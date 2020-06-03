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جديد فيسبوك .. طرح أداة جديدة للتخلص من المنشورات القديمة المحرجة أسهل من ذي قبل

بواسطة سمير زيادة
 جديد فيسبوك "أداة جديدة للتخلص من المنشورات القديمة المحرجة"

أعلنت شركة فيسبوك في بيان صادر عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن إتاحة ولأول مرة على الإطلاق عن طرح اداة جديدة تتيح للمستخدم التخلص من المنشورات القديمة المحرجة وغير مرغوب فيها بشكل أكثر سهولة من ذي قبل، حيث ستسمح المنصة للمستخدمين بتحديد العديد من المنشورات القديمة وحذفها بشكل مجمّع، بدلًا من حذف منشور واحد في كل مرة، واشارت الشركة إلى أن طرح هذه الأداة ياتي ضمن إطار محاولة تسهيل تنظيم حضور المستخدم على الموقع بصورة تعكس شخصيته في الوقت الحالي.

1 جديد فيسبوك “أداة جديدة للتخلص من المنشورات القديمة المحرجة”
2 طريقة عمل الأداة الجديدة

 جديد فيسبوك “أداة جديدة للتخلص من المنشورات القديمة المحرجة”

جديد فيسبوك “أداة جديدة للتخلص من المنشورات القديمة المحرجة”

طريقة عمل الأداة الجديدة

وجاء في بيان شركة فيسبوك : “سواء كنت تدخل سوق العمل للمرة الأولى بعد التخرج من الجامعة، أو تنتقل من علاقة قديمة إلى أخرى جديدة، تعلم أن الأمور تتغير في حياة الناس، ونريد أن نجعل من السهل تنظيم حضورك على فيسبوك، بما يتناسب مع حياتك اليوم”.

أما عن كيفية الوصول إلى الأداة الجديدة وتدعى إدارة النشاط  ” Manage Activity” في الهاتف المحمول من خلال:

  • الانتقال إلى “الإعدادات والخصوصية”.
  • ثم النقر فوق سجل الأنشطة.

وبموجب هذه الميزة الجديدة يمكن للمستخدمين حذف المنشورات بشكل مجمع ، مع توفير خيار فرز مشاركاتهم حتى نطاق زمني ، كما يمكن بدلًا من مسح الرسائل نهائيًا في الحال، يتم وضعها في “سلة المحذوفات” لمدة 30 يومًا، لإتاحة الفرصة للمستخدم من استرداد المنشورات التي غيروا رأيهم بشأنها أو حذفوها عن طريق الخطأ.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة لن تتوفر في الوقت الحالي إلا على الهاتف المحمول وفيسبوك إليت، وسيتم توفيرها على الكمبيوتر مستقبلًا، وفق الديلي ميل البريطانية.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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