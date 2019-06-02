جميع ترددات النايل سات الحديثة والفعالة

ترددات النايل سات الجديدة والقديمة الفعالة على النايل سات حيث انه فى الاونة الاخيرة حدث بعض التغيرات على الترددات الموجودة على النايل سات وعلى بعض القنوات التى غادرت موقها والقنوات الحديثة التي ظهرت مؤخراً على النايل سات سوف نضع بين ايدكم جميع الترددات التي تعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي والايام القادمة علماً بان عالم الترددات دائم التغير والتحديث وهذا امر ضروري لدواعي امنية والتحديثات الازمة للامور التقنية وهذا ينتطبق على جميع الاقمار الصناعة في كل اركان العالم واليكم اخر التطوارات التي حدثت مؤخراً على النايل سات.

احدث التغيرات على النايل سات

ظهور قناة تايم سبورت الرياضية والمخصصة في نقل فعاليات كأس الامم الافريقة على الترردد 1449 افقي معدل الترميز 27500 ويوجد العديد من القنوات حديثة الظهور وغادرت بعض القنوات موقعها واليكم جميع التردد بالترتيب

بحث عن القنوات نايل سات

1st Forex TV

التردد: 12398 V

2M Maroc

التردد: 12015 V

5 STARS

التردد: 11430 V

7C Iraq

التردد: 11747

a konoz altb tv

التردد: 10930 H

A TV

التردد: 10795 V

fss

A1 Jordan

التردد: 12303 H

31

A1 Jordan

التردد: 10930 H

fss

Aaj Tak

التردد: 11881 H

9

Abencena

التردد: 10930 H

fss

ABP News

التردد: 11804 H

5

ABS Sports+Action

التردد: 11861 V

8

Abu Dhabi TV

التردد: 11938 V

2

Abu Dhabi TV HD

التردد: 12467 H

AD DRAMA

التردد: 12226 H

AD Drama + HD

التردد: 12092 V

AD DRAMA HD

التردد: 12467 H

AD Nat Geo

التردد: 12226 H

AD Nat Geo HD

التردد: 12467 H

AD SPORT 1

التردد: 12226 H

AD Sport 1 HD

التردد: 12467 H

AD Sport 2

التردد: 12226 H

7

AD Sport 2 HD

التردد: 12467 H

AD Sports 3 HD

التردد: 12092 V

AD Sports 4 HD

التردد: 12092 V

AD Sports 5 HD

التردد: 12092 V

AD Sports 6 HD

التردد: 12092 V

Afak

التردد: 12341 H

Aflam 1

التردد: 12034 H

Aflam 2

التردد: 12034 H

Aghani Aghani TV

التردد: 12360 V

Ahel Al Quran

التردد: 12398 V

Ajial

التردد: 12149 H

AJMAN CH4 FM

التردد: 12226 H

AJMAN TV

التردد: 12226 H

Ajyal HD

التردد: 12284 V

Aksyon TV

التردد: 11861 V

AL 3aela

التردد: 11257 H

fss

Al Ahd

التردد: 12341 H

Al Ahly TV

التردد: 12341 H

AL Anwar

التردد: 12053 V

Al Aoula inter

التردد: 12206 V

Al ARAB NEWS

التردد: 12015 V

Al Arabiya

التردد: 12169 V

AL ASSEMA

التردد: 12380 H

AL ASSEMA2

التردد: 12380 H

AL BAIT BAITAK CINEMA

التردد: 11257 H

AL DAFRA

التردد: 12418 H

AL Dawaeia

التردد: 10930 H

fss

AL Diyar

التردد: 12398 V

Al Ekhbaria HD

التردد: 12284 V

AL EMARAT TV

التردد: 12226 H

Al Emarat TV HD

التردد: 12467 H

Al Forat

التردد: 11747 V

Al Gamaiya

التردد: 11219 H

fss

Al Ghad Al Mushreq

التردد: 12360 V

Al Ghad TV

التردد: 11430 V

fss

Al Ghad TV SD

التردد: 11430 V

fss

AL Hadath

التردد: 12341 H

AL HAQEQA AL DAWLIAH

التردد: 12398 V

Al Hayat

التردد: 11257 H

fss

AL Hurra Iraq

التردد: 11766 H

AL JADEED

التردد: 12130 V

Al Kahera Wal Nas

التردد: 11766 H

Al Kahera Wal Nas +2

التردد: 11430 V

fss

AL MAGHRIBIA

التردد: 11823 V

Al Masar

التردد: 12380 H

AL masriya

التردد: 11766 H

Al Mawsleya

التردد: 12341 H

33

Al Mergab

التردد: 12015 V

6

AL NADA TV

التردد: 11430 V

fss

Al Naeem TV

التردد: 10930 H

fss

Al Nas

التردد: 12053 V

8

Al Noujaba

التردد: 10930 H

fss

AL oula

التردد: 11766 H

Al Rafiden

التردد: 12380 H

AL RASHEED RADIO

التردد: 12360 V

AL RASHEED TV

التردد: 12360 V

34

Al Rayyan 2

التردد: 11957 H

3

Al Rayyan HD

التردد: 12169 V

4

Al Rayyan SD

التردد: 12169 V

4

AL Resala

التردد: 11296 H

fss

AL SHALLAL TV

التردد: 12360 V

34

AL SHARQIYA

التردد: 11785 V

4

AL SHASHA AFLAM

التردد: 11257 H

fss

Al Sumaria TV

التردد: 12360 V

34

AL TEB ALBADEL

التردد: 10930 H

fss

Al Waad Channel

التردد: 11257 H

fss

Al Wousta from Al Dhaid HD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Al.Soyoof

