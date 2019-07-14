تطبيق تحدي الشيخوخة “Face App” شارك صورتك وانت شايب

أصبح تطبيق Face App حديث السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بعد مشاركة الكثير من الفنانين والمستخدمين صورهم الشخصية وصور اصدقائهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبالنسبة لأبليكيشن فيس اب الذي ظهر مؤخراً فهو يعمل على التعديل على الصور بمؤثرات تقنية مختلفة على منطقة الوجه، وأما تكبير عمر الصورة فهى احد خواص برنامج Face App وهذه الخاصية كانت احد اسباب شهرته بشكل كبير، حيث يعمل التطبيق على تحويل الصور لأعمار مختلفة، وبالتالي هو يحول الصور الى اعمار صغيرة واعمار كبيرة، ولكن التحدي الأبرز في البرنامج هو تحدي الشيخوخة، حيث يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشبكة العصبية على الوجه، ليعمل تطبيق فيس اب على تغير ملامح الوجه بأشكال مختلفة، وأما الشركة مطورة تطبيق Face App هى شركة “ويرليس لاب” وهى شركة روسية، والغريب في الأمر أن هذا التطبيق كان موجود منذ فترة طويلة ولكن حظى بملايين التحميلات في ساعات قليلة جداً.

تحدي تطبيق Face App

شارك الملايين من المستخدمين صوراً لهم وهم كبار مستخدمين برنامج Face App في عملية تكبير أعمار الصور، وعملوا ايضاً على مشاركة اصدقائهم في هذه الصور، كنوع من المزحة وتجربة جديدة، وعمل الكثير من الفنانين على مشاركة تحدي الشيخوخة بنشر صور لهم معالجة من خلال تطبيق فيس اب على حساباتهم الشخصية على تويتر.

كما علق عمرو أديب على مشاركات الفنانين في تحدي تطبيق “صورتك وانت شايب” من خلال برنامجه اليومي.

طريقة تشغيل برنامج Face App

يعمل برنامج فيس اب على الهاتف وهناك طريقتين لتحويل صورتك الى كبير او شايب وذلك باستخدام كاميرا الهاتف، حيث تقوم بالتقاط صورة لك او لاحد اصدقائك، من خلال الكاميرا بعد تشغيل تطبيق Face App عل هاتفك، واختيار علامة الشيب ليعمل التطبيق بتحويل الصورة الى كبيرة وبالتالي يمكنك حفظها ونشرها على الانترنت ومشاركة اصدقائك بها، وكذلك يمكنك فتح التطبيق على الهاتف واختيار احدى الصور من حافظة الهاتف وتحويلها الى الشيب بكل سهولة، حيث يشرح الفيديو التالي عن كيفية تجويل الصور الى عجوز او شباب عبر تطبيق Face App بطريقة سهلة بالتصوير المباشر او من خلال صورة لديك.

ويمكنكم الدخول على موقع برنامج faceapp عبر الرابط “faceapp.com” بكل سهولة واستخدامه، والمشاركة بتجربة تحدي الكبر التي ملئت الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك العديد من تحذيرات استخدام برنامج فيس اب لتعديل الصور.

كما أن هناك تحذيرات من استخدام تطبيق Face App بعد ان حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وبلاد اجنبية اخرى.