فإن طموحها يرتكز على الدفع بالإيجابية وعين الحقيقة على الجانب السياسي والإقتصادي والإجتماعي، من خلال الإستفراد بمضمون مرئي جديد على الساحة التلفزيونية.

نايل سات التردد 1072 أفقي ترميز 27500، معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة Tele maroc SD







من خلال التردد السابق، قم بإدخاله في جهاز الرسيفر عبر ضبطه بشكل صحيح بواسطة جهاز التحكم. فإنه يتاح لك إستقبال البث التلفزي بصيغة SD و (HD) , ومن ثم التمتع بمشاهدة النشرات الإخبارية، وحزمة من البرامج الأخرى.