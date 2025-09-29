ثبتها قبل قمة الأهلي ضد الزمالك.. تردد قناة أون سبورت نايل سات وعربسات 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث تُقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، في هذا المقال سنتعرف على القناة الناقلة للمباراة وكافة التفاصيل.

موعد لمباراة الأهلي والزمالك

تقام المباراة اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرضية ستاد القاهرة الدولي الذي سيشهد حضوراً جماهيرياً مكثفاً.

القناة الناقلة والمعلق

تُذاع المباراة حصرياً عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي للدوري المصري. ومن المقرر أن يتولى التعليق الصوتي على اللقاء المعلق الرياضي البارز بلال علام، إلى جوار أيمن الكاشف، ومؤمن حسن.

تردد قناة ON sports

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11861 رأسي (V) 27500 5/6 عرب سات 10853 أفقي (H) 27500 5/6

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

عشاق الكرة المصرية على موعد مع 90 دقيقة من الحماس والإثارة، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه واحدة من أكثر المواجهات متابعة في الشرق الأوسط.