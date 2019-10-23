تغير باسورد الواى فاى WE و TE Data بطريقة صحيحة وسهلة جداً

تغير باسورد الواى فاى بطريقة سهلة بدون الاتصال على خدمة عملاء WE او Te Data، من الضروري ان تقوم بتغيير كلمة سر الواي فاي كل فتره وليكن كل شهر مثلاً، بحيث اذا خمنها شخص وقمت بتغييرها الى كلمة مرور صعبه لا يستطيع تخمينها وبالتالي تستخدم الانترنت بسرعة أفضل.







تغير باسورد الواى فاى

اكتب في اعلى المتصفح هذه الارقام 192.168.1.1 او اضغط هنا







سيظهر امامك مكان تسجيل دخول، اكتب الاسم وكلمة السر الموجودين في ظهر الراوتر، او اكتب admin وتحت admin.

اذا لم تعرف الاسم وكلمة السر اتصل على خدمة العملاء على هذا الارقام 19777 وعرفهم انك تريد الاسم وكلمة السر الخاصه بصفح الدخول على الراوتر.

بعد الدخول على صفحة الراوتر اضغط على Basic ثم اضغط على WALN







ركز هنا جيداً في أهم خطوة

سيظهر أمامك اعدادات الواى فاى، انا شرحت الاشياء الضرورية فيها، طبعاً موضوع عن تغيير كلمة السر، لتغيير كلمة سر الواى فاى، ستجد في الاسفل مستطيل فيه نجوم، امسح النجوم واكتب كلمة سر جديده والافضل اكتب كلمة سر لا يستطيع احد ان يعرفها، مثل رقم تليفون شخص عزيز ليك او ارقام معينه لا احد يعرفها ويمكن كتابة ارقام وحروف افضل، وفي النهاية اضغط على Submit.

بهذه الطريقة البسيطه تستطيع تغيير كلمة السر للواي فاي في راوتر Te Data أو راوتر WE بواجهه قديمة.

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