التردد: 10757 V

fss

ALAAN FM

التردد: 11938 V

2

ALAAN TV

التردد: 11938 V

2

AL-Aghani

التردد: 11766 H

3

Al-Amaken

التردد: 10795 V

fss

Al-Amaken Drama

التردد: 10757 V

fss

Alamel Radio

التردد: 10930 H

fss

AL-Anbar

التردد: 12437 V

38

Al-Arabiya Alhadath

التردد: 12169 V

4

ALASKANDRIA

التردد: 11227 V

fss

AL-bernameg AL-aam

التردد: 11766 H

3

AL-Bernameg AL-moussekey

التردد: 11766 H

3

AL-bernameg AL-orobi

التردد: 11766 H

3

ALDELTA

التردد: 11227 V

fss

Al-EKhbaria

التردد: 12149 H

3

Aleqtisadiah

التردد: 12149 H

3

Aleqtsadiah HD

التردد: 12284 V

30

Alerth-Alnbawi

التردد: 11334 H

fss

ALFATH Quran

التردد: 11900 V

0

Alforat R

التردد: 11747 V

ALFURSAN

التردد: 11334 H

fss

AlHadath Alyoum

التردد: 11823 V

6

ALHAQIQA

التردد: 12303 H

31

ALHAQIQA

التردد: 12398 V

36

ALhayah ALaan

التردد: 11488 H

fss

ALhayat

التردد: 12206 V

6

Alhayat 2

التردد: 12015 V

6

Alhayat Muslsalat

التردد: 12437 V

38

Alhayat We Alnas

التردد: 12206 V

6

Alhurra

التردد: 11823 V

6

ALISTIQAMA

التردد: 11957 H

3

Alitejah TV

التردد: 10930 H

fss

ALjanoubia

التردد: 10930 H

fss

Aljozour

التردد: 12398 V

36

ALKAHERA

التردد: 11227 V

fss

AL-Kahera Al-Kobra

التردد: 11766 H

3

Alkahf

التردد: 12398 V

36

ALKANAL

التردد: 11227 V

fss

AlKarama

التردد: 10930 H

fss

Alkass four HD

التردد: 11919 H

1

Alkass one HD

التردد: 11919 H

1

AlKass three HD

التردد: 11919 H

1

Alkass two HD

التردد: 11919 H

1

Al-Khabar TV

التردد: 12034 H

Al-Ma’aly

التردد: 10757 V

fss

Al-Majd3

التردد: 12053 V

8

Almasalah

التردد: 12034 H

AL-Menia

التردد: 11766 H

3

ALMINBAR

التردد: 10930 H

fss

ALMINBAR

التردد: 12303 H

31

Al-Nahar Cinema

التردد: 11430 V

fss

Al-Nahar Drama

التردد: 11488 H

fss

Al-Nahar Noor

التردد: 12437 V

38

Al-Nahar One

التردد: 11488 H

fss

Al-Nahar Sport

التردد: 12437 V

38

Alnoor

التردد: 11957 H

3

ALQASSIM

التردد: 11334 H

fss

AL-Quran AL_Karem

التردد: 11766 H

3

Alrai TV

التردد: 11766 H

3

ALSA3EED

التردد: 11227 V

fss

AlSaeedah

التردد: 11900 V

0

ALSahraa

التردد: 12206 V

6

ALSAHRAA-ALEBEL

التردد: 12169 V

4

ALSeha Waljamal

التردد: 10777 H

fss

AL-shabab W Al-reyadah

التردد: 11766 H

3

AL-Sharg AL-awsat

التردد: 11766 H

3

Altaghier

التردد: 12398 V

36

Alteb Alnabawi

التردد: 12398 V

36

AL-TEEB

التردد: 12169 V

4

Althanya

التردد: 11488 H

fss

Althaqafiah

التردد: 12149 H

3

Althaqafiah HD

التردد: 12284 V

30

Al-Turkmenia TV

التردد: 12437 V

38

ALWADI

التردد: 12303 H

31

AlWADI

التردد: 10930 H

fss

ALWadi ALGaded

التردد: 11842 H

7

AL-WAHA

التردد: 12360 V

34

Alwaka’a

التردد: 11334 H

fss

AlWASAT RAdio

التردد: 12398 V

36

Amhara Radio

التردد: 12341 H

33

Amhara TV

التردد: 12341 H

33

anb

التردد: 11334 H

fss

ANC

التردد: 11861 V

8

ANN

التردد: 12437 V

38

Arabica TV

التردد: 12360 V

34

ARC

التردد: 11861 V

8

ARY Digital TV

التردد: 11804 H

5

ARY News

التردد: 11881 H

9

ARZKR

التردد: 12034 H

ARZKR2

التردد: 12034 H

Asia Net

التردد: 11804 H

5

Asianet News

التردد: 11881 H

9

Assalamu Alayka Tv

التردد: 11227 V

fss

Aswan

التردد: 11842 H

7

Azhari

التردد: 11430 V

fss

B . F

التردد: 12053 V

8

B4U Aflam

التردد: 12418 H

37

B4U Plus

التردد: 12418 H

37

Baby TV

التردد: 11881 H

9

Baghdad Radio

التردد: 12437 V

38

Bakous Alexandaria

التردد: 11842 H

7

Barga TV

التردد: 12303 H

31

Baynounah TV HD

التردد: 11977 V

4

BBC

التردد: 11842 H

7

BBC

التردد: 11842 H

7

BBC Arabic

التردد: 12206 V

6

BBC Hausa Radio

التردد: 11842 H

7

BBCW

التردد: 11766 H

3

Bedaya

التردد: 12053 V

8

beIN SPORTS HD

التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD 10

التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD1

التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD1 MAX

التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD2

التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD2 MAX

التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD3

التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD3 MAX

التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD4

التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD5

التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD6

التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD7

التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD8

التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD9

التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS NEWS HD

التردد: 12245 V

8

Beladi

التردد: 11747 V

BIN OTHAIMEEN

التردد: 10757 V

fss

Bishto

التردد: 12284 V

30

Bliss 104,3

التردد: 10930 H

fss

Bloomberg

التردد: 11804 H

5

BSA-Feed

التردد: 12034 H

BURHAN TV

التردد: 11334 H

fss

Cairo cinema

التردد: 10777 H

fss

Cairo Drama

التردد: 10777 H

fss

Cairo-Univ1

التردد: 12437 V

38

Canal Radio

التردد: 11842 H

7

CATV

التردد: 12226 H

7

CBC

التردد: 11488 H

fss

CBC Drama

التردد: 11488 H

fss

CBC eXtra

التردد: 11488 H

fss

CBC Sofra

التردد: 11488 H

fss

CCTV9

التردد: 12015 V

6

CCTV-A

التردد: 12015 V

6

Chain International

التردد: 12206 V

6

CHECK-INN TV

التردد: 11488 H

fss

Cima

التردد: 12034 H

Cinema

التردد: 12034 H

CINEMA 2

التردد: 11257 H

fss

Cinema One Global

التردد: 11861 V

8

CITRUSS TV

التردد: 11938 V

2

CITY 7 TV

التردد: 11977 V

4

CN Arabia

التردد: 12418 H

37

CNBC ARABIYA

التردد: 11785 V

4

CNN

التردد: 12226 H

7

Colors TV

التردد: 11881 H

9

D1 Jeddeh

التردد: 12303 H

31

Dabanga Sudan

التردد: 12398 V

36

Debub FM 100.9

التردد: 11257 H

fss

Dewan

التردد: 12437 V

38

Dewan HD

التردد: 12437 V

38

Dijlah TV

التردد: 12034 H

Direct

التردد: 11842 H

7

Disney XD

التردد: 11861 V

8

dmc

التردد: 11449 H

fss

dmc drama

التردد: 11449 H

fss

dmc HD

التردد: 11449 H

fss

dmc Kids

التردد: 11449 H

fss

dmc masraheyat

التردد: 11449 H

fss

dmc News

التردد: 11449 H

fss

dmc Sports

التردد: 11449 H

fss

Dream2

التردد: 11842 H

7

DUBAI ONE

التردد: 11785 V

4

DUBAI RACING 2

التردد: 11785 V

4

Dubai Radio

التردد: 11785 V

4

DUBAI SPORT1

التردد: 11785 V

4

Dubai Sports 2 HD

التردد: 12092 V

0

Dubai Sports 4

التردد: 12226 H

7

Dubai Sports 4 HD

التردد: 12092 V

0

Dubai TV

التردد: 11785 V

4

Duniya News

التردد: 11881 H

9

DW A2

التردد: 11900 V

0

DWRR 101.9

التردد: 11977 V

4

DW-TV ARABIA

التردد: 11900 V

0

Dzair 24

التردد: 12034 H

Dzair 25

التردد: 12398 V

36

Dzair 3

التردد: 11957 H

3

Dzair Jannah

التردد: 12398 V

36

Dzair News

التردد: 11957 H

3

Dzair TV

التردد: 12418 H

37

Dzair24 info

التردد: 12398 V

36

EBC1

التردد: 10757 V

fss

EBC3

التردد: 12380 H

35

echanfara el ibn

التردد: 12303 H

31

echanfara el ibn

التردد: 10930 H

fss

Echorouk TV HD

التردد: 11957 H

3

Edge Sports

التردد: 12092 V

0

EDUC 1

التردد: 11747 V

Eductional channel

التردد: 11766 H

3

EL BILAD TV

التردد: 11257 H

fss

El Fadjr TV DZ

التردد: 12398 V

36

El Heddaf TV

التردد: 11957 H

3

EL HOGGAR

التردد: 12034 H

ELMOLED

التردد: 11257 H

fss

ELRADIO 9090

التردد: 11766 H

3

Ennahar Laki

التردد: 12418 H

37

ENNAHAR TV

التردد: 12360 V

34

ERI Radio 2

التردد: 11747 V

ERI Radio1

التردد: 11747 V

Eriteria TV

التردد: 11747 V

ES TV

التردد: 11219 H

fss

ETHIOPIA RADIO FM

التردد: 12380 H

35

ETHIOPIA RADIO NATIONAL

التردد: 12380 H

35

ETV 1 Radio

التردد: 10757 V

fss

EuroNews

التردد: 12015 V

6

European

التردد: 12149 H

3

European Radio

التردد: 12284 V

30

Fashion TV HD

التردد: 12072 H

9

Feed

التردد: 10795 V

fss

Feed 4

التردد: 10795 V

fss

FEED HD

التردد: 10777 H

fss

First TV TUNISIA

التردد: 11957 H

3

FM

التردد: 12303 H

31

FM

التردد: 10930 H

fss

Food Network HD

التردد: 12072 H

9

Forqan Radio

التردد: 12380 H

35

Fox News

التردد: 11804 H

5

France 24

التردد: 12206 V

6

France 24 Eng

التردد: 11977 V

4

Free TV

التردد: 11900 V

0

French

التردد: 12284 V

30

Fuel TV

التردد: 11861 V

8

FUJAIRAH TV

التردد: 12226 H

7

FUNoon

التردد: 11842 H

7

Future TV

التردد: 10757 V

fss

Gemini TV

التردد: 11881 H

9

Geo News

التردد: 11804 H

5

GEO TV

التردد: 11881 H

9

GM Radio

التردد: 12360 V

34

Hala Jordan

التردد: 11957 H

3

HALABA TV

التردد: 11257 H

fss

Hannibal

التردد: 12053 V

8

Hawa Dijlah Radio

التردد: 12034 H

Hawacom

التردد: 12130 V

2

HAWAS TV

التردد: 11938 V

2

Hayat FM

التردد: 10930 H

fss

Hayat FM

التردد: 12303 H

31

HD Promo Test 1

التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 2

التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 3

التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 4

التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 5

التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 6

التردد: 12188 H

5

Hekayat

التردد: 12034 H

Hekayat Kaman

التردد: 12034 H

Hekayat2

التردد: 12034 H

Hits

التردد: 12169 V

4

Holly Quran

التردد: 12284 V

30

Holy Quran

التردد: 12149 H

3

HONA ALQUDS

التردد: 11334 H

fss

Hona Baghdad

التردد: 11957 H

3

Huda TV

التردد: 11747 V

Hum TV

التردد: 11881 H

9

HUMAX OTA

التردد: 11766 H

3

I Film Arabic

التردد: 11747 V

iladhamiyah news

التردد: 12034 H

Imagine Movies

التردد: 12360 V

34

Iqraa

التردد: 12034 H

Iraq medical

التردد: 12034 H

Iraq Now

التردد: 12034 H

Iraqi EDU

التردد: 10777 H

fss

Iraqia

التردد: 12437 V

38

Iraqia Radio

التردد: 12380 H

35

Iraqia Sport

التردد: 12380 H

35

Iraqia TV

التردد: 11823 V

6

ITV Choice HD

التردد: 11727 H

jbc Radio

التردد: 10930 H

fss

JeishFM

التردد: 11957 H

3

JNC

التردد: 12398 V

36

Jordan

التردد: 12034 H

JORDAN ADWAA

التردد: 12398 V

36

JORDAN AIN

التردد: 12303 H

31

JORDAN AIN

التردد: 10930 H

fss

Jordan Alhurra

التردد: 12398 V

36

Jordan Amen

التردد: 12398 V

36

JORDAN DERETNA

التردد: 12034 H

Jordan Jood

التردد: 12398 V

36

Jordan Manaseer

التردد: 12398 V

36

Jordan Mubasher

التردد: 12398 V

36

JORDAN NOW

التردد: 12398 V

36

Jordan Radio

التردد: 12034 H

7

JORDAN SAMA

التردد: 12398 V

36

Jordan Sooq

التردد: 12398 V

36

Jordan Sport

التردد: 10930 H

fss

Jordan Wast Albalad

التردد: 12398 V

36

Kaifa

التردد: 11334 H

fss

KANA TV

التردد: 12226 H

7

Kapatid TV5

التردد: 11861 V

8

KIDZINIA

التردد: 11257 H

fss

Konoz Alshefa

التردد: 10930 H

fss

Kunuz Al-Jannah

التردد: 12398 V

36

KURDMAX

التردد: 10757 V

fss

Kuwait Deretna

التردد: 10930 H

fss

L`Espoir

التردد: 11957 H

3

LBC SAT

التردد: 10777 H

fss

LDC

التردد: 12360 V

34

Leb Radio 3

التردد: 12130 V

2

Leb Radio 4

التردد: 12130 V

2

Lebanon TV

التردد: 12130 V

2

LIBYA 218

التردد: 12398 V

36

LIBYA ALMARAH

التردد: 11257 H

fss

LIBYA ALMOSTAQBAL HD

التردد: 11257 H

fss

Libya One

التردد: 11334 H

fss

Life Ok

التردد: 11804 H

5

LTC

التردد: 11219 H

fss

Ma3akom

التردد: 12398 V

36

Maestro TV

التردد: 11900 V

0

Majan

التردد: 11430 V

fss

Majd

التردد: 11900 V

0

Majid Kids TV

التردد: 12226 H

7

Majid Kids TV HD

التردد: 12467 H

39

Mara7 TV

التردد: 12053 V

8

Masala TV

التردد: 11881 H

9

Maspero FM & Thakafy

التردد: 11766 H

3

Maspero Zaman

التردد: 11842 H

7

Matrouh

التردد: 11766 H

3

Mazaj Gulf TV

التردد: 12398 V

36

Mazzika

التردد: 11900 V

0

MB Ruqia

التردد: 12398 V

36

MBC 1

التردد: 11938 V

2

MBC 2

التردد: 11938 V

2

MBC 2

التردد: 12015 V

6

MBC 3

التردد: 11938 V

2

MBC 4

التردد: 11938 V

2

MBC Action

التردد: 11938 V

2

MBC Bollywood

التردد: 11938 V

2

MBC DRAMA

التردد: 11938 V

2

MBC FM

التردد: 11938 V

2

MBC MASR

التردد: 12015 V

6

MBC Masr 2

التردد: 11823 V

6

MBC MAX

التردد: 11938 V

2

Mecca

التردد: 12398 V

36

Medi1

التردد: 12015 V

6

Medi1 TV

التردد: 12015 V

6

Mega

التردد: 12169 V

4

Mehwer

التردد: 11823 V

6

Mena

التردد: 10757 V

fss

MESat

التردد: 11257 H

fss

MICKEY CHANNEL

التردد: 11257 H

fss

Misr Al Zera3eya

التردد: 11227 V

fss

MISURATA TV

التردد: 11257 H

fss

Modern Sport

التردد: 11488 H

fss

MODY KIDS

التردد: 11257 H

fss

Moga Comedy TV

التردد: 12380 H

35

MOUDA

التردد: 10930 H

fss

Mowagahat-1

التردد: 11842 H

7

Mowagahat-2

التردد: 11842 H

7

Mowagahat-8

التردد: 11842 H

7

MTV Lebanon

التردد: 12360 V

34

Mulin TV shopping

التردد: 10757 V

fss

Music Alhanen

التردد: 12169 V

4

Mystro TV

التردد: 12398 V

36

Myx

التردد: 11861 V

8

Nagham

التردد: 12169 V

4

Nameless 11276_4801

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4802

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4803

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4804

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4805

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4806

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4807

التردد: 11276 V

fss

Nameless 11977_2021

التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2022

التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2023

التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2024

التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2025

التردد: 11977 V

4

Nameless 11996_19

التردد: 11996 H

5

Nameless 11996_303

التردد: 11996 H

5

Nameless 11996_65533

التردد: 11996 H

5

NBN

التردد: 12130 V

2

NDTV 24×7

التردد: 11881 H

9

Nedaa El Islam

التردد: 12149 H

3

Nedaa El Islam

التردد: 12284 V

30

Nessma

التردد: 12206 V

6

NHK World

التردد: 12015 V

6

Nick Toons

التردد: 11804 H

5

Nilat TV

التردد: 11334 H

fss

Nile Cinema

التردد: 11842 H

7

Nile Comedy

التردد: 11842 H

7

Nile Culture

التردد: 11842 H

7

Nile Drama

التردد: 11842 H

7

Nile Family

التردد: 11842 H

7

Nile FM

التردد: 11900 V

0

Nile Life

التردد: 11842 H

7

Nile News

التردد: 11842 H

7

Nile Sport

التردد: 11842 H

7

Nile TV

التردد: 12053 V

8

Nilesat 4K TV

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Nilesat Promo HD

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

No Signal !

التردد: 12562 H

الاقمار:

الحزمة:

الموقع المدارى:

No Signal !

التردد: 11137 V

الاقمار:

الحزمة:

الموقع المدارى:

No Signal !

التردد: 11178 V

الاقمار:

الحزمة:

الموقع المدارى:

No Signal !

التردد: 11564 H

fss

Nogoum FM

التردد: 11900 V

0

Nogoum FM TV

التردد: 11900 V

0

NOOR DUBAI

التردد: 12226 H

7

NOOR DUBAI FM

التردد: 11785 V

4

North Sinai

التردد: 11766 H

3

NOUR

التردد: 12130 V

2

Numidia News TV

التردد: 11957 H

3

Oman Classic Radio

التردد: 12111 H

1

Oman English Radio

التردد: 12111 H

1

Oman General Radio

التردد: 12111 H

1

Oman HolyQuran Radio

التردد: 12111 H

1

Oman Shabab Radio

التردد: 12111 H

1

Oman TV Culture

التردد: 12111 H

1

Oman TV Culture HD

التردد: 12111 H

1

Oman TV General

التردد: 12111 H

1

Oman TV General HD

التردد: 12111 H

1

Oman TV Live

التردد: 12111 H

1

Oman TV Live HD

التردد: 12111 H

1

Oman TV Sport

التردد: 12111 H

1

Oman TV Sport HD

التردد: 12111 H

1

ON E

التردد: 10853 H

fss

ON E HD

التردد: 10853 H

fss

ON Live

التردد: 10853 H

fss

ON LIVE

التردد: 12380 H

35

ON Live HD

التردد: 10853 H

fss

ON Plus

التردد: 10853 H

fss

ON Plus HD

التردد: 10853 H

fss

ON Sport

التردد: 10853 H

fss

ON Sport HD

التردد: 10853 H

fss

Oromia Radio

التردد: 12380 H

35

Oromia TV

التردد: 12380 H

35

OSN

التردد: 11861 V

8

OSN Box Office 1 HD

التردد: 11727 H

OSN Box Office 2

التردد: 11861 V

8

OSN Box Office 3

التردد: 11861 V

8

OSN First HBO HD

التردد: 11727 H

OSN Kid Zone TV

التردد: 11861 V

8

OSN Mov Action HD+2h

التردد: 12072 H

9

OSN Mov Festival HD

التردد: 12072 H

9

OSN Mov Thriller +2h

التردد: 11861 V

8

OSN Movies +2h

التردد: 11861 V

8

OSN Movies Action HD

التردد: 11996 H

5

OSN Movies Family HD

التردد: 11727 H

OSN Movies First HD

التردد: 11996 H

5

OSN Movies HD

التردد: 12072 H

9

OSN Movies Kids HD

التردد: 12072 H

9

OSN Movies Thriller HD

التردد: 12072 H

9

OSN News

التردد: 11861 V

8

OSN Series Com +2h

التردد: 11861 V

8

OSN Series First HD

التردد: 11996 H

5

OSN Sp Action 2 HD

التردد: 11996 H

5

OSN Sports 3 HD

التردد: 12072 H

9

OSN YH Al Oula +2h

التردد: 11861 V

8

OSN YH Cinema HD

التردد: 11996 H

5

Oyoon Alwatan

التردد: 10930 H

fss

Oyoon Alwatan

التردد: 12303 H

31

Palestine

التردد: 11823 V

6

Palestine live

التردد: 11430 V

fss

Palestine Radio

التردد: 11823 V

6

Palestine Today

التردد: 11823 V

6

Panorama

التردد: 11938 V

2

Panorama Drama

التردد: 12341 H

33

Panorama Drama 2

التردد: 12341 H

33

Panorama Film

التردد: 11219 H

fss

Panorama Food

التردد: 12341 H

33

PLAY HEKAYAT TV

التردد: 12360 V

34

Press TV

التردد: 11823 V

6

Prime TV

التردد: 10930 H

fss

Qasioun TV

التردد: 12303 H

31

Qasioun TV

التردد: 10930 H

fss

QATAR ASWAQ

التردد: 10930 H

fss

Qatar Oryx Radio

التردد: 10719 V

fss

Qatar QBS Radio

التردد: 10719 V

fss

Qatar R Quran

التردد: 10719 V

fss

Qatar Radio

التردد: 10719 V

fss

Qatar today

التردد: 11488 H

fss

Qatar TV

التردد: 10719 V

fss

Qatar TV HD

التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 1

التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 2

التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 3

التردد: 10719 V

fss

Qatar Urdu Radio

التردد: 10719 V

fss

Quest Arabiya

التردد: 11785 V

4

