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تنزيل تردد قناة نيكولدين 2021 للأطفال آخر تحديث عبر النايل سات

بواسطة مى صالح
تردد قناة نيكولدين 2021 الجديد تردد قناة نيكولدين 2021 نايل سات

قناة نيكولدين من أبرز قنوات الأطفال المميزة الترفيهية المحببة للطفل الصغير، وتتمتع بالمحتوى الفريد من نوعه دونًا عن القنوات الأخرى الموجه للطفل الصغير، كما تتمتع بتقديمها للبرامج وأفلام الكرتون التي هدفها في المقام الأول هو توسيع مدارك وتخيلات الطفل، فيما يلي نستعرض آخر تحديث تردد قناة نيكولدين 2021 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات.

1 قناة نيكولدين للأطفال
2 تردد قناة نيكولدين 2021 للأطفال الجديد

قناة نيكولدين للأطفال

هي قناة أطفال مميزة متخصصة تقدم من المحتويات كل ما يمتع الأطفال الصغار من أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية، والمسلسلات العالمية المدبلجة بالعربية، وهي قناة تتبع شركة MTV.

تم إطلاق القناة في عام 2010 وتقدم الأعمال الكرتونية والرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية المختلفة، ومسابقات المواهب للأطفال.

من أبرز برامج قناة نيكولدين كيدز:

  • المراهقة الآلية.
  • داني الشبح.
  • عالم الطباشير.
  • مبتكري الألعاب.
  • شوف الأطفال.
  • كاتشماتش.
  • صحتين.
  • ماكس وشريد.

أفلام الأطفال على نيكولدين:

  • السمكة نيمو.
  • موانا.
  • تيمون وبومبا.
  • سمبا.
  • بلايزر ووحوش السباق.
  • بطاريق مدغشقر.
  • عائلة اكس.
  • تيكتي توك.
  • أفتار.

تردد قناة نيكولدين 2021 للأطفال الجديد

حتى تتمكن من ضبط واستقبال قناة نيكولدين للأطفال على جهاز الأطفال، لتشغيل القناة لطفلك الصغير على مدار الساعة والاستمتاع بمحتويات القناة من أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية، وهذا من خلال ضبط قناة نيكولدين وتثبيتها على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط بيانات التردد التالية:

  • القمر الصناعي النايل سات.
  • التردد الشبكي 12437
  • القطبية أفقي H
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6
مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

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