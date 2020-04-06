تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل “الاختيار” وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

نقدم لكم القنوات الناقلة لمسلسل “الاختيار” وهو المسلسل المنتظر من قبل عشاق الدراما فى أنحاء الوطن العربي، حيث يقدم قصة حقيقية للبطل المصرى المقاتل العقيد “احمد المنسى”، أحد شهداء ابطال الصاعقه فى الجيش المصرى، والذى بذل حياته فداءا لوطنه، بعد قيامة ببطولات تحتاج لمجلدات لتقص قطرة من فيض من بطولاته، ويخوض النجم “أمير كرارة” بطولة أحداث المسلسل وتجسيد شخصية البطل الاسطورى احمد المنسى من اخراج المخرج المبدع بيتر ميمي، ومن انتاج شركة سينرجى للانتاج السينمائى.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار ضمن مسلسلات رمضان 2010

أعلن المنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجى للانتاج السينمائى، عن عرض احداث مسلسل “الاختيار” على قنوات اون و اون دراما، وذلك حسبما صرح به على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مع وضع برومو تشويقي لأحداث المسلسل، وبذلك تكون قنوات أون هي أولى القنوات التي تفوز بحق عرض المسلسل، وفى انتظار الإعلان عن قنوات أخرى.

تردد قنوات اون واون دراما الناقلة لمسلسل “الاختيار”

قناة ON و ON Drama تبث فقط وحصريا على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وتمتاز بقوة اشارة عالية ،وتعمل بدقة SD وايضا تعمل بدقة عالية HD وذلك على تردد واحد وهو التردد التالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ ON ENT 10854 27500 أفقي Hor 5/6 ON Drama ON ENT HD ON Drama HD

قصة مسلسل “الأختيار”

يتناول المسلسل قصة حياة ضابط الجيش المصرى المقدم “احمد المنسى”، وهو واحد من أشهر ضباط الصاعقة على مستوى العالم، والذى يمتاز بالجسارة والاقدام، وشارك فى عمليات بطولية كبيرة، وكان مثار احترام وتقدير من القيادات والضباط والعساكر على حد سواء، واحبط عدد كبير من العمليات الارهابية فى سيناء بكل بطولة وتضحية، إلى أن استشهد في العام 2017 في أحد الأكمنة فى سيناء.

ابطال مسلسل “الأختيار”

للعام الرابع الثنائى، وبعد نجاحات كبيرة فى مسلسل “كلبش”، عبر ثلاثة أجزاء متتالية بتعاون المخرج “بيتر ميمى” مع النجم “امير كرارة”، لتقديم مسلسل “الاختيار”، ويعتبر المسلسل المرتقب لأنه يرصد قصة حياة بطل حقيقى من الجيش المصرى والذى يمس وجدان كل مصرى، والذى يتشوق لمعرفة قصة حياة البطل الحقيقية، ويتعاون باقة كبيرة من الابطال فى أحداث المسلسل وهم الأبطال:-

أمير كرارة والذى يقوم بدور “احمد المنسى”.

هشام العوضى ويقوم بدور الارهابى هشام العشماوى.

أحمد فؤاد سليم.

سارة عادل.

اسلام حافظ.

اشرف مصيلحى.

للمرة الأولى يخوض مجموعة كبيرة من نجوم الفن العمل كضيوف شرف مثل