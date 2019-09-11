تطبيق ياز بيه التركي الشبيه بالتويتر والانستجرام

تطبيق ياز بيه التركي على وشك الصعود لمنافسة تطبيقات التواصل الاجتماعي الدولية الأكثر شعبية، بما في ذلك تطبيق التويتر وتطبيق الانستجرام.







تم إطلاق التطبيق، الذي تم تطويره وبرمجته من قبل رواد الأعمال والمهندسين الأتراك، منذ شهر ونصف تحت شعار “منصة التواصل الاجتماعي للجيل الجديد .. لكتابتك”.

ويتميز التطبيق بمجموعة من الميزات والخوارزميات التي تميزه عن نظرائه الدوليين، خاصةً مع وصول عدد المستخدمين إلى 200 ألف خلال فترة قصيرة من إطلاقه.







مميزات تطبيق ياز بيه

وابرز المميزات الرئيسية لـ برنامج ياز بيه التركي الجديد هي قدرة المستخدمين على تصنيف الموضوعات وفقًا لرغباتهم، ويحتوي التطبيق على 24 موضوعًا مختلفًا، أبرزها الأخبار، التكنولوجيا، الشباب، الصحة، العقارات، الموضة، التأمين، الموسيقى، الأطفال، الاقتصاد، التعليم، الرياضة، السياسة، التاريخ، والثقافة.







كما يتيح التطبيق لرواده تجربة جديدة في الشبكات الاجتماعية، ومجموعة من العديد من الميزات الموجودة في موقعي “تويتر والانستجرام، ويوفرها للمستخدم بطريقة جيدة، ويمكن للمستخدمين نشر جميع المحتوى المكتوب ومقاطع الفيديو عبر التطبيق.

التطوير مستمر







عارف أونوفار هو المؤسس الرئيسي لـ تطبيق ياز بيه، وأشار إلى أن مراحل تطوير التطبيق تستمر حتى يومنا هذا، وقال إنه خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حقق الفريق ما بين 75 و 80 بالمائة من عمله في ثلاث سنوات ونصف، ويطوره أكثر من 100 مهندس ومصمم، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى تقليدية، في حين تطبيق ياز بيه مبتكر وحديث.