تهنئة رمضان ٢٠١٩ رسائل وبطاقات أهلا رمضان لمشاركتها مع الأصدقاء والأهل

مع حلول الشهر الكريم يود الكثير من الأشخاص تبادل تهنئة رمضان، وذلك عبر طرق مختلفة فالبعض يتبادل تهنئة رمضان من خلال إرسال بطاقات التهنئة مكتوب عليها أهلا رمضان ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر وعساكم من عوداه، ومن خلال هذه الصفحة نستعرض معكم مجموعة من رسائل تهنئة رمضان 2019 وبطاقات رمضان.

وفي نفس السياق فقد أوضح الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن هلال شهر رمضان سيولد يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت مدينة القاهرة وهو يوم رؤية هلال رمضان، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تهنئة رمضان 2019

وبذلك سيكون موعد أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو 2019، ونعود إلى موضوع المقال حيث نرفق لكم باقة متنوعة ومختارة من رسائل تهنئة رمضان ٢٠١٩، مع مجموعة متنوعة من بطاقات تهنئة شهر رمضان وصور مكتوب عليها أهلاً رمضان، صور فوانيس رمضان.

يمكنكم اختبار منها ما يناسبكم لوضعها كصورة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر، أو تبادلها من أجل تهنئة الأصدقاء والأهل والأحباب.

رسائل تهنئة رمضان ٢٠١٩

رمضان مبارك، مبارك عليكم الشهر الفضيل.

أهلا رمضان، كل عام وأنتم طيبين.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

اللهم بارك لنا في ليالي رمضان وبلغنا القبول وعتق الرقاب من النار.

رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا صيامه وقيامه.

اقترب شهر رمضان، اقتربت أنفاس الصائمين، ونداء المؤذنين، ودعاء المصلين.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

يا رب طهرنا في رمضان من حال لحال وطهرني من الذنوب والخطايا.

صوم مقبول، وتقبل الله صيامكم.

أبعث سلامي مع الطير، وأسبق الكل والغير عشان أقولك رمضان بخير.

بلغنا اللهم رمضان.

طهر الله قلبك، وأزاح همك وغفر الله ذنبك، شرح بالك وصدرك.

بطاقات تهنئة رمضان

وعلى موقع كلمة تجدون ما ترغبون به بخصوص تهنئة رمضان 2019 من رسائل وبطاقات وصور عن شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.