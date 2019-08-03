نقدم اليكم متابعي موقع كلمة تردد قناة حديثة في عالم القنوات الفضائية تهتم كثيراً بعرض احدث الافلام الأجنبية وهي قناة ميكس هوليود، بدأت قناة ميكس هوليوود ببدء بثها على القمر الصناعي المصري نايل سات في أواخر العام الماضي، وتمكنت القناة إلى حجز مقعد لها بين أكثر القنوات الفضائية العربية مشاهدة في مصر والوطن العربي، وذلك بفضل ما تقدمه القناة من افلام اجنبية حصرية تعرض لاول مرة على شاشات القنوات الفضائية المجانية.

تردد قناة mix hollywood

تردد قناة mix hollywood الجديد على نايل سات من اجدد القنوات المجانية والمشفرة والمتخصصة في عرض افلام الاكشن الأجنبية، وتسعى قناة ميكس هوليود من جذب أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين في مصر والوطن العربي، واستطاعت القناة وفي فترة وجيزة من سحب البساط من تحت أقدام قنوات عريقة وقديمة، في مثل هذا التخصص مثل قناة mbc2 و MBC ACTION وفي وقت قصير، وتمتلك mix holly wood channel مكتبة ضخمة من الافلام الاجنبية الحصرية وافلام الرعب والرومانسية ومجموعة كبيرة من افلام الكوميديا.

تردد قناة mix hollywood نايل سات

تردد قناة mix hollywood الجديد على النايل سات أصبح من أكثر الترددات بحثاً في الآونة الأخيرة، وهذا إن دل يدل على قدرة القناة من اكتساب اعداد جديدة من المشاهدين، وتقوم القناة اسبوعياً بعرض فيلم جديد اجنبي وحصري يعرض لاول مرة على شاشات القنوات المفتوحة، واليكم متابعينا تردد قناة mix hollywood 2019.