Qura Kareem Jordan

التردد: 10930 H

fss

Quran Kareem Radio

التردد: 12226 H

7

Radio 3

التردد: 12284 V

30

Radio 4

التردد: 12284 V

30

Radio 5

التردد: 12284 V

30

Radio Al-Mahaba

التردد: 12398 V

36

Radio Fann Jordan

التردد: 12303 H

31

Radio Fann Jordan

التردد: 10930 H

fss

Radio Masr

التردد: 11842 H

7

Radio National

التردد: 11823 V

6

Radio Sawa Iraq

التردد: 11842 H

7

Radio Sawa Levant

التردد: 11842 H

7

Radio Sawa Sudan

التردد: 11842 H

7

Radio Tchad

التردد: 12380 H

35

Radio VOA Iraq

التردد: 11842 H

7

RADIO YAQEEN JORDAN

التردد: 12303 H

31

RADIO YAQEEN JORDAN

التردد: 10930 H

fss

Radio-5

التردد: 12149 H

3

Resalat ALIslam

التردد: 11334 H

fss

RFI

التردد: 12130 V

2

RMC MO

التردد: 11842 H

7

Rotana

التردد: 11296 H

fss

Rotana Cinema EGY

التردد: 11296 H

fss

Rotana Cinema KSA

التردد: 11296 H

fss

Rotana Classic

التردد: 11296 H

fss

Rotana Clip

التردد: 11296 H

fss

Rotana FM KSA

التردد: 11296 H

fss

Rotana Khalijiah

التردد: 11296 H

fss

Rotana Masriya

التردد: 11296 H

fss

Rotana Radio Jordan

التردد: 10930 H

fss

Rotana Radio Jordan

التردد: 12303 H

31

RO’YA

التردد: 12398 V

36

SabTV

التردد: 11881 H

9

Sada

التردد: 10757 V

fss

Sada El Balad

التردد: 11823 V

6

Sada El Balad+

التردد: 12169 V

4

Sada ElBalad Drama

التردد: 11430 V

fss

SAFA TV

التردد: 10757 V

fss

Sahara TV Algeria

التردد: 12398 V

36

Sajayaa

التردد: 10930 H

fss

SAMADUBAI

التردد: 11785 V

4

Samira TV

التردد: 12418 H

37

Saudi 2 HD

التردد: 12284 V

30

Saudi ch for Quran HD

التردد: 12284 V

30

Saudi Ch for Sunnah HD

التردد: 12284 V

30

Saudi Ch. For Quran

التردد: 12149 H

3

Saudi Ch. For Sunnah

التردد: 12149 H

3

Saudi Radio 1

التردد: 12284 V

30

Saudi Radio 2

التردد: 12284 V

30

Saudi Radio-1

التردد: 12149 H

3

Saudi Radio-2

التردد: 12149 H

3

Saudi Sport

التردد: 12149 H

3

Saudi Sport 1 HD

التردد: 12284 V

30

Saudi Sport 2 HD

التردد: 12284 V

30

Saudi TV HD

التردد: 12284 V

30

Saudi-1

التردد: 12149 H

3

Saudi-2

التردد: 12149 H

3

Sawt Al-alam

التردد: 11957 H

3

Sawtoman Radio

التردد: 12111 H

1

SCOPE Tv

التردد: 12341 H

33

Sehaty

التردد: 11747 V

SELAA

التردد: 11334 H

fss

SEMSEM

التردد: 11334 H

fss

SETMAX

التردد: 11881 H

9

Seven Stars

التردد: 10930 H

fss

Seven Stars

التردد: 12303 H

31

SHA3BEYAT

التردد: 11257 H

fss

SHA3BY FM

التردد: 12169 V

4

Shabab TV

التردد: 11219 H

fss

Shahamh TV

التردد: 11842 H

7

Sham fm

التردد: 12437 V

38

SHAMNA

التردد: 12398 V

36

Sharjah HD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharjah Quran

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharjah Radio

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharjah SD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharjah Sport HD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharjah Sport SD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharqiya from Kalba HD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sharqiya from Kalba SD

التردد: 11012 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Sky News Arabia

