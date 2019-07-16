تعرف على تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi، يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبي الدراما والأفلام الهندية المتنوعة، والتي انتشرت خلال وقت قصير وبات لها شعبية كبرى فى جميع الدول العربية والشرق الأوسط، مما أدي انتشار هذا النوع من الأعمال الفنية الهندية لزيادة عدد القنوات الفضائية التى تعرض مثل هذا المحتوى والتى تخصصت فيه نظرًا لكثافة شعبيته ومتابعيه، وكان من أبرز القنوات الهندية قناة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بسبب عرضها للأفلام الهندية الحصرية ذات المحتوى الشيق والممتع والتي يقوم ببطولتها أشهر ممثلي بوليوود بشكل مستمر على مدار اليوم فنالت بذلك إعجاب المشاهدين وحصدت على نسب مشاهدة عالية في الدول العربية.

تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi

انطلق البث التلفزيوني للقناة منذ عامين، مقرها الرئيسي بالقاهرة، وتعتبر من أهم القنوات المتخصصة التي تعرض باقة متنوعة من الدراما الهندية بجانب الأفلام السينمائية التي تمزج بين الرعب والإثارة، والغموض والرومانسية، حيث تعرض القناة محتواها مدبلجًا أو مترجمًا للغة العربية، ومنذ انطلاقها وهى تنافس العديد من القنوات الاخري المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية، حتى أصبحت ضمن أبرز القنوات الرائدة فى عالم بوليوود، كما تتميز القناة ايضًا بعرضها للعديد من الأغاني والرقصات الهندية المتنوعة والتى تنقل عادات وتقاليد وتراث المجتمع الهندي وتسلط الضوء على أبرز ثقافاتهم.

تردد قناة طلقة هندي Tal2a Hendi على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11603 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6