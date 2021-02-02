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تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين

بواسطة سمير زيادة
تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري والأشهر على مستوى العالم، عن ان تطبيق واتساب سوف يحذف حسابات فئة من المستخدمين وهي تلك التي تستخدم التطبيقات غير المصرح بها والتي تكون بديلًا عن الإصدار الرسمي للتطبيق وتقدمه جهات خارجية غير مصرحة، حيث أخطرت الشركة المستخدمين من استخدام تطبيقات غير مدعومة مثل Whatsapp plus و GBWhatsApp، كما وحذرت الشركة أيضًا بانه ستخذف حسابات أولئك الذين يدعون أنهم قادرون على نقل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر.

1 تطبيق واتساب
2 تعليق التطبيقات غير الرسمية
3 كيف يمكن نقل محادثات Whatsapp plus Ygn إلى الإصدار الرسمي
4 كيفية نقل محادثات GBWhatsApp

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين
تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين

تعليق التطبيقات غير الرسمية

وأشارت شركة واتساب إلى أنه سيتم تعليق التطبيقات غير الرسمية مؤقتًا لحين استخدام التطبيق الرسمي تحت طائلة الإنهاء نهائيًا لتلك الحسابات، ذلك أن التطبيقات غير الرسمية التي تم تطويرها من طرف ثالث تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بـ تطبيق واتساب وبالتالي ممارساتهم الامنية لا يمكن التحقق من صحتها.

وأوضح تطبيق واتساب كيفية التحول إلى الإصدار الرسمي للتطبيق، مشيرًا إلى أنه يجب أولا عمل نسخة احتياطية من محفوظات الدردشة ، ثم القيام بتحديد التطبيق المراد نقل المحادثات إليه وهو هنا الإصدار الرسمي لتطبيق واتساب

كيف يمكن نقل محادثات Whatsapp plus Ygn إلى الإصدار الرسمي

عند التحول لاستخدام واتساب الرسمي فيمكن نقل المحادثات من واتساب بلس إليه باتباع التالي: في حال قام المستخدم بحفظ الدردشة مسبقًا في محفوظات الدردشة فيجب نقلها بشكل تلقائي إلى الإصدار الرسمي وذلك من خلال فتح متجر جوجل بلاي وتنزيل التطبيق.

تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين
تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين

وعلى المستخدم التحقق من رقم هاتفه حتى يمكن استعادة المحادثات ولكن لا شيء مضمون لنجاح هذه العملية لأنه ليس تطبيقًا رسميًا.

كيفية نقل محادثات GBWhatsApp

لنقل محادثات GBWhatsApp إلى الإصدار الرسمي لـ تطبيق واتساب اتبع الخطوات التالية:

تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين
تطبيق واتساب سيحذف حسابات هذه الفئة من المستخدمين
  • ادخل إلى القائمة الرئيسة على التطبيق.
  • النقر فوق المزيد من الخيارات More options”” ثم الدردشات “Chats” ، ثم النسخ الاحتياطي “Backup”.
  • انتقل إلى الإعدادات Settings”” من الهاتف، ثم التخزين “storage”، ثم السجلات “Records”.
  • ابحث عن المجلد “GBWhatsApp”>
  • وثم في الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق المزيد “Plus”، ثم إعادة تسمية “rename”، ثم أعد تسمية المجلد إلى واتساب.
  • افتح متجر جوجل بلاي، وقم بتنزيل النسخة الرسمية من تطبيق واتساب.
  • قم بتأكيد رقم هاتفك.
  • بعد اتباع الخطوات السابقة ستظهر لك على شاشة الهاتف رسالة تقول تم العثور على نسخة احتياطية A backup was found””، فانقر فوق خيار الاسترداد “Recovery”.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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