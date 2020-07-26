Take a fresh look at your lifestyle.


تطبيق مجتمع واعي 2020، ماهي خدماته، كيفية تحميل التطبيق على الآيفون

بواسطة زكريا منير
تطبيق مجتمع واعي

لمحاربة فيروس كورونا في البحرين حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين أطلقت حكومة البحرين ممثلاً بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تطبيق مجتمع واعي، المدعم بتقنيات الذكاء الإصطناعي في مهام رئيسية يقوم عليها التطبيق بإصدار التنبيهات المبكرة بشأن حالات إيجابية لفيروس كورونا تكون قريبة من مستخدم التطبيق.

1 ماهو تطبيق مجتمع واعي
2 تحميل تطبيق مجتمع واعي BeAware Bahrain 2020

ماهو تطبيق مجتمع واعي

تم إعتماد تطبيق مجتمع واعي ليكون متفرعاً في تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بفيروس كورونا، يشمل نشر النصائح الصحية والوقائية وإرشادت منظمة الصحة العالمية، وكل التعاليم والطرق في التعامل مع الفيروس التاجي (كوفيد-19)، كما سيسمح بحجز موعد الفحص النهائي لفيروس كورونا للخاضعين للحجر المنزلي.

“تحديثات”، في وقت قريب، ألزمت حكومة البحرين إجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا، وسداد الرسوم الواجبة نقداً أوإلكترونياً عبر تطبيق مجتمع واعي، عند الوصول أو قبل السفر، بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج عبر مطار البحرين الدولي. حيث ان التسجيل في برنامج مجتمع واعي أصبح خطوة ملزمة للمسافرين وفق اللوائح المشرعة في البلاد.

كما سيوفر تطبيق مجتمع واعي قسماً لإفراز كل المعلومات والإحصائيات التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والإحاطة بكل الإحصائيات والمستجدات بشأن فيروس كورونا محلياً وعالمياً. إراكما سيعطي مؤشرات دقيقة في حال أقدم أي شخص بمخالطة حالات إيجابية مؤكدة بالفيروس المستجد لتنبيه بضرورة

تحميل تطبيق مجتمع واعي BeAware Bahrain 2020

تم مشاركة تطبيق مجتمع واعي على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويتوفر كذلك عبر متاجر التطبيقات المشهورة فيمكن تحميل تطبيق مجتمع واعي 2020 على الهواتف الذكية والآيفون للعمل على أنظمة iOS أو “أندرويد”. من خلال موقع التطبيقات العالمية .متجر آب ستور، Google Play

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة أبو ظبي دراما AD drama 2020 على بدر 6، نايل سات

أخبار التقنية

أرقام مسابقة الحلم من تلفزيون MBC.. إشترك برسالة أو إتصال وكن الفائز

أخبار التقنية

سوني تطلق مكيف الهواء الشخصي بحجم الهاتف المحمول ويزن 1 كجم

أخبار التقنية

ضبط إشارة تردد قناة “TV5 MONDE المغرب” على قمر نايل سات، عرب سات بدر

أخبار التقنية

“إلتقط” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الوثائقية [nat geo abu dhabi…

أخبار التقنية

تردد قناة مصر الزراعية misr alzeraya 2020 الجديد قمر نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة ذكريات Thikrayat TV لإذاعة أقدم المسلسلات والبرامج السعودية

أخبار التقنية

“إلتقط” تردد قناة روسيا اليوم RT HD.. آر تي العربية بث مباشر

أخبار التقنية

“إلتقط” تردد قناة الإخبارية السعودية اتش دي Al Ekhbariya hd الجديد

أخبار التقنية

تطبيق واتساب WhatsApp يتيح في النسخة التجريبية بيتا العمل على أجهزة متعددة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.