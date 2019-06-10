تشغيل تردد قناة فوكس مصر Fox Masr .TV على نايل سات افلام ومسلسلات كل يوم بدون تقطيع

بدأت قناة فوكس مصر Fox Masr بثها الرسمي منذ أيام قليلة وبالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير، وقد ظهرت قناة Fox Masr على شاشة التليفزيون يوم الاربعاء الموافق 5 يونيو 2019 وكانت القناة قد بدأت بثها التجريبي منذ فترة استعدادًا للإطلاق النهائي للقناة هذه الأيام وسوف نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة فوكس مصر Fox Masr على قمر نايل سات الصناعي، حيث يبحث الكثير عن تردد القنوات لمتابعة الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي تعرضها القناة على مدار اليوم دون توقف أو تقطيع.

تردد قناة فوكس مصر – Fox Masr

تبث قناة فوكس مصر Fox Masr – عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية غير مشفرة، كما أكد القائمين على القناة عرضها لجميع تصنيفات الأفلام الأجنبية الكوميدية والرومانسية وأفلام الأكشن والخيال العلمي و والأفلام العربية وكذلك أفلام الكرتون، وستناسب القناة عدد كبير من متابعي التليفزيون ومحبي الأفلام الأجنبية بالأخص، حيث أن هناك قاعدة كبيرة جدًا من عشاق الأفلام الأجنبية في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي لذلك سيستفيد من القناة كل قاعدة كبير من مختلف الفئات والأعمار ويمكنهم مشاهدة القناة بكل سهولة بمجرد ضبط أجهزة الاستقبال على تردد القناة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا وهو كالتالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح فوكس مصر – Fox Masr NileSat 7 12604 12605 عمودي v 27500 5/6

كما يمكن لكل متابعي القناة متابعة البث المباشر للقناة من خلال موقع Fox-Masr.com على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

الصفحة الرسمية لقناة فوكس مصر

تم الإعلان عن الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتواصل مع المتابعين و مشاهدين القناة والعمل على التجديد الدائم وتلبية كافة الاحتياجات، وكان أول تعليقات القراء والمتابعين أن تكون القناة على قدر المستوى وتضم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الجديدة والحصرية وكذلك قلة عدد الاعلانات والفواصل بين الفيلم الواحد، كما اطلقت القناة عدد من الفيديوهات الترويجية على صفحتها على الفيس بوك.

تابعنا وسوف نذكر اليكم تفاصيل الافلام والمسلسلات المعروضة كل يوم على قناة فوكس مصر.