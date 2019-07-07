جميع أكواد فودافون المُختصرة Vodafone 2019 للخط والكارت والفاتورة وأكواد فودافون كاش

نقدم لكم في هذه المقالة جميع أكواد شبكة فودافون لعام 2019، التي يبحث عنها الكثير وقت احتياجهم لأداء الخدمات المختلفة التي تقدمها شركة فودافون مصر لجميع المستخدمين المصريين بجميع أنحاء الجمهورية، حيث أنشأت شركة فودافون دليل شامل جميع الاكواد المختصرة التي يمكن فقط إدخالها ليتم تأدية الخدمة بنجاح، حيث رفعت شركة فودافون مصر شعار اللى جاى أقوى .جاهز؟ منذ فترة طويلة، ودائما تقدم عروض وخدمات جديدة لجميع المشتركين، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة جميع الاكواد المختصرة لخدمات فودافون وفودافون كاش لعام 2019.

شركة فودافون مصر Vodafone :

تعتبر شركة فودافون هي شركة مساهمة مصرية، تم إنشائها بالقاهرة عام 1998م وقد لاقت إقبالاً كبيراً منذ بداية افتتحاها بالقاهرة، وهى تقدم خدمات متنوعة وعديدة لجميع المستخدمين، ويعمل فريق البحث العلمي والبرمجة على تقديم أفضل الخدمات لجميع المصريين ويقع المقر الرئيسي لشركة فودافون مصر على طريق مصر –الإسكندرية الصحراوي الكيلو 28، حيث بلغ عدد الموظفين الذين يعملون بها على مستوى أنحاء الجمهورية أكثر من 6000 موظف، ويمكنك أيضا معرفة جميع أكواد أورانج لعام 2019.

اكواد فودافون الكارت 2019:

الخدمة الكود المختصر خدمة عملاء فودافون 888 شحن الكارت *858*الرقم# الإستعلام عن رصيد الكارت *868*#1 كود تحويل رصيد *868*2*الرقم# كود الإحتفاظ بالمكالمات السابقة *888*#3 ب 5 جنية شهرياً معرفة puk code *888*الرقم# معرفة نقاط فودافون *818*#2 سلفني شكراً *868*#3 المرة الواحدة بجنية ويحول 4 جنية بحد أقصي 28 جنية للخطوط القديمة كلمني شكراً *505*الرقم # 3 مرات مجانا ثم 15 قرش

كلمني شكراً لشبكة أخري *506*الرقم# 15 قرش للمرة كود موبايل انترنت *888*#4 كود تشغيل التجوال *888*#5 كود معرفة رقم الخط *#878 كود معرفة آخر رقم اتصل بك *#150 كود معرفة التاريخ والساعة *#100

اكواد فودافون الخط والفاتورة 2019:

الخدمة الكود المختصر معرفة قيمة آخر فاتورة *888*#1 معرفة قيمة المكالمات بعد آخر فاتورة *888*#2 تشغيل موبايل انترنت *888*#4 تشغيل التجوال *888*#5 تحويل الرصيد *868*2*الرقم# كود الاحتفاظ بالمكالمات السابقة *888*#3 ب5 جنية شهرياً كود الاحتفاظ بالأرقام السابقة *#777 ب 50 قرش للمرة معرفة PUK CODE *888*الرقم#

الاكواد المختصرة للخدمات الصوتية فودافون مصر:

الخدمة الكود المختصر تشغيل كارت جديد 848 الإستعلام عن الرصيد 868 كود الشحن لنفسك أو للغير 858 تغيير أنظمة فودافون 880 خدمة عروض فودافون 800 خدمة البريد الصوتي 808 رقم فودافون وان 818 كود دليل فودافون 1212 كود الرسالة الصوتية للشركات 899

حجز سفر لأمريكا 2100 حجز سفر تشنجن 2101 قسم التحصيل 881 الرسالة الصوتية للافراد 828

الاكواد المختصرة لــ فودافون كاش Vodafone Cash:

الخدمة الكود المختصر الإستعلام عن رصيد فودافون كاش *9*#1 تحويل الرصيد *9*7*الرقم*المبلغ# معرفة أقرب فرع معتمد فودافون كاش *9*#9 شحن رصيد لنفسك من فودافون كاش *9*0*قيمة الشحن# شحن رصيد للغير من فودافون كاش *9*3*الرقم*المبلغ # رقم الخدمة الصوتية 7001 دفع فاتورة الكهرباء *9*#105

أرقام خدمة عملاء فودافون: