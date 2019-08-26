“جديد الآن” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abu Dhabi Sports لنقل مباريات البطولة العربية ودوري الإمارات

من القنوات الرياضية الهامة “قناة أبو ظبي الرياضية” Abu Dhabi Sports التي يتابعها العديد من المحبين للرياضة في مصر والوطن العربي كله، نظراً لما تقدمه من برامج رياضية وبث العديد من البطولات الرياضية الخاصة بكرة القدم مثل الدوري الأمارات، وبطوله آسيا، والبطولة العربية وفى بعض الأوقات تقوم القناة ببث مباريات من الدوري الخليجي والدوريات الأوربية والتي تقام كل عام، لذا يهتم الكثير بالبحث عن أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية في حاله تحديث التردد، وسوف نوضح لجميع المتابعين والمهتمين بجميع مباريات كرة القدم أحدث تردد لقناة أبو ظبي الرياضية في التفاصيل الأتية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports على النايل سات

التردد القمر معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12226 نايل سات 27500 أفقى 5/6 12092 نايل سات 27500 أفقى 5/6

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports