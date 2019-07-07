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جميع الأكواد المُختصرة لشبكة أورانج Orange 2019 وأرقام خدمة العملاء وأكواد أورانج كاش

كتب مارتينا مينافي آخر تحديث
جميع الأكواد المُختصرة لشبكة أورانج Orange 2019 وأرقام خدمة العملاء وأكواد أورانج كاش
الأكواد المختصرة لشبكة أوران 2019

أكواد شبكة أورانج مصر التي تم إنشاؤها لتيسير وصول الخدمات إلى جميع المستخدمين لشركة أورانج، حيث تم الانطلاق الأول لشبكة أورانج مصر عام 1998 ولاقت نجاحاً كبيراً، وقد نافست شركة فودافون في ذلك الوقت وهي أيضا شركة مساهمة مصرية، تقدم شركة أورانج العديد من الخدمات المتنوعة عبر الاكواد المختصرة التي يتم إدخالها بسهولة والحصول فوراً على الخدمة مثل الشحن، ودفع الفواتير، وخدمة البلوك للأرقام المزعجة، وهى توفر عديد من الخدمات لجميع المستهلكين، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة جميع الاكواد المختصرة لـ شبكة أورانج مصر لعام 2019.

شبكة أورانج  Orange مصر 2019:

تعرف شركة أورانج باسم موبينيل حيث تم تغيير اسم الشركة منذ عدة سنوات سابقة إلى الاسم الجديد وهو أورانج، وتمتلك شركة اورانج 34 محطة إرسال واستقبال قاعدية، وتعتبر شركة أورانج هي أول شركة تفوز بجائزة شهادة الأيزو في مصر والوطن العربي، وتعتبر شركة أورانج من أكبر الشركات المختصصة بمجال الاتصالات في الشرق الأوسط، ويمكنك أيضا معرفة جميع أكواد فودافون الخط والكارت 2019.

الاكواد المختصرة لشبكة أورانج Orange  :

الخدمة الكود المختصر
رقم خدمة العملاء 110   بـ 50 قرش
رقم خدمة العملاء الدرجة الاولى 2000  بـ 50 قرش
رقم خدمة العملاء استار اتحكم واتكلم 210
رقم خدمة العملاء البيزنيس 250
الخط الساخن لعملاء أورانج 16110
كود العروض اليومية 300

#12#
الاشتراك فى باقات إنترنت #4#100#
معرفة عدد الميجابايتس المتبقية فى الباقة #136#
تجديد باقة إنترنت #100#4#
الخدمة الكود المختصر
تحويل الميجابايتس #100#4#
إضافة إمتداد للباقة #100#4#
كود خدمات البلاك بري #100#4#
كود أورانج wi fi #100#4#
رسائل الضبط #100#4#
إلغاء باقات إنترنت #100#4#
معرفة معاد تجديد باقة إنترنت #136#
شحن الكارت 102#* رقم الكارت#
كود شحن للغير أورانج #1#100#
الخدمة الكود المختصر
معرفة رصيد أورانج 445

#100#3#
سلفني شكراً 400

#100#2#
كلمني شكراً 121#*رقم التليفون #
تغيير النظام 400
الاشتراك في كول تون 999
إلغاء الكول تون إرسال رسالة Unsub لرقم 9999
خدمة حفظ المكالمات السابقة 757

#757#
إلغاء حفظ المكالمات السابقة 757

#757#
كود معرفة الخدمات المشترك بها 110
الخدمة الرقم المختصر
معرفة العروض الجديدة 400
معرفة رقم خطك #119#
الحصول على puk code 01222444400
الاشتراك في الخدمات الدولية 400
خدمة جعل الهاتف غير متاح **62* الرقم #
جعل الهاتف مشغول **67*الرقم #
إيقاف خدمة الهاتف مشغول ##67#
دفع الفواتير #148#
تحويل الرصيد 400

#2#100#
الخدمة الكود المختصر
معرفة الرصيد #103#
ادفعلهم 400

#100#2#
اشحنلي 400

#100#2#
شحن كارت أكسترا 102#*رقم الكارت#
خدماتي #100#5#
خدمة التجوال #100#5#
بلوك #100#5#
معلومات حسابي الشخصي #100#6#
سلفني شكراً 400

#8#

أكواد أورانج كاش:

الخدمة الكود المختصر
خدمة أورانج كاش 8000
أورانج كاش عن طريق الكود #115#
الاشتراك فى باقات GO #100#
الاشتراك فى باقات GO youtube #100#
الاشتراك في انظمة دولفن المختلفة #100#
خدمة Pinini #87#
خدمة سلفني نت #444#
عرض اللي تستخدمة النهاردة يجيلك بكرة #9#
عرض 10 أضعاف شحنتك #10#

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عن الكاتب

مارتينا مينا

مارتينا مينا كاتبة مصرية حاصلة على بكالريوس الهندسة الميكانيكية منذ 2013، أعمل فى صيانة الأجهزة الطبية فى شركة خاصة، أهوى القراءة ومتابعة الاخبار السياسية

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