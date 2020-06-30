Take a fresh look at your lifestyle.


جميع باقات وأكواد فيفا STC في البحرين..تفعيل خدمات الموبايل VIVA

بواسطة زكريا منير
أكواد شركة فيفا البحرين

نوضح جميع أكواد وباقات خدمات شركة فيفا للإتصالات في البحرين، وهي شركة إتصالات سلكية واللاسلكية تعرف أيضاً بـ STC منذ مزاولتها نشاطها في البحرين وفرت خدمات للهواتف والأنترنت بأسعار تنافسية وعروض خيالية، واليوم هي واحدة من أكثر شركات الأتصالات التي لديها عملاء أكثر بفضل مزايا الخدمات المتطورة وتقديمها أول خدمة أنترنت الجيل الخامس 5G في مملكة البحرين.

1 خدمة المكالمات ورسائل SMS غير المحدودة
2 خدمات بلاك بيري من فيفا
3 خدمة الأنترنت الشهرية تبدأ من 3 دينار
4 أكواد فيفا STC المختصرة 2020

خدمة المكالمات ورسائل SMS غير المحدودة

تقدم فيفا خاصية مميزة وحصرية لعملائها بحيث تسمح لهم بإجراء مكالمات وتبادل رسائل غير محدودة إلى أرقام STC، في أي وقت، فقط مقابل 4 دينار بحريني.

  • تفعيل مكالمات ورسائل unlimited أرسل رسالة متضمنة كلمة ON إلى  98999، أو الإتصال على #98999*.
  • يتم إلغاء الخدمة عن طريق إرسال “OFF” إلى رقم 98999،

خدمات بلاك بيري من فيفا

خدمة بلاك بيري 1 د.ب/ أسبوعياً

  • للتفعيل إتصل على 2# *105*
  • للإلغاء أدخل الرمز #105# ثم عمل إرسال

خدمة بلاك بيري 2.5د.ب أسبوعياً غير المحدودة من VIVA.

  • للتفعيل إطلب 25# *105*
  • للإلغاء إطلب #105#

خدمة بلاك بيري بعشرة دينار

  • للتفعيل إطلب 10# *105*
  • للإلغاء إطلب #105#

خدمة SMS غير المحدودة الأسبوعية مسبق الدفع بـ 500 فلس.

بقيمة 500 فلس أسبوعياً

  • أرسل ON” إلى 88821، أو إدخال الرمز *88821# ثم الضغط على زر الإرسال

للإلغاء أرسل OFF”إلى 88821 .

خدمة الأنترنت الشهرية تبدأ من 3 دينار

الإضافة حد الإستخدام للتفعيل للإلغاء الإشتراك
3 د.ب/شهرياً 1GB *88825*3# #88825#
5 د.ب/شهرياً 4GB *88825*5# #88825#
8 د.ب/شهرياً 7GB *88825*8# #88825#
15 د.ب/شهرياً 15GB *88825*15# #88825#

أكواد فيفا STC المختصرة 2020

  • لتغيير نغمة رنين الهاتف من توت تو إلى نغمة فيفا، أرسل ON إلى 122 والإلغاء، أرسل إلى 122.
  • لمعرفة الرصيد 101#
  • لمعرفة رقم هاتفك *1#
  • لتحويل مبلغ رصيد الى رقم آخر  *121* amount * number #
  • لشحن رصيد الحساب*100* voucher number #
  • لتحويل المكالمات *21*#number، والإلغاء من الكود  #21#
  • للتحدث مع موظف فيفا بالإتصال على 124

يمكنك تفعيل كامل خدمات فيفا بالرموز والأكواد الموضحة أعلاه، كما يمكنك الإتصال بخدمة التحدث مع العملاء على رقم 124، من إس تي سي لتقديم أي إقتراح أو إستفسار فيما يتعلق بتفعيل أكواد الموبايل، أو دفع الفاتورة، أو لمعرفة آخر العروض الترويجية لخدمات الموبايل وباقات الأنترنت التي تقدم بين فترة وأخرى.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1080i HD TV

أخبار التقنية

تردد قناة طيور الجنة 2020 عرب سات toyor tv الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة السعودية الأولى 2020 الجديد نايل سات، عرب سات Saudi-1TV

أخبار التقنية

ضبط إشارة تردد قناة إم تي في mtv اللبنانية 2020 عرب سات بدر

أخبار التقنية

طريقة التسجيل في Netflix بدون فيزا والحصول على شهر مجاني

أخبار التقنية

تردد قناة لنا السورية Lana Plus على نايل سات، ياه سات الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة إم بي سي ماكس اتش دي

أخبار التقنية

تردد قناة بابيلون على نايل سات Babylon TV الجديد

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة نايل دراما 2020 على نايل سات الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة المعارف الفضائية 2020 على نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.