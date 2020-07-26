تطبيق مجتمع واعي 2020، ماهي خدماته، كيفية تحميل التطبيق على الآيفون

لمحاربة فيروس كورونا في البحرين حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين أطلقت حكومة البحرين ممثلاً بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تطبيق مجتمع واعي، المدعم بتقنيات الذكاء الإصطناعي في مهام رئيسية يقوم عليها التطبيق بإصدار التنبيهات المبكرة بشأن حالات إيجابية لفيروس كورونا تكون قريبة من مستخدم التطبيق.

ماهو تطبيق مجتمع واعي

تم إعتماد تطبيق مجتمع واعي ليكون متفرعاً في تقديم الخدمات الأساسية المرتبطة بفيروس كورونا، يشمل نشر النصائح الصحية والوقائية وإرشادت منظمة الصحة العالمية، وكل التعاليم والطرق في التعامل مع الفيروس التاجي (كوفيد-19)، كما سيسمح بحجز موعد الفحص النهائي لفيروس كورونا للخاضعين للحجر المنزلي.

“تحديثات”، في وقت قريب، ألزمت حكومة البحرين إجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا، وسداد الرسوم الواجبة نقداً أوإلكترونياً عبر تطبيق مجتمع واعي، عند الوصول أو قبل السفر، بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج عبر مطار البحرين الدولي. حيث ان التسجيل في برنامج مجتمع واعي أصبح خطوة ملزمة للمسافرين وفق اللوائح المشرعة في البلاد.

كما سيوفر تطبيق مجتمع واعي قسماً لإفراز كل المعلومات والإحصائيات التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والإحاطة بكل الإحصائيات والمستجدات بشأن فيروس كورونا محلياً وعالمياً. إراكما سيعطي مؤشرات دقيقة في حال أقدم أي شخص بمخالطة حالات إيجابية مؤكدة بالفيروس المستجد لتنبيه بضرورة

تحميل تطبيق مجتمع واعي BeAware Bahrain 2020

تم مشاركة تطبيق مجتمع واعي على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويتوفر كذلك عبر متاجر التطبيقات المشهورة فيمكن تحميل تطبيق مجتمع واعي 2020 على الهواتف الذكية والآيفون للعمل على أنظمة iOS أو “أندرويد”. من خلال موقع التطبيقات العالمية .متجر آب ستور، Google Play