التردد: 11977 V

4

Sky News Arabia HD

التردد: 11977 V

4

Sony Entertainment TV

التردد: 11881 H

9

Sony MIX

التردد: 11881 H

9

Sout AL-arab

التردد: 11766 H

3

SOUT AL-ISLAM FROM DOHA

التردد: 11957 H

3

Sout Alkhaleej 2

التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej 3

التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej 4

التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej Europe

التردد: 10719 V

fss

Sout Alrayyan

التردد: 12169 V

4

Sout El Shaab

التردد: 12053 V

8

South Sinai

التردد: 11766 H

3

Southern TV

التردد: 11257 H

fss

SPACETOON ARABIC

التردد: 11785 V

4

Spare 1005

التردد: 11804 H

5

Spare 1007

التردد: 11804 H

5

Spare 1018

التردد: 11804 H

5

Spare 1020

التردد: 11804 H

5

Spare 1021

التردد: 11804 H

5

Spare 1023

التردد: 11804 H

5

Spare 1024

التردد: 11804 H

5

Spare 1025

التردد: 11804 H

5

Spare 1026

التردد: 11804 H

5

Spare 1027

التردد: 11804 H

5

Spare 1028

التردد: 11804 H

5

Spare 1029

التردد: 11804 H

5

Spare 1031

التردد: 11804 H

5

Spare 1032

التردد: 11804 H

5

Spare 1723

التردد: 11881 H

9

Spare 1724

التردد: 11881 H

9

Spare 1725

التردد: 11881 H

9

Spare 1726

التردد: 11881 H

9

Spare 1727

التردد: 11881 H

9

Spare 1728

التردد: 11881 H

9

Spare 1729

التردد: 11881 H

9

Spare 1730

التردد: 11881 H

9

Spare 1731

التردد: 11881 H

9

Spare 1732

التردد: 11881 H

9

Spare 2002

التردد: 11977 V

4

Spare 2006

التردد: 11977 V

4

Spare 2007

التردد: 11977 V

4

Spare 2008

التردد: 11977 V

4

Spare 201

التردد: 11861 V

8

Spare 2012

التردد: 11977 V

4

Spare 2013

التردد: 11977 V

4

Spare 2017

التردد: 11977 V

4

Spare 2018

التردد: 11977 V

4

Spare 2019

التردد: 11977 V

4

Spare 2020

التردد: 11977 V

4

Spare 218

التردد: 11861 V

8

Spare 223

التردد: 11861 V

8

Spare 307

التردد: 11996 H

5

Spare 308

التردد: 11996 H

5

Spare 5663

التردد: 11727 H

Spare 5664

التردد: 11727 H

Spare 5665

التردد: 11727 H

Spare 5667 HD

التردد: 11727 H

Star Gold

التردد: 11881 H

9

Star Jalsha

التردد: 11881 H

9

Star Plus

التردد: 11881 H

9

Star Pravah

التردد: 11804 H

5

STAR VIJAY

التردد: 11804 H

5

Sudan TV

التردد: 10795 V

fss

SUMER FM

التردد: 12360 V

34

Sun TV

التردد: 11804 H

5

Surya Movies

التردد: 11881 H

9

Surya TV

التردد: 11881 H

9

Syria Medical TV

التردد: 12398 V

36

TEBA

التردد: 11227 V

fss

Tele Tchad

التردد: 12380 H

35

TeleRadyo

التردد: 11861 V

8

TEN

التردد: 11430 V

fss

Ten Cricket

التردد: 11804 H

5

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11488 H

fss

Test

التردد: 11488 H

fss

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11747 V

TEST

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11766 H

3

Test

التردد: 11747 V

Test

التردد: 11430 V

fss

Test

التردد: 11430 V

fss

Test

التردد: 11430 V

fss

Test

التردد: 11296 H

fss

Test

التردد: 11334 H

fss

Test

التردد: 11296 H

fss

Test

التردد: 11296 H

fss

Test

التردد: 11296 H

fss

Test

التردد: 11296 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11227 V

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 11219 H

fss

Test

التردد: 12380 H

35

Test

التردد: 12380 H

35

Test

التردد: 12380 H

35

Test

التردد: 12380 H

35

Test

التردد: 12380 H

35

Test

التردد: 12380 H

35

test

التردد: 12303 H

31

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 12341 H

33

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10777 H

fss

Test

التردد: 10777 H

fss

Test

التردد: 10777 H

fss

Test

التردد: 10777 H

fss

Test

التردد: 10777 H

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10795 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 10757 V

fss

Test

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 12437 V

38

Test

التردد: 11842 H

7

Test

التردد: 11823 V

6

Test

التردد: 11842 H

7

Test

التردد: 11842 H

7

Test

التردد: 11842 H

7

Test

التردد: 11842 H

7

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

Test

التردد: 11900 V

0

TEST

التردد: 11938 V

2

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12015 V

6

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12053 V

8

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12206 V

6

Test

التردد: 12130 V

2

Test

التردد: 12169 V

4

Test

التردد: 12169 V

4

Test

التردد: 12169 V

4

Test

التردد: 12169 V

4

Test

التردد: 12169 V

4

Test 09

التردد: 11334 H

fss

Test 10

التردد: 11334 H

fss

Test 10

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 11

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 12

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 14

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 2

التردد: 11334 H

fss

Test 3

التردد: 11334 H

fss

Test 3

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 4

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 4

التردد: 11334 H

fss

Test 5

التردد: 11334 H

fss

Test 6

التردد: 11334 H

fss

Test 6

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 7

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 7

التردد: 11334 H

fss

Test 8

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

Test 9

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

TEST RADIO

التردد: 10930 H

fss

Test13

التردد: 12728 V

B

fss

الموقع المدارى: 8

TEST3

التردد: 10930 H

fss

test8

التردد: 11334 H

fss

testZ4

التردد: 12398 V

36

TFC

التردد: 11861 V

8

TIME CINEMA

التردد: 11257 H

fss

Times Now

التردد: 11804 H

5

TOBACTS FM

التردد: 11257 H

fss

TOBACTS TV

التردد: 11257 H

fss

Trace Urban

التردد: 11804 H

5

Tunis Culture

التردد: 10795 V

fss

Tunis International

التردد: 10795 V

fss

Tunis National

التردد: 10795 V

fss

Tunisia Nat 1

التردد: 10795 V

fss

Tunisia Nat 2

التردد: 10777 H

fss

Tunisie Televsion 1

التردد: 12398 V

TV

التردد: 11804 H

TV5

التردد: 11900 V

Udaya TV

التردد: 11804 H

Umdorman Radio

التردد: 10795 V

fss

UNIV 1

التردد: 11747 V

UTV Movies

التردد: 11804 H

5

UTV Stars/Bindass

التردد: 11804 H

5

VIVA TV

التردد: 11861 V

8

VOA 24

التردد: 12398 V

36

WAAR HD

التردد: 12053 V

8

WAAR SD

التردد: 12053 V

8

Wadi Al-Neil & Palestine

التردد: 11766 H

3

WANASAH

التردد: 11938 V

2

Wasat Al Balad

التردد: 12303 H

31

Wiam Radio

التردد: 11957 H

3

YAS Sports HD

التردد: 12467 H

39

Yemen

التردد: 11227 V

fss

Yemen Sama

التردد: 11257 H

fss

YEMEN SHABAB

التردد: 11257 H

fss

ZAD TV

التردد: 12226 H

7

Zagros

التردد: 10795 V

fss

ZALZALA TV

التردد: 10930 H

fss

Zanoubia

التردد: 12303 H

Zanoubia

التردد: 10930 H

Zawej TV

التردد: 11957 H

ZEE AFLAM

التردد: 11938 V

Zee Alwan

التردد: 12418 H

Zee Cinema

التردد: 11881 H

Zee TV

التردد: 11881 H

Zitouna

التردد: 10795 V