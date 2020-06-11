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تعرض مسلسل إمبراطور البحر يومياً..إسقبل قناة الغدير على قمر نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
قنوات تعرض مسلسل امبراطور البحر مدبلج 2020

إلتقاط تردد قناة الغدير الناقلة مسلسل امبراطور البحر  على التردد 10892 H على قمر  Eutelsat 7 West بمدار نايل سات، يبحث عشاق سلسلة حلقات المسلسل الكوري الجنوبي امبراطور البحر مدبلج كامل، والذي يحطي عن قصة جانج بو جو الذي أستطاع التخلي عن العبودية ويصبح مصارعاً قوياً قبل ان يتغير حياته في مستقبل يجعله احد وكلاء التجارة الأكثر نجاحاً في التصدير عبر البحر.

1 مسلسل امبراطور البحر
2 تردد قناة الغدير
3 موعد عرض مسلسل امبراطور البحر

مسلسل امبراطور البحر

تبث تردد قناة الغدير على قمر نايل سات، مع تشغيل بث مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، وتخصص جزءاً من جدول برامجها بعرض مسلسل امبراطور البحر بشكل يومي، ويمكن العثور على شبكة قناة الغدير على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 10892، والإستقطاب الأفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الغدير

القمر التردد FEC معدل الرمز
نايل سات 10892 H 3/4 27500

موعد عرض مسلسل امبراطور البحر

  • يتم بث حلقات مسلسل امبراطور البحر يومياً عند الساعة 11:00 بتوقيت بغداد.
  • لدى مسلسل الإمبراطور شعبية كاسحة فهناك من يحرص على متابعته من كلا الجنسين.
  • تبث سلسلة مسلسل إمبراطور البحر بجودة واضحة مع طريقة الدبلجة بالعربية الفصحى.

بمجرد تنزيل بيانات التردد الخاصة بقناة الغدير، في جهاز الرسيفر لديك في الخانات المخصصة ثم حفظها عند الإنتهاء بالضغط على OK، سيتم البحث عن القناة وإلتقاط إشارتها بسرعة ثم ظهورها بإسم  alghadeer TV في قائمة القنوات، ثم يمكنك معرفة الجدول الزمني الخاص بعرض مسلسل إمبراطور البحر وفقاً لتوقيت بغداد. حيث ان قناة الغدير هي الوحيدة في الوقت الحالي التي تعرض المسلسل الكوري الجنوبي بلا إنقطاع أو تشويش.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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