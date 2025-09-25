تصميم مبهر.. مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 15T Pro وشاومي 15 تي

كشفت شركة شاومي عن سلسلة Xiaomi 15T الجديدة كليًا والتي تضم نسختين: العادية ونسخة البرو. وتستهدف شاومي بهذه السلسلة فئة محبي الهواتف القوية التي تقدم بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، شحن سريع، شاشات AMOLED عالية الجودة، بالإضافة إلى معالجات رائدة بمعمارية متطورة. الهواتف صُممت لتنافس كبار السوق مثل سامسونج وآبل لكن بأسعار أقل، ما يجعلها من أبرز الإصدارات التي تجذب الأنظار في 2025.

جدول المواصفات

المواصفة Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro الوزن والأبعاد 194 جرام – 163.2×78×7.5 مم 210 جرام – 162.7×77.9×8 مم الخامات زجاج مع فريم بلاستيك زجاج مع فريم ألومنيوم الشاشة 6.83 بوصة AMOLED بدقة 1.5K – 120Hz 6.83 بوصة AMOLED بدقة 1.5K – 144Hz المعالج MediaTek Dimensity 8400 Ultra – 4nm MediaTek Dimensity 9400+ – 3nm التخزين والرام حتى 512 جيجا – 12 جيجا رام حتى 1 تيرابايت – 16 جيجا رام البطارية 5500 مللي أمبير – شحن 67 وات 5500 مللي أمبير – شحن 90 وات + شحن لاسلكي 50 وات النظام HyperOS 3 – Android 16 HyperOS 3 – Android 16 مقاومة الماء IP68 IP68

الكاميرات والتصوير

الكاميرا Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro الرئيسية 50 ميجا بيكسل – OIS – مستشعر Light Fusion 800 50 ميجا بيكسل – OIS – مستشعر Light Fusion 900 Telephoto 50 ميجا بيكسل – تقريب 2X 50 ميجا بيكسل – تقريب 5X حقيقي Ultra Wide 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل السيلفي 32 ميجا بيكسل – فيديو 4K 32 ميجا بيكسل – فيديو 4K تصوير الفيديو حتى 4K@60fps حتى 8K@30fps

السعر

جاء سعر Xiaomi 15T Pro عالميًا يبدأ من 800 يورو للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، بينما النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 900 يورو.

أما النسخة العادية Xiaomi 15T فمن المتوقع أن تكون أقل بحوالي 150 إلى 200 يورو.

في السعودية، قد يتراوح السعر ما بين 3100 إلى 3800 ريال للنسخة البرو حسب السعة التخزينية.

أبرز منافسين سلسلة شاومي 15 تي برو

يدخل Xiaomi 15T Pro منافسة قوية مع هواتف رائدة مثل Samsung Galaxy S25 Ultra وiPhone 17 Pro Max وOppo Find X7 Pro وRealme GT 7 Pro.

كل هاتف يتميز بنقطة تفوق، لكن شاومي تراهن على السعر المنافس والمواصفات المتكاملة لتجذب شريحة كبيرة من المستخدمين في الخليج والأسواق العالمية.

باختصار، Xiaomi 15T وXiaomi 15T Pro يقدمان تجربة متكاملة من حيث البطارية، الكاميرات، المعالجات القوية والشحن السريع، مما يجعل السلسلة واحدة من أهم إصدارات الهواتف الذكية لعام 2025.