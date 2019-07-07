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جميع أكواد فودافون المُختصرة Vodafone 2019 للخط والكارت والفاتورة وأكواد فودافون كاش

كتب مارتينا مينافي آخر تحديث
جميع أكواد فودافون المُختصرة Vodafone 2019 للخط والكارت والفاتورة وأكواد فودافون كاش
جميع أكواد فودافون 2019

نقدم لكم في هذه المقالة جميع أكواد شبكة فودافون لعام 2019، التي يبحث عنها الكثير وقت احتياجهم لأداء الخدمات المختلفة التي تقدمها شركة فودافون مصر لجميع المستخدمين المصريين بجميع أنحاء الجمهورية، حيث أنشأت شركة فودافون دليل شامل جميع الاكواد المختصرة التي يمكن فقط إدخالها ليتم تأدية الخدمة بنجاح، حيث رفعت شركة فودافون مصر شعار اللى جاى أقوى .جاهز؟ منذ فترة طويلة، ودائما تقدم عروض وخدمات جديدة لجميع المشتركين، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة جميع الاكواد المختصرة لخدمات فودافون وفودافون كاش لعام 2019.

شركة فودافون مصر Vodafone :

تعتبر شركة فودافون هي شركة مساهمة مصرية، تم إنشائها بالقاهرة عام 1998م وقد لاقت إقبالاً كبيراً منذ بداية افتتحاها بالقاهرة، وهى تقدم خدمات متنوعة وعديدة لجميع المستخدمين، ويعمل فريق البحث العلمي والبرمجة على تقديم أفضل الخدمات لجميع المصريين ويقع المقر الرئيسي لشركة فودافون مصر على طريق مصر –الإسكندرية الصحراوي الكيلو 28، حيث بلغ عدد الموظفين الذين يعملون بها على مستوى أنحاء الجمهورية أكثر من 6000 موظف، ويمكنك أيضا معرفة جميع أكواد أورانج لعام 2019.

اكواد فودافون الكارت 2019:

الخدمة الكود المختصر
خدمة عملاء فودافون 888
شحن الكارت *858*الرقم#
الإستعلام عن رصيد الكارت *868*#1
كود تحويل رصيد *868*2*الرقم#
كود الإحتفاظ بالمكالمات السابقة *888*#3  ب 5 جنية شهرياً
معرفة puk code *888*الرقم#
معرفة نقاط فودافون *818*#2
سلفني شكراً *868*#3   المرة الواحدة بجنية ويحول 4 جنية بحد أقصي 28 جنية للخطوط القديمة
كلمني شكراً *505*الرقم #      3 مرات مجانا ثم 15 قرش
كلمني شكراً لشبكة أخري *506*الرقم#      15 قرش للمرة
كود موبايل انترنت *888*#4
كود تشغيل التجوال *888*#5
كود معرفة رقم الخط *#878
كود معرفة آخر رقم اتصل بك *#150
كود معرفة التاريخ والساعة *#100

اكواد فودافون الخط والفاتورة 2019:

الخدمة الكود المختصر
معرفة قيمة آخر فاتورة *888*#1
معرفة قيمة المكالمات بعد آخر فاتورة *888*#2
تشغيل موبايل انترنت *888*#4
تشغيل التجوال *888*#5
تحويل الرصيد *868*2*الرقم#
كود الاحتفاظ بالمكالمات السابقة *888*#3     ب5 جنية شهرياً
كود الاحتفاظ بالأرقام السابقة *#777         ب 50 قرش للمرة
معرفة PUK CODE *888*الرقم#

الاكواد المختصرة للخدمات الصوتية فودافون مصر:

الخدمة الكود المختصر
تشغيل كارت جديد 848
الإستعلام عن الرصيد 868
كود الشحن لنفسك أو للغير 858
تغيير أنظمة فودافون 880
خدمة عروض فودافون 800
خدمة البريد الصوتي 808
رقم فودافون وان 818
كود دليل فودافون 1212
كود الرسالة الصوتية للشركات 899
حجز سفر لأمريكا 2100
حجز سفر تشنجن 2101
قسم التحصيل 881
الرسالة الصوتية للافراد 828

الاكواد المختصرة لــ فودافون كاش Vodafone Cash:

الخدمة الكود المختصر
الإستعلام عن رصيد فودافون كاش *9*#1
تحويل الرصيد *9*7*الرقم*المبلغ#
معرفة أقرب فرع معتمد فودافون كاش *9*#9
شحن رصيد لنفسك من فودافون كاش *9*0*قيمة الشحن#
شحن رصيد للغير من فودافون كاش *9*3*الرقم*المبلغ #
رقم الخدمة الصوتية 7001
دفع فاتورة الكهرباء *9*#105

أرقام خدمة عملاء فودافون:

الخدمة الكود المختصر
رقم خدمة عملاء فودافون من رقم فودافون 888
رقم خدمة عملاء فودافون من اي شبكة أخري 16888
رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر 00201001888888
رقم خدمة عملاء فودافون من التليفون الارضي 02-25292888

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عن الكاتب

مارتينا مينا

مارتينا مينا كاتبة مصرية حاصلة على بكالريوس الهندسة الميكانيكية منذ 2013، أعمل فى صيانة الأجهزة الطبية فى شركة خاصة، أهوى القراءة ومتابعة الاخبار السياسية

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