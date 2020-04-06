Take a fresh look at your lifestyle.


تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل “الاختيار” وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

بواسطة مصطفى صديق القاضي
قنوات تيع مسلسل الاختيار القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار

نقدم لكم القنوات الناقلة لمسلسل “الاختيار” وهو المسلسل المنتظر من قبل عشاق الدراما فى أنحاء الوطن العربي، حيث يقدم قصة حقيقية للبطل المصرى المقاتل العقيد “احمد المنسى”، أحد شهداء ابطال الصاعقه فى الجيش المصرى، والذى بذل حياته فداءا لوطنه، بعد قيامة ببطولات تحتاج لمجلدات لتقص قطرة من فيض من بطولاته، ويخوض النجم “أمير كرارة” بطولة أحداث المسلسل وتجسيد شخصية البطل الاسطورى احمد المنسى من اخراج المخرج المبدع بيتر ميمي، ومن انتاج شركة سينرجى للانتاج السينمائى.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار ضمن مسلسلات رمضان 2010

أعلن المنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجى للانتاج السينمائى، عن عرض احداث مسلسل “الاختيار” على قنوات اون و اون دراما، وذلك حسبما صرح به على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مع وضع برومو تشويقي لأحداث المسلسل، وبذلك تكون قنوات أون هي أولى القنوات التي تفوز بحق عرض المسلسل، وفى انتظار الإعلان عن قنوات أخرى.

قنوات مسلسل الاختيار
القنوات التى ستذيع مسلسل الاختيار

تردد قنوات اون واون دراما الناقلة لمسلسل “الاختيار”

قناة ON و ON Drama تبث فقط وحصريا على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وتمتاز بقوة اشارة عالية ،وتعمل بدقة SD وايضا تعمل بدقة عالية HD وذلك على تردد واحد وهو التردد التالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
ON ENT  

10854

  

27500

  

أفقي Hor

 5/6
ON Drama
ON ENT HD
ON Drama HD

قصة مسلسل “الأختيار”

يتناول المسلسل قصة حياة ضابط الجيش المصرى المقدم “احمد المنسى”، وهو واحد من أشهر ضباط الصاعقة على مستوى العالم، والذى يمتاز بالجسارة والاقدام، وشارك فى عمليات بطولية كبيرة، وكان مثار احترام وتقدير من القيادات والضباط والعساكر على حد سواء، واحبط عدد كبير من العمليات الارهابية فى سيناء بكل بطولة وتضحية، إلى أن استشهد في العام 2017 في أحد الأكمنة فى سيناء.

ابطال مسلسل “الأختيار”

للعام الرابع الثنائى، وبعد نجاحات كبيرة فى مسلسل “كلبش”، عبر ثلاثة أجزاء متتالية بتعاون المخرج “بيتر ميمى” مع النجم “امير كرارة”، لتقديم مسلسل “الاختيار”، ويعتبر المسلسل المرتقب لأنه يرصد قصة حياة بطل حقيقى من الجيش المصرى والذى يمس وجدان كل مصرى، والذى يتشوق لمعرفة قصة حياة البطل الحقيقية، ويتعاون باقة كبيرة من الابطال فى أحداث المسلسل وهم الأبطال:-

  • أمير كرارة والذى يقوم بدور “احمد المنسى”.
  • هشام العوضى ويقوم بدور الارهابى هشام العشماوى.
  • أحمد فؤاد سليم.
  • سارة عادل.
  • اسلام حافظ.
  • اشرف مصيلحى.

للمرة الأولى يخوض مجموعة كبيرة من نجوم الفن العمل كضيوف شرف مثل

  • إياد نصار.
  • كريم عبدالعزيز.
  • احمد رزق.
  • محمد رجب.
  • محمد امام.
  • كريم محمود عبدالعزيز.
  • صلاح عبدالله.

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

رموز تردد قناة سكوب الكويتية Scope Tv على القمر الصناعي “نايل سات-201”

أخبار التقنية

“رموز” تردد قناة حنبعل hannibal tv التونسية على بدر 4 والقمر نايل سات 102

أخبار التقنية

“إشارة” تردد قناة القرآن الكريم Saudi Quran على نايل سات وعرب سات HD

أخبار التقنية

“إشارة” تردد قناة (الحياة مسلسلات، الحياة دراما) على نايل سات 2020

أخبار التقنية

إتصالات أورنج..إليك أهم الأكواد للشحن والإشتراكات من الموبايل 2020

أخبار التقنية

تردد قناة أطفال الكويت KTV KIDS HD على نايل سات والقمر بدر 2020

أخبار التقنية

“إستقبل” تردد قناة أطفال ومواهب atfal1 HD على مدار “نايل سات”

أخبار التقنية

“إشارة” تردد قناة cbc سفرة على بدر 4 ومدار نايل سات HD

أخبار التقنية

“رموز” تردد قناة روتانا كيدز Rotana Kids على نايل سات HD

أخبار التقنية

“رموز” تردد قناة روتانا أفلام “Rotana aflam” على نايل سات…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.