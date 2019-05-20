تفاصيل إيقاف شركة جوجل التعامل مع شركة هواوي

إيقاف جوجل التعامل مع هواوي ، هو من أكثر الأخبار التي أثارت الجدل في الفترة الماضية ، حيث أعلنت شركة جوجل يوم الأحد الماضي إيقاف تعاملها نهائياَ مع شركة جوجل ، وجاء ذلك القرار بعد إضافة ترامب شركة هواوي في قائمة السوداء أو قائمة المحظورات للتعامل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية .

إيقاف التعامل بين جوجل وهواوي

بعد توتر العلاقات التجارية بين شركة هواوي و الولايات المتحدة الأمريكية ، أعلنت جوجل بالتوقف عن التعامل مع هواوي ، وذلك عن طريق منع أي تحديثات جديدة لجوجل الوصول إلي هواتف هواوي ، كما أن الهواتف الجديدة من هواوي لن تدعم نظام تشغيل الأندوريد .

ولكن لا داعي لقلق من قبل مستخدمي هواوي الحاليين حيث لن يتم إيقاف عمل برامج جوجل ونظام الأندرويد من خلال هواتفهم كما قال أحد المتحديثن بجوجل بأن نظام الحماية والتحديثات لن يتم منعها من هواتف هواوي حاليا ً .