جميع أكواد اتصالات مصر للاستعلام عن الرصيد ومعرفة استهلاك باقات النت

يبحث الكثير من مستخدمي شبكة المحمول “اتصالات” وهي واحدة من ضمن أربع شبكات أخرى، عن أكواد اتصالات مصر التي تمكنهم من الاستعلام عن الرصيد ومعرفة استهلاك باقات الموبايل انترنت الخاصة بهم، بالإضافة إلى تساؤل الكثير عن رقم خدمة عملات اتصالات مصر etisalat، وتحرص الشركة دائمًا على تقديم العديد من العروض والخدمات وكذلك الأنظمة الجديدة للمشركين في الخدمة من ناحية والعمل على الدعاية لجلب المزيد من العملاء من ناحية أخرى.

جميع أكواد اتصالات مصر

تهتم شركة اتصالات مصر لخدمات المحمول بتقديم باقة من أفضل الخدمات والأنظمة سواء على الدقائق للمكالمات أو عروض خاصة بمستخدمي الانترنت بالإضافة إلى العروض الخاصة بالمكالمات الدولية حتى يستطيع الجميع التواصل مع من هم خارج البلاد بصورة بسيطة وبتكلفة قليلة، ونقدم لكم في الجدول التالي جميع أكواد اتصالات 2019 وكيفية الاستعلام عن الرصيد وتحميل الرصيد وتغيير نظام الشريحة لأحد الأنظمة الأخرى والأكواد هي:

خدمات شركة اتصالات مصر محدثة لعام 2019 وارقام الأكواد وخدمة العملاء الكود الخدمة # 947* كود معرفة رقم الموبايل في شركة اتصالات # 555* أو # 888* كود الاستعلام عن الرصيد اتصالات # 556* رقم الكارت * أو الاتصال بـ 555 كود شحن رصيد عن طريق الكارت في اتصالات الاتصال بـ 555 كود معرفة نظام خط اتصالات مصر الاتصال بـ 525 بتكلفة 25 قرش للمكالمة كاملة كود تغير نظام اتصالات الاتصال بـ 333 رقم خدمة عملاء اتصالات في مصر على الموبايل الاتصال بـ 0235346333 رقم الاتصال بخدمة العملاء من التليفون الأرضي الاتصال بـ 01111234333 رقم خدمة عملاء اتصالات من أي شبكة اخرى الاتصال بـ 201111234333 رقم الاتصال بخدمة عملاء اتصالات من خارج مصر الاتصال بـ 16511 رقم الخط الساخن لخدمة عملاء اتصالات الاتصال بـ 02/35346333 أو 02/35346377 رقم الدعم الفني اتصالات # 566* كود خدمات باقة النت في اتصالات etisalat # 566*واتباع الخطوات كود رسائل ضبط باقات الأنترنت اتصالات # 2375*566* كود ايقاف باقة النت في اتصالات # 5*558* كود معرفة استهلاك باقة النت في اتصالات # 121*556* تجديد باقة النت # 111*556* كود الاشتراك في باقة نت فئة 5 جنية # 112*556* كود الاشتراك في باقة نت فئة 10 جنية # 1133*556* الاشتراك في باقة نت فئة 15 جنية # 11344*556* الاشتراك في باقة نت فئة 25 جنية # 11345*556* كود الاشتراك في باقة نت فئة 50 جنية # 350* كود الاشتراك في باقات كونكت الاتصال بـ 525 كود تغير نظام اتصالات # المبلغ * الرقم * 557* كود تحويل الرصيد في اتصالات مصر # 807* كود تجديد الباقة قبل موعدها # 770* تحويل الرصيد لنظام الفاتورة # 404* دفع الفاتورة الاتصال بـ 1500 أو # 5*15* للاشتراك أو إلغاء خدمة الكول تون # 100* رسائل الضبط الاتصال بـ 500 ثم الضغط على رقم2 كود معرفة رمز الباك # 777* أو الاتصال على 778 رقم اتصالات كاش # 688* اكواد باقات المكالمات # 852* أو # 838* كود معرفة الاستهلاك # رقم الهاتف الاتصال على حساب الغير # 1*558* كود معرفة الاستهلاك دقائق اتصالات # 4*558* معرفة الاستهلاك دقائق الشبكات الاخرى # 2*851* تجديد باقة حكاية قبل الميعاد # 708* تجديد باقة حكاية مكس # 838* كود معرفة عدد المكسات المتبقية من اتصالات # 7 * 911 * إلغاء خدمة الكول تون من اتصالات #21# إلغاء خاصية هذا الرقم غير صحيح أو هذا الرقم غير موجود بالخدمة اتصالات # 911* كود سلفني شكرا في اتصالات # الرقم * 111* كود كلمني شكرا في اتصالات # 787* رقم الكول الكبير # 166* أو إرسال رسالة فارغة لـ 29 الاشتراك أو إلغاء خدمة الأخبار العاجلة الاتصال بـ 500 معرفة أحدث العروض إرسال ” 1 ” إلى ” 7310 “ لإلغاء خدمة معرفة الرصيد بعد كل مكالمة # 844* دليل أكواد حكاية مكس اتصالات # 515* الاشتراك في خدمة تحليل المباريات # 787 * 1 2 * كود جعل الخط غير متاح اتصالات ##002# كود الغاء خدمة جعل الخط غير متاح اتصالات الاتصال بـ ” 7070 ” ب 1.5 جنية للدقيقة لمعرفة مواعيد الحفلات و حجز تذاكر السينما لإرسال “1 ” إلى “160” ب 2.99 جنيها في الشهر للاشتراك في خدمة مودك # 0 0 2 0 * 1 2 * كود جعل الهاتف غير موجود بالخدمة ##002# كود إلغاء خدمة غير موجود بالخدمة الاتصال ب # 811 * كود اقوى كارت في مصر أو إرسال رسالة إلى 811 برقم العرض من الأسفل باقات الدقائق باقات الميكسات 7 1 8 2 9 3 10 4 #٠١١* عند الشحن

#٢٨*٠١١* عند الاستفادة بالعرض عروض رمضان الشحن 28 ضعف رابط معرفة معدل استهلاك الميجابايتس معرفة قيمة الاستهلاك وشراء ميجا بايتس ( خاص بخطوط الداتا ) الدخول عل الرابط وكتابة رقم التليفون و أتباع الخطوات

احدث عروض اتصالات مصر

أعلنت شركة اتصالات مصر عن العديد من العروض في الفترة الأخيرة الماضية وبالأخص عرض أقوى كرت في مصر الذي شارك في إعلانه الذي تم إذاعته على شاشة التليفزيون النجم المصري محمد رمضان والنجم العالمي فاندام وجاء الإعلان بأغنية “اللهو الخفي”، بالإضافة إلى باقة مميزة من عروض الانترنت للموبايل وإمكانية ترحيل الميجابايتس المتبقية من الاستخدام إلى الشهر التالي وإضافتها على الباقة الجديدة، ذلك كله غير أنظمة حكاية الجديدة، وإليكم فيديو إعلان أقوى كرت في مصر “اللهو الخفي”:

ويمكنكم الاستمتاع بدقائق مجانية من الشركة وأخرى بأسعار مخفضة للأهل والأصدقاء ومشاركتها بشكل جماعي وكلما زاد عدد المشتركين تزداد معهم الهدايا من دقائق وميجابايتس، كما يمكنكم متابعة أحدث العروض التي تقدمها الشركة من خلال الاتصال بـ 500 من أي خط اتصالات والاستماع إلى الرسائل الصوتية المسجلة.