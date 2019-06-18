جدول قائمة القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر حيث ينتظر الجماهير العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي انطلاق تلك البطولة لمتابعة أقوى المواجهات الكروية، وسوف يتم إقامة البطولة في مصر بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون بسبب عدم اكتمال البنية في الدولة، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي مصري وزيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية بالتفصيل.

وستشهد البطولة منافسات قوية هذا العام لعدة أسباب أهمها، أنها أول بطولة قارية أفريقية يشارك بها 24 منتخبًا بعدما كان يشارك فيها 16 منتخب فقط، بالإضافة إلى وجود عدد من المنتخبات القوية العربية وبمشاركة عدد من اللاعبين الأفارقة المتألقين على الساحة الكروية وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

سيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر ولأول مرة 24 منتخب بعدما كانت تقام بـ 16 منتخب فقط مقسمين على 6 مجموعات وجاء المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانب منتخب الفراعنة منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغنا، وسوف يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من المركز الثاني، وتستمر البطولة بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019.

القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم 2019

ستقوم مجوعة قنوات bein sports المشفرة بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بصفتها مالكة حقوق بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ستنقل أيضًا البطولة عبر قنوات bein sports Max بمشاركة استديوهات تحليلية مميزة وتغطية مثالية للمباريات وهناك بعض القنوات التي تعمل بنظام “الشيرنج” وتبث مباريات البطولة بصورة مجانية لكل عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم على الأقمار الصناعية المختلفة وهي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN SPORTS HD France Astra 19°E 11856 12168 V V 29700 29700 Arena Sport HD Croatia Eutelsat 16°E 11512 H 27500 FOX SPORT HD Netherlands Astra 23°E 11857 V 29900 EuroSport HD Portugal Hispasat 30°W 12131 12207 H H 27500 27500 TRT SPORT HD TurkSat 42°E 11054 V 30000 TIVIBU SPORT TurkSat 42°E 12197 H 8888 Sport 5 Amos 5°W 10807 v 27500 PLUS 5 Amos 5°W 10807 V 27500

كما أن هناك عدد من القنوات التي ستبث البطولة بصورة مجانية وعلى رأسهم قناة Time sports المصرية التي تم إطلاقها خصيصًا لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتبث القناة عبر التليفزيون الأرضي فقط، بالإضافة إلى بعض القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة وهي: