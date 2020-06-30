جميع باقات وأكواد فيفا STC في البحرين..تفعيل خدمات الموبايل VIVA

نوضح جميع أكواد وباقات خدمات شركة فيفا للإتصالات في البحرين، وهي شركة إتصالات سلكية واللاسلكية تعرف أيضاً بـ STC منذ مزاولتها نشاطها في البحرين وفرت خدمات للهواتف والأنترنت بأسعار تنافسية وعروض خيالية، واليوم هي واحدة من أكثر شركات الأتصالات التي لديها عملاء أكثر بفضل مزايا الخدمات المتطورة وتقديمها أول خدمة أنترنت الجيل الخامس 5G في مملكة البحرين.

خدمة المكالمات ورسائل SMS غير المحدودة

تقدم فيفا خاصية مميزة وحصرية لعملائها بحيث تسمح لهم بإجراء مكالمات وتبادل رسائل غير محدودة إلى أرقام STC، في أي وقت، فقط مقابل 4 دينار بحريني.

تفعيل مكالمات ورسائل unlimited أرسل رسالة متضمنة كلمة ON إلى 98999، أو الإتصال على #98999*.

يتم إلغاء الخدمة عن طريق إرسال “OFF” إلى رقم 98999،

خدمات بلاك بيري من فيفا

خدمة بلاك بيري 1 د.ب/ أسبوعياً

للتفعيل إتصل على 2# *105*

للإلغاء أدخل الرمز #105# ثم عمل إرسال

خدمة بلاك بيري 2.5د.ب أسبوعياً غير المحدودة من VIVA.

للتفعيل إطلب 25# *105*

للإلغاء إطلب #105#

خدمة بلاك بيري بعشرة دينار

للتفعيل إطلب 10# *105*

للإلغاء إطلب #105#

خدمة SMS غير المحدودة الأسبوعية مسبق الدفع بـ 500 فلس.

بقيمة 500 فلس أسبوعياً

أرسل ON” إلى 88821، أو إدخال الرمز *88821# ثم الضغط على زر الإرسال

للإلغاء أرسل OFF”إلى 88821 .

خدمة الأنترنت الشهرية تبدأ من 3 دينار

الإضافة حد الإستخدام للتفعيل للإلغاء الإشتراك 3 د.ب/شهرياً 1GB *88825*3# #88825# 5 د.ب/شهرياً 4GB *88825*5# #88825# 8 د.ب/شهرياً 7GB *88825*8# #88825# 15 د.ب/شهرياً 15GB *88825*15# #88825#

أكواد فيفا STC المختصرة 2020

لتغيير نغمة رنين الهاتف من توت تو إلى نغمة فيفا، أرسل ON إلى 122 والإلغاء، أرسل إلى 122.

لمعرفة الرصيد 101#

لمعرفة رقم هاتفك *1#

لتحويل مبلغ رصيد الى رقم آخر *121* amount * number #

لشحن رصيد الحساب*100* voucher number #

لتحويل المكالمات *21*#number، والإلغاء من الكود #21#

للتحدث مع موظف فيفا بالإتصال على 124

يمكنك تفعيل كامل خدمات فيفا بالرموز والأكواد الموضحة أعلاه، كما يمكنك الإتصال بخدمة التحدث مع العملاء على رقم 124، من إس تي سي لتقديم أي إقتراح أو إستفسار فيما يتعلق بتفعيل أكواد الموبايل، أو دفع الفاتورة، أو لمعرفة آخر العروض الترويجية لخدمات الموبايل وباقات الأنترنت التي تقدم بين فترة وأخرى.