جميع الأكواد المُختصرة لشبكة أورانج Orange 2019 وأرقام خدمة العملاء وأكواد أورانج كاش

أكواد شبكة أورانج مصر التي تم إنشاؤها لتيسير وصول الخدمات إلى جميع المستخدمين لشركة أورانج، حيث تم الانطلاق الأول لشبكة أورانج مصر عام 1998 ولاقت نجاحاً كبيراً، وقد نافست شركة فودافون في ذلك الوقت وهي أيضا شركة مساهمة مصرية، تقدم شركة أورانج العديد من الخدمات المتنوعة عبر الاكواد المختصرة التي يتم إدخالها بسهولة والحصول فوراً على الخدمة مثل الشحن، ودفع الفواتير، وخدمة البلوك للأرقام المزعجة، وهى توفر عديد من الخدمات لجميع المستهلكين، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة جميع الاكواد المختصرة لـ شبكة أورانج مصر لعام 2019.

شبكة أورانج Orange مصر 2019:

تعرف شركة أورانج باسم موبينيل حيث تم تغيير اسم الشركة منذ عدة سنوات سابقة إلى الاسم الجديد وهو أورانج، وتمتلك شركة اورانج 34 محطة إرسال واستقبال قاعدية، وتعتبر شركة أورانج هي أول شركة تفوز بجائزة شهادة الأيزو في مصر والوطن العربي، وتعتبر شركة أورانج من أكبر الشركات المختصصة بمجال الاتصالات في الشرق الأوسط، ويمكنك أيضا معرفة جميع أكواد فودافون الخط والكارت 2019.

الاكواد المختصرة لشبكة أورانج Orange :

الخدمة الكود المختصر رقم خدمة العملاء 110 بـ 50 قرش رقم خدمة العملاء الدرجة الاولى 2000 بـ 50 قرش رقم خدمة العملاء استار اتحكم واتكلم 210 رقم خدمة العملاء البيزنيس 250 الخط الساخن لعملاء أورانج 16110 كود العروض اليومية 300 #12# الاشتراك فى باقات إنترنت #4#100# معرفة عدد الميجابايتس المتبقية فى الباقة #136# تجديد باقة إنترنت #100#4#

الخدمة الكود المختصر تحويل الميجابايتس #100#4# إضافة إمتداد للباقة #100#4# كود خدمات البلاك بري #100#4# كود أورانج wi fi #100#4# رسائل الضبط #100#4# إلغاء باقات إنترنت #100#4# معرفة معاد تجديد باقة إنترنت #136# شحن الكارت 102#* رقم الكارت# كود شحن للغير أورانج #1#100#

الخدمة الكود المختصر معرفة رصيد أورانج 445 #100#3# سلفني شكراً 400 #100#2# كلمني شكراً 121#*رقم التليفون # تغيير النظام 400 الاشتراك في كول تون 999 إلغاء الكول تون إرسال رسالة Unsub لرقم 9999 خدمة حفظ المكالمات السابقة 757 #757# إلغاء حفظ المكالمات السابقة 757 #757# كود معرفة الخدمات المشترك بها 110

الخدمة الرقم المختصر معرفة العروض الجديدة 400 معرفة رقم خطك #119# الحصول على puk code 01222444400 الاشتراك في الخدمات الدولية 400 خدمة جعل الهاتف غير متاح **62* الرقم # جعل الهاتف مشغول **67*الرقم # إيقاف خدمة الهاتف مشغول ##67# دفع الفواتير #148# تحويل الرصيد 400 #2#100#

الخدمة الكود المختصر معرفة الرصيد #103# ادفعلهم 400 #100#2# اشحنلي 400 #100#2# شحن كارت أكسترا 102#*رقم الكارت# خدماتي #100#5# خدمة التجوال #100#5# بلوك #100#5# معلومات حسابي الشخصي #100#6# سلفني شكراً 400 #8#

أكواد أورانج كاش: