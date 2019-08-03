جميع أكواد شركة اتصالات etisalat وإلغاء الكول تون ومعرفة رقم إتصالات 2019

تعتبر شركة إاصالات من أفضل شركات الاتصالات حول العالم لذلك تحاول توفير خدمتها وتسهيل التعامل دائماً مع عملائها عن طريق توفير ما يحتاجونه من معلومات للتواصل مع الشركة، و أكواد شركة إتصالات، ومن أجل الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالشركة كما تعمل الشركة دائما على تطوير خدمة عملائها بصفة دورية من أجل زيادة عملائها كما توفر شركة اتصالات عروض مُغرية لعملائها وتقدم دائماً الأفضل لعملائها

وتوفر الشركة كل ما يتعلق بالاتصالات وتحاول الرد على شكاوى العملاء من خلال خدمة العملاء وتتعدد فروع شركة اتصالات ومن أكثر الأشياء بحثً هي أكواد شركة اتصالات الذي يبحث عنها العديد من عملاء الشركة ومستخدميها لتسهيل التعامل مع الشركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة على أكمل وجه وتقدم الشركة تسهيلات وأرقام للتواصل معها سواء إذا كنت تتصل من هاتف أرضي أو رقم دولي أو حتى رقم من شركة أخري مثل فودافون وأورانج ونقدم لكم في هذه المقال

أرقام خدمة العملاء

نوع الرقم رقم الخدمة لعملاء اتصالات فقط 333 من التليفون الأرضي 16511 للتواصل مع الدعم الفني 0235346333 أو 0235346377. لعملاء إتصالات وغير اتصالات 01111234333 من أي رقم دولي 01111234333+

أرقام و أكواد شركة اتصالات

توفر الشركة أكواد و ارقام تفعيل وإلغاء خدمات الاستمتاع بسهولة الأستخدام و معرفة رصيدك المتبقي و خدمة سلفني، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة وفيما يلي أهم الأكواد والأرقام التي تقدمها شركة اتصالات

الخدمة الكود / الرقم خدمات الرصيد *#555 أو اتصل على 555 (19 قرش) الشحن *556*رقم الكارت# أو اتصل على 555 لمعرفة رقم موبايلك اتصل على 555 أو #427* للاتصال على حساب الغير #رقم الهاتف سلفني 911#* كلمني شكراً *111*رقم الموبايل# لتحويل الرصيد كارت *577*رقم الموبايل*المبلغ المراد تحويله# تحويل الرصيد فاتورة #*770* تفعيل خدمات الأنترنت أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 250 استهلاكك من الأنترنت 5#*558* لمعرفة نظامك 555 تحويل نظامك اتصل على 525 دفع الفاتورة #*404**

الغاء كول تون اتصالات

هناك طريقتين لالغاء كول تون شركة إتصالات

الأول عن طريق الأتصال من أي رقم اتصالات على كود *15*5# وسيتم الغاء الكول تون

الثانية عن طريق الأتصال من أي رقم اتصالات على رقم 1500 وإختيار اللغة العربية ثم الضغط على رقم 6 لالغاء الكول تون

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