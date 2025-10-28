تفاصيل مميزة وخصائص مثيرة بتحديث يوتيوب الجديد

كشفت منصة يوتيوب عن إطلاق تحديث شامل لتطبيقها ليظهر بمظهر أكثر اناقة وعصرية، يجمع بين الجمال البصري والسهولة في الاستخدام حيث يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة أكثر راحة ومتعة، وجاء في مقدمة التغييرات تصميم جديد لمشغل الفيديو بأيقونات أوضح وتنسيق أكثر بساطة، مع تقليل العناصر المزدحمة على الشاشة لتوفير رؤية أوسع للمحتوى أثناء مشاهدته ، كما أضافت المنصة تحسينات على شكل الأزرار وطريقة عرض الفيديو لتبدو أكثر انسيابية وسلالة ، وقد بدأت المنصة هذه التحديثات بالوصول تدريجياً منذ 13 أكتوبر 2025 إلى مستخدمي الويب وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.

تفاعل ذكي وتصميم عصري

جاءت التحديثات أيضاً بمجموعة من الميزات التفاعلية الجديدة التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر متعة، من بينها ظهور رسوم متحركة ديناميكية عند الضغط على زر الإعجاب، تختلف حسب نوع الفيديو مثل نوتات موسيقية للمقاطع الغنائية أو مؤثرات بصرية للفيديوهات الرياضية، كما طورت يوتيوب نظام الردود داخل التعليقات ليصبح أكثر تنظيماً وسهولة في متابعة الحوارات، مع واجهة مبسطة لميزة الحفظ التي تسهل إضافة المقاطع إلى قوائم التشغيل أو إلى قائمة “المشاهدة لاحقًا”.

أداء أسرع وأكثر سلاسة

لم تقتصر التحديثات على الشكل فقط، بل شملت أيضًا تحسينات في الأداء العام للتطبيق، فقد أصبحت ميزة التخطي بالنقر المزدوج أكثر دقة واستجابة، مع انتقال أسرع بين صفحات “الرئيسية” و“الاشتراكات”، مما يمنح المستخدم تجربة تصفح أكثر انسيابية.

وتؤكد يوتيوب أن هذه التحسينات تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لدمج الجمال البصري مع سهولة الاستخدام، بهدف تقديم تجربة مشاهدة متطورة تواكب احتياجات المستخدمين حول العالم وتعيد تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المشاهدون مع المحتوى المرئي.