تطبيق رؤيا ROYA لمشاهدة برامج قناة رؤيا في أي وقت، والاشتراك في مسابقة رمضان التابعة للقناة

تطبيق رؤيا هو التطبيق الرسمي لقناة رؤيا على متجر جوجل بلاي، من خلال هذا التطبيق تستطيع مشاهدة كل برامج قناة رؤيا التي يتم إذاعتها على النايل سات، ولذلك يتجه الآن يتجه الآن الكثير من المشاهدين إلى تحميل تطبيق رؤيا لمشاهدة برنامج رؤيا مع نبيل، تطبيق رؤيا يتيح للمشاهدين المشاهدة حسب الطلب في أي مكان، وأي وقت، إلى أنه يقدم لمشاهد خدمة حفظ البرامج للوصول إليها في أي وقت، اليوم قد وجدنا أن هناك طلبات تحميل تطبيق رؤيا كثيرة جدا، وقد تبين لنا أن هناك مشكلة في تطبيق رؤيا نتحدث عنها الآن في هذا المقال.

تطبيق رؤيا على جوجل بلاي

يستطيع كل المشاهدين الآن تحميل تطبيق رؤيا الآن من خلال المتجر الرسمي جوجل بلاي، وبعد ذلك يمكنهم عمل حساب خاص بهم على تطبيق رؤيا لكي يتمكنوا من الاستفادة من جميع المميزات، مساحة تطبيق رؤيا ليست كبيرة هي 19 ميجا فقط بالتالي هو لا يحتاج أي مساحة في الهاتف، كل ما هو مطلوب فقط بعد تحميل تطبيق رؤيا هو توفير اتصال بالإنترنت.

مشكلة تطبيق رؤيا مع نبيل

برنامج رؤيا مع نبيل هو برنامج شهير تقدمه قناة رؤيا منذ عدة سنوات، ومع بداية شهر رمضان تزايد عدد مشاهدي هذا البرنامج من خلال تطبيق رؤيا إلا أن المشاهدين تفاجئوا بتوقف تطبيق رؤيا أثناء عرض برنامج رؤيا مع نبيل، وقد ظهر ذلك الأمر من أكثر من مشاهد في العديد من الدول، وظهر ذلك أيضا في تعليقات المستخدمين على تطبيق رؤيا في جوجل بلاي، وقد علقت إدارة قناة رؤيا على هذا الأمر، وقالت أنه جاري تطوير تطبيق رؤيا، وأن المشكلة هو أن تطبيق رؤيا لم يستوعب عدد المستخدمين الذي قد زاد بشكل كبير مع بداية شهر رمضان 2019، ولذلك كل ما ننصحكم به الآن هو تحميل تطبيق رؤيا ثم الانتظار حتى تقوم إدارة القناة بحل المشكلة.

مسابقة رمضان في تطبيق رؤيا

أعلنت القناة في وقت سابق عن تقديم مسابقة رمضان من خلال تطبيق رؤيا، تقدم القناة هذه المسابقة لجميع مستخدمي تطبيق رؤيا المسجلين فيه فقط، وقد ظهر أن هناك الكثير من المستخدمين أقبلوا على تحميل تطبيق رؤيا للاشتراك في هذه المسابقة.