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جميع أكواد شركة اتصالات etisalat وإلغاء الكول تون ومعرفة رقم إتصالات 2019

كتب عمار عمادفي آخر تحديث
جميع أكواد شركة اتصالات etisalat وإلغاء الكول تون ومعرفة رقم إتصالات 2019
أكواد وأرقام شركة إتصالات

تعتبر شركة إاصالات من أفضل شركات الاتصالات حول العالم لذلك تحاول توفير خدمتها وتسهيل التعامل دائماً مع عملائها عن طريق توفير ما يحتاجونه من معلومات للتواصل مع الشركة، و أكواد شركة إتصالات، ومن أجل الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالشركة كما تعمل الشركة دائما على تطوير خدمة عملائها بصفة دورية من أجل زيادة عملائها كما توفر شركة اتصالات عروض مُغرية لعملائها وتقدم دائماً الأفضل لعملائها

أكواد وأرقام شركة إتصالات
اكواد وارقام شركة إتصالات

وتوفر الشركة كل ما يتعلق بالاتصالات  وتحاول الرد على شكاوى العملاء من خلال خدمة العملاء وتتعدد فروع شركة اتصالات ومن أكثر الأشياء بحثً هي أكواد شركة اتصالات  الذي يبحث عنها العديد من عملاء الشركة ومستخدميها لتسهيل التعامل مع الشركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة على أكمل وجه وتقدم الشركة تسهيلات وأرقام للتواصل معها سواء إذا كنت تتصل من هاتف أرضي أو رقم دولي أو حتى رقم من شركة أخري مثل فودافون وأورانج ونقدم لكم في هذه المقال

أرقام خدمة العملاء

نوع الرقمرقم الخدمة
لعملاء اتصالات فقط333
من التليفون الأرضي16511
للتواصل مع الدعم الفني0235346333 أو 0235346377.
لعملاء إتصالات وغير اتصالات01111234333
من أي رقم دولي01111234333+

أرقام و أكواد شركة اتصالات

توفر الشركة أكواد و ارقام تفعيل وإلغاء خدمات الاستمتاع بسهولة الأستخدام و معرفة رصيدك المتبقي و خدمة سلفني، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة وفيما يلي أهم الأكواد والأرقام التي تقدمها شركة اتصالات

الخدمةالكود / الرقم
خدمات الرصيد*#555  أو اتصل على 555 (19 قرش)
الشحن*556*رقم الكارت# أو اتصل على 555
لمعرفة رقم موبايلكاتصل على 555 أو #427*
للاتصال على حساب الغير#رقم الهاتف
سلفني911#*
كلمني شكراً*111*رقم الموبايل#
لتحويل الرصيد كارت*577*رقم الموبايل*المبلغ المراد تحويله#
تحويل الرصيد فاتورة#*770*
تفعيل خدمات الأنترنتأرسل رسالة فارغة إلى الرقم 250
استهلاكك من الأنترنت5#*558*
لمعرفة نظامك555
تحويل نظامكاتصل على 525
دفع الفاتورة#*404**

الغاء كول تون اتصالات

هناك طريقتين لالغاء كول تون شركة إتصالات

  • الأول عن طريق الأتصال من أي رقم اتصالات على كود *15*5# وسيتم الغاء الكول تون
  • الثانية عن طريق الأتصال من أي رقم اتصالات على رقم 1500 وإختيار اللغة العربية ثم الضغط على رقم 6 لالغاء الكول تون

وللمزيد من الاستفسارات يمكنك ترك تعليق و سوف نرد عليكم في أسرع وقت 

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عن الكاتب

عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، أعمل ككاتب في موقع كلمة دوت اورج، أحب القراءة، والكتابة، والرسم، وأحب المجالات الطبية، والتقنية

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