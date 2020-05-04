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تطبيق Watch it.. خطوات بسيطة لمشاهدة المسلسلات والأفلام دون إعلانات

بواسطة أحمد سعيد
تطبيق Watch it خطوات لمشاهدة المسلسلات والأفلام تطبيق Watch it خطوات لمشاهدة المسلسلات والأفلام دون إعلانات

يسمح تطبيق Watch it الإلكتروني، بمتابعة أشهر المسلسلات والأفلام بجودات مختلفة وحسب الوسيلة المناسبة لكل مستخدم، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، والمميز في هذا التطبيق أن المستخدم له يستطيع مشاهدة ما يُريد دون فواصل إعلانية التي تتسبب في إزعاج الكثيرين.

وتتبع منصة واتش إت المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مصرية تعمل في مجال الخدمات الإعلامية، وتتيح المسلسلات بحلقاتها الكاملة بجودة فائقة HD، وأخرى عالية SD، على مستوى الصوت والصورة.

تطبيق watch it

ويبحث كثيرٌ من مُحبي المسلسلات والأفلام بجودة عالية، عن تطبيق watch it وطريقة تثبيته على الهواتف المحمولة، إذ يمكن ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

  •  تثبت التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي أو أب ستور.
  • افتح التطبيق على جهاز المحمول أو الآيباد الخاص بك.
  • أبدا بتسجيل البيانات عن طريق الإيميل الخاص بك أو رقم هاتفك الشخصي.
  • ستصلك رسالة بعد ذلك بإتمام مراحل الاشتراك في التطبيق بنجاح.

الاشتراك لمدة شهر مجانًا

كما يُمكن للمستخدم إنشاء حساب على تطبيق watch it لمدة شهر مجانًا من خلال متجر جوجل بلاي أو أب ستور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • حمل التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أب ستور.
  • أو قم بزيارة موقع واتش ات عبر (Watch It Login)
  • ثم قم باختيار الباقة المناسبة لك، وطريفة الدفع.
  • أخيرًا، اضغط على كلمة تسجيل الدخول أو Register.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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