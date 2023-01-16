توقعات تُشير إلى إطلاق Xiaomi 13 Ultra خلال حدث MWC شهر فبراير القادم

أشار تقرير جديد إلى توقعات بالإعلان الرسمي عن إصدار Xiaomi 13 Ultra، خلال حدث MWC العالمي، الذي سينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في نهاية شهر فبراير من هذا العام.

كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي المدعو “Lei Jun” عن خُطط الشركة لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra للأسواق العالمية والصينية، وأشارت التوقعات في البداية إلى أن Xiaomi تستعد للكشف عن هذا الإصدار في حدث MWC الذي سيُقام في الشهر المقبل.

وفي تقرير جديد تم نشره عبر Digital Chat Station، كشف عن بعض الهواتف التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، بما في ذلك إصدار OPPO Find X6، وسلسلة Honor Magic5، حيث يتم إطلاق هذه الإصدارات رسميًا بعد احتفالات رأس السنة الصينية في تاريخ 22 يناير من هذا العام.

من المُتوقع أيضًا أن تكون هذه الإصدارات مُتاحة في الأسواق في منتصف أو نهاية شهر فبراير القادم، وأوضح نفس التقرير أيضًا، أن جهاز Xiaomi 13 Ultra سينطلق رسميًا بعد الإعلان عن هذه الإصدارات، كما يُؤكد هذا التقرير، أنه سيتم الكشف عن Xiaomi 13 Ultra على هامش حدث MWC.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Xiaomi أيضًا عن خُططها لإطلاق هواتف Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro للأسواق العالمية قريبًا، بينما تُشير التسريبات من الصين إلى أن إصدار Xiaomi 13 Ultra سيكون متاحًا خلال الفترة المُمتدة ما بين نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل من هذا العام، كما ستنطلق هذه الهواتف في الأسواق الصينية والعالمية في نفس الوقت.