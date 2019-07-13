صورتك وانت شايب تدفع البعض للتحذير من تطبيق faceapp

ما زال تطبيق faceapp يجتاح تويتر خاصة بعد انتشار تحدي صورتك وانت شايب والذي تم اطلاقه في هاشتاج دشنه بعض النشطاء، وحظي على اهتمام الكثيرين خاصة مع نشر صور لعدد من نجوم السياسة والمجتمع والفن والرياضة، باستخدام أحد فلاتر التطبيق وهو فلتر الشيخوخة، وبرغم اشتراك ملايين العرب في هذا الوسم إلا أن هناك البعض حذر من ذلك التطبيق، وعلى رأسهم الطبيب المصري هاني الناظر، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضجة نشر منتج لمعالجة التجاعيد على حد زعمه، وذلك عن طريق بث الذعر والخوف في نفوس من يستخدمون هذا الخيار، مما يدفعهم للبحث عما يقيهم من تلك الأعراض مستقبلاً متوقعًا أن المنتج سوف يتم طرحه في الأسواق قريبًا.

هذا ويجتاح تطبيق face app مواقع التواصل الإجتماعي في الوقت الحالي، وذلك بعد أن قام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بتجربته، ولكن من المُلاحظ أن معظم من جربه قام باستخدام خيار واحد فقط من 21 خيار آخر متوافر ضمن التطبيق، ألا وهو تغيير صورتك إلى الشيخوخة أو فيما يُعرف بـ صورتك وانت شايب لمعرفة ما سوف تبدو عليه بعد تقدم العمر بك، وقد حققت تلك الصور التي نشرها بعض هؤلاء النجوم لهم سخرية كبيرة.

ما يفعله تطبيق face app

يحتوي ذلك التطبيق على إحدى وعشرون خيار تقريبًا بتغيرات مختلفة، تتيح الفرصة للأشخاص الذين يستخدمونه إلى معرفة شكل وجوههم بعد استخدامه، وهذه الخيارات هي :

تغيير لون شعر الرأس بألوان مختلفة، مثل الأشقر والأسمر والبني والأبيض وغيرها.

تغيير لون العينين.

لون البشرة من الأبيض للبرونزي للأسود.

إطلاق اللحية بكثافات مختلفة وتشكيلات متنوعة.

وضعية الشارب بطرق متعددة.

كذلك مع الخياران السابقين، يوجد تغيير لون اللحية والشارب.

إذا تحولت إلى الجنس الآخر كيف سوف تبدو.

إذا قمت بارتداء نظارة شمسية أو نظر.

ما هو شكلك إذا كنت أحد نجوم هوليود، وما التغيرات التي سوف تطرأ عليك.

لو أجريت عمليات تجميل ما هي الأفضل لك.

وضع الشيخوخة وهو أكثر الأوضاع شيوعًا.

لا يحتوي فقط على خيار صورتك وانت شايب

هناك العديد من الخيارات الأخرى المتوفرة في تطبيق face app والتي يمكنك تجربتها بنفسك للحصول على التعديلات التي تريدها، ومن الأشياء الجميلة التي يتيحها لك التطبيق، هو إجراء أكثر من تعديل في ذات الوقت ويمكن تغيير الصور القديمة المتواجدة لك على الجهاز حتى لو كنت وسط مجموعة من زملائك.

وعند إلتقاط صورة جديدة يتم تشغيل التطبيق ووتسليط عدسة كاميرا الهاتف على وجهك لفترة قصيرة، ثم إختيار التعديل الذي تريده وتطبيقه عليك، وإذا أُعجبت به فيمكنك أخذ الصورة وحفظها ثم مشاركتها مع أصدقائك على مواقع التواصل الإجتماعي، ويرى البعض أن هذا التطبيق جيد ويمكن استخدامه في عمليات التجميل وتغيير الشكل، للوصول إلى أفضل صورة للوجه يمكن أن يبدو عليها الشخص ومن ثم اللجوء إلى فعل ذلك في الواقع من خلال مراكز التجميل المختلفة.