  تعرف 7 طرق لـ تحرير مساحة القرص الصلب على  Windows

يعتبر تحرير مساحة القرص الصلب على Windows، إحدى الأمور التي يبحث الكثيرون عن حلول لها، فأحيانًا وعلى الرغم أن محركات الأقراص الصلبة تكون ذات حجم كبير جدًا، ولكن يبدو سرعان ما تمتلئ بطريقة ما، وهذا بالتأكيد يحدث إذا كنت تستخدم محرك أقراص الصلبة (SSD)، فهي توفر مساحة أقل بكثير على القرص الصلب من محركات الأقراص الثابتة الميكانيكية التقليدية، وإذا كنت تواجه مشكلة بسبب مساحة القرص الصلب، ففي هذه المقالة نعرض 7 طرق من المفترض أن تساعدك في تحرير مساحة للملفات والبرامج المهمة عن طريق إزالة الرسائل غير المهمة التي تشوش القرص الصلب.

7 طرق لـ تحرير مساحة القرص الصلب على Windows

فيما يلي عدد من الحيل يمكن أن تساعدك في تحرير مساحة القرص الصلب موضحة بالصور :

تشغيل “تنظيف القرص“

لتشغيل هذه الخاصية اتبع ما يلي:

يتضمن Windows أداة مضمّنة تحذف الملفات المؤقتة والبيانات الأخرى غير المهمة، وللوصول إى هذه الأداة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد محركات الأقراص الثابتة في نافذة الكمبيوتر وحدد خصائص، ويمكن أيضًا بدلاً من ذلك، فقط البحث عن Disk Cleanup في قائمة ابدأ.

انقر فوق الزر “تنظيف القرص” في نافذة خصائص القرص

حدد أنواع الملفات التي تريد حذفها، وانقر فوق موافق.

يتضمن ذلك الملفات المؤقتة وملفات السجل والملفات الموجودة في سلة المحذوفات والملفات الأخرى غير المهمة.

يمكنك أيضًا تنظيف ملفات النظام التي لا تظهر في القائمة هنا،انقر فوق زر تنظيف ملفات النظام إذا كنت تريد أيضًا حذف ملفات النظام.

بعد القيام بذلك، يمكنك النقر فوق الزر “المزيد من الخيارات” واستخدام زر ” تنظيف“ ضمن “استعادة النظام” و “نسخ الظل” لحذف بيانات استعادة النظام، يحذف هذا الزر جميع نقاط الاستعادة باستثناء الحديث منها، لذا تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه، حيث لن تتمكن من استخدام نقاط استعادة النظام الأقدم.

إلغاء تثبيت تطبيقات Space-Hungry

سيؤدي إلغاء تثبيت البرامج إلى إخلاء بعض المساحة، لكن بعض البرامج تستخدم مساحة صغيرة جدًا، فيمكنك من لوحة التحكم “البرامج والميزات”، النقر فوق عمود “الحجم”، لترى مقدار المساحة التي يستخدمها كل برنامج مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأسهل طريقة للوصول إلى هناك هي البحث عن “برامج إلغاء “التثبيت” في قائمة ابدأ.

إذا لم تتمكن من رؤية هذا العمود، فانقر فوق زر الخيارات في الزاوية اليمنى العليا من القائمة وحدد عرض التفاصيل، ويجدر التنويه إلى أن هذا ليس دقيقًا دائمًا ، فبعض البرامج لا تُظْهر مقدار المساحة التي تستخدمها، فقد يستخدم أحد البرامج مساحة كبيرة، ولكن قد لا يحتوي على أي معلومات في عمود الحجم الخاص به.

قد ترغب في استخدام برنامج إلغاء تثبيت تابع لجهة خارجية مثل Revo Uninstaller للتأكد من حذف أي ملفات متبقية وعدم إضاعة مساحة.

إذا كنت تستخدم Windows 10، فيمكنك أيضًا فتح إعدادات الكمبيوتر الجديدة والانتقال إلى النظام > التطبيقات والميزات.

سيتيح لك ذلك أيضًا إزالة تطبيقات Windows Store، أو التطبيقات العادية، كما أنه يعمل أيضًا على الجهاز اللوحي، ويمكنك إذا كنت تريد ذلك من خلال فتح برامج إلغاء التثبيت العادية في لوحة التحكم القديمة.

تحليل مساحة القرص

يمكن لمعرفة ما يتم استخدامه من المساحة على محرك الأقراص الثابتة، استخدام برنامج تحليل القرص الصلب، حيث يوجد عشرات من التطبيقات لفحص محرك الأقراص الثابتة التي تعرض بالضبط الملفات والمجلدات التي تشغل أكبر مساحة، وإذا كنت ترغب في تجربة أحدها فيمكنك تجريبهذه الأداة “WinDirStat” التي يمكنك تنزيلها من ( Ninite. https://ninite.com/) .

بعد فحص نظامك، يعرض WinDirStat بالضبط المجلدات وأنواع الملفات والملفات التي تستخدم المساحة الأكبر، ولكن تأكد من عدم حذف أي ملفات نظام مهمة ، فقط احذف ملفات البيانات الشخصية، وإذا رأيت مجلد برنامج في مجلد Program Files يستخدم مقدارًا كبيرًا من المساحة، فيمكنك إلغاء تثبيت هذا البرنامج – حيث WinDirStat يمكنه فقط أن يخبرك بمقدار المساحة التي يستخدمها البرنامج.

تنظيف الملفات المؤقتة

تعد أداة تنظيف القرص في Windows مفيدة، ولكنها لا تحذف الملفات المؤقتة التي تستخدمها البرامج الأخرى، وعلى سبيل المثال ، لن يمسح Firefox أو ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Chrome ، والتي يمكن أن تستخدم جيجابايت من مساحة القرص الثابت، لتنظيف الملفات المؤقتة والملفات المهملة بشكل مكثف ، جرب CCleaner ، يقوم CCleaner بتنظيف الملفات غير المرغوب فيها من مجموعة متنوعة من برامج الجهات الخارجية وأيضًا ينظف ملفات Windows التي لن تلمسها أداة تنظيف القرص.

البحث عن الملفات المكررة

يمكنك استخدام تطبيق مكتشف ملفات مكررة لفحص محرك الأقراص الثابتة بحثًا عن الملفات المكررة، وهي غير ضرورية ويمكن حذفها، ويمكن الحصول على هذه التطبيقات التي منها مجاني مثل VisiPics لحذف الصور المكررة ، ومنها مقابل ثمن ببضع دولارات مثل استخدام Duplicate Cleaner Pro ، الذي يحتوي على الكثير من الميزات الإضافية لمساعدتك في العثور على الملفات المكررة وحذفها.

تقليل مقدار المساحة المستخدمة لاستعادة النظام

إذا كانت استعادة النظام تستهلك الكثير من مساحة القرص الصلب لنقاط الاستعادة، يمكنك تقليل مقدار مساحة القرص الثابت المخصصة لاستعادة النظام، ويمكن ذلك من خلال تقليل مقدار المساحة التي يستخدمها System Restore.

تنويه هام: الطرق المذكورة بالتأكيد ستوفر بعض المساحة ولكنها ستعمل على تعطيل ميزات Windows المهمة، لذلك لا يُوصي باستخدام أي منها، إلا إذا كنت بحاجة ماسة إلى مساحة على القرص.