تطبيق واتساب يكشف عن تحديثه الأخير بتقنية وميزة الملصقات المتحركة

العديد من المستخدمين لتطبيق واتساب الأكثر أستخدامآ في عالم الأتصالات الهاتفية والصوتية والرسائل، عانوا من العديد من المشاكل في الأيام الماضية، حيث حدث عطل في التطبيق واتس أب مع مشكلات في أرسال الصور والفيديوهات، وبعض من الرسائل المرسلة عن طريق التطبيق، وبناء علي ماسبق فقد أعلنت شركة واتساب عن تحديث جديد للتطبيق الخاص بها، مع إطلاق نسخة تجريبية علي أنظمة تشغيل الأندرويد.

وفي سياق متصل فقد كشفت شركة واتساب عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي، خلال البيان الأخير الذي نشرته الشركة، حيث أعلنت عن عودة العمل بشكل طبيعي بشكل كامل مرة أخري.

تطبيق واتساب يعلن عن حزم الملصقات المتحركة في تحديثه الأخير

بعدما تحدثنا عن أطلاق شركة فيسبوك للنسخة التجريبية الخاصة بتطبيقها، أشارت شركة واتس أب عن طرح ميزة حزم الملصقات المتحركة في هذا التحديث.

كما أشارت المعلومات الواردة والتي أنتشرت في الفترة الأخيرة، بأن شركة واتساب قامت خلال الأيام الماضية بعمل عدد من التحديثات من أجل دعم التطبيق لحزم كافة الملصقات المتحركة، وبحسب التقاير فإنه من المتوقع أن تكون النسخة الجديدة خالية من آى أخطاء متعلقة بالتطبيق.

الكشف عن ميزة Animated Stickers لهواتف أندرويد نسخة V2.20.10

موقع تتبع الميزات قام بتسليط الضوء علي مميزات تطبيق واتساب أب وهي ميزة WABetainfo، الذي يلقي الضوء علي عدد من المسارات مثل ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers في الأصدار التجربي الأخير الخاص بالشركة لمستخدمي نظام تشغيل الأندرويد بنسخته المحدثه V2.20.10.

وفي ذلك الصدد فقد كشفت الشركة عن الميزة الجديدة التي يتم تحديثها في الحال، عند تحديث المستخدم لتطبيق واتس أب علي هاتفه، الأمر الذي يشير إلي أهتمام بالغ من الشركة للملصقات القديمة والحالية.

وجب الذكر أن شركة واتساب قد أكدت أنه الميزة الجديد غير متاحة في الوقت الحالي، وسيتم إصدارها في القريب العاجل، وإذا أراد المستخدم تنزيل ميزة الملصقات المتحركة، سيتوجب عليه طلبها وتحديث التطبيق الخاص به.

وفي المقابل فقد أشارت العديد من التقارير الواردة من داخل الشركة، بأن المستخدم يستطيع فتح التطبيق الخاص به بشكل طبيعي، وعند الضغط علي زر الملصقات، سيلاحظ وجود تحديثات جديدة في الحزم الخاصة بالملصقات التي تم تنزيلها في الفترة الماضية، حيث كشفت شركة واتساب بإن التحديث غير مطروح للعامة.