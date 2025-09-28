ثبتها الآن بسهولة.. تردد قناة Kids 5 للأطفال نايل سات وعربسات وتابع أجمل البرامج

تعتبر قناة Kids 5 واحدة من القنوات المميزة التي تحرص العائلات العربية على استقبالها، نظرًا لما تقدمه من محتوى آمن ومفيد للصغار، يجمع بين الترفيه والتعلم، تسعى القناة إلى توفير برامج كرتونية ممتعة، وأغانٍ تعليمية، بالإضافة إلى فقرات تنمي مهارات الأطفال وتساعد في تطوير خيالهم، ومع زيادة البحث عن التردد على الأقمار الصناعية، نستعرض لكم فيما يلي كافة التفاصيل.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الجودة عرب سات 11270 27500 رأسي (H) HD

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الجودة نايل سات 11900 27500 عمودي (V) HD

محتوى قناة kids 5 الموجه للأطفال

تتنوع برامج قناة Kids 5 لتناسب الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم للأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات برامج تعليمية بسيطة وأغاني تساعد على تعلم الحروف والأرقام بشكل ممتع.

أما الفئة من 7 إلى 9 سنوات، فتستمتع بمسلسلات كرتونية وقصص تحمل قيمًا تربوية وأخلاقية.

بينما يجد الأطفال من 10 إلى 12 سنة محتوى ترفيهيًا هادفًا يساعدهم على تنمية الخيال، وتحفيز التفكير والإبداع.

وبهذا تصبح القناة منصة متكاملة تراعي احتياجات الصغار في مختلف المراحل.

من خلال ضبط هذه الترددات على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكن لأطفالكم الاستمتاع بمحتوى متنوع يجمع بين المرح والفائدة.

وتعمل قناة كيدز فايف على مدار 24 ساعة دون توقف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن قناة تثقيفية وترفيهية في الوقت نفسه.