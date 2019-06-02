جميع ترددات النايل سات الحديثة والفعالة

ترددات النايل سات الجديدة والقديمة الفعالة على النايل سات حيث انه فى الاونة الاخيرة حدث بعض التغيرات على الترددات الموجودة على النايل سات وعلى بعض القنوات التى غادرت موقها والقنوات الحديثة التي ظهرت مؤخراً على النايل سات سوف نضع بين ايدكم جميع الترددات التي تعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي والايام القادمة علماً بان عالم الترددات دائم التغير والتحديث وهذا امر ضروري لدواعي امنية والتحديثات الازمة للامور التقنية وهذا ينتطبق على جميع الاقمار الصناعة في كل اركان العالم واليكم اخر التطوارات التي حدثت مؤخراً على النايل سات.
احدث التغيرات على النايل سات
ظهور قناة تايم سبورت الرياضية والمخصصة في نقل فعاليات كأس الامم الافريقة على الترردد 1449 افقي معدل الترميز 27500 ويوجد العديد من القنوات حديثة الظهور وغادرت بعض القنوات موقعها واليكم جميع التردد بالترتيب
بحث عن القنوات نايل سات
1st Forex TV
التردد: 12398 V
2M Maroc
التردد: 12015 V
5 STARS
التردد: 11430 V
7C Iraq
التردد: 11747
a konoz altb tv
التردد: 10930 H
A TV
التردد: 10795 V
fss
A1 Jordan
التردد: 12303 H
31
A1 Jordan
التردد: 10930 H
fss
Aaj Tak
التردد: 11881 H
9
Abencena
التردد: 10930 H
fss
ABP News
التردد: 11804 H
5
ABS Sports+Action
التردد: 11861 V
8
Abu Dhabi TV
التردد: 11938 V
2
Abu Dhabi TV HD
التردد: 12467 H
AD DRAMA
التردد: 12226 H
AD Drama + HD
التردد: 12092 V
AD DRAMA HD
التردد: 12467 H
AD Nat Geo
التردد: 12226 H
AD Nat Geo HD
التردد: 12467 H
AD SPORT 1
التردد: 12226 H
AD Sport 1 HD
التردد: 12467 H
AD Sport 2
التردد: 12226 H
7
AD Sport 2 HD
التردد: 12467 H
AD Sports 3 HD
التردد: 12092 V
AD Sports 4 HD
التردد: 12092 V
AD Sports 5 HD
التردد: 12092 V
AD Sports 6 HD
التردد: 12092 V
Afak
التردد: 12341 H
Aflam 1
التردد: 12034 H
Aflam 2
التردد: 12034 H
Aghani Aghani TV
التردد: 12360 V
Ahel Al Quran
التردد: 12398 V
Ajial
التردد: 12149 H
AJMAN CH4 FM
التردد: 12226 H
AJMAN TV
التردد: 12226 H
Ajyal HD
التردد: 12284 V
Aksyon TV
التردد: 11861 V
AL 3aela
التردد: 11257 H
fss
Al Ahd
التردد: 12341 H
Al Ahly TV
التردد: 12341 H
AL Anwar
التردد: 12053 V
Al Aoula inter
التردد: 12206 V
Al ARAB NEWS
التردد: 12015 V
Al Arabiya
التردد: 12169 V
AL ASSEMA
التردد: 12380 H
AL ASSEMA2
التردد: 12380 H
AL BAIT BAITAK CINEMA
التردد: 11257 H
AL DAFRA
التردد: 12418 H
AL Dawaeia
التردد: 10930 H
fss
AL Diyar
التردد: 12398 V
Al Ekhbaria HD
التردد: 12284 V
AL EMARAT TV
التردد: 12226 H
Al Emarat TV HD
التردد: 12467 H
Al Forat
التردد: 11747 V
Al Gamaiya
التردد: 11219 H
fss
Al Ghad Al Mushreq
التردد: 12360 V
Al Ghad TV
التردد: 11430 V
fss
Al Ghad TV SD
التردد: 11430 V
fss
AL Hadath
التردد: 12341 H
AL HAQEQA AL DAWLIAH
التردد: 12398 V
Al Hayat
التردد: 11257 H
fss
AL Hurra Iraq
التردد: 11766 H
AL JADEED
التردد: 12130 V
Al Kahera Wal Nas
التردد: 11766 H
Al Kahera Wal Nas +2
التردد: 11430 V
fss
AL MAGHRIBIA
التردد: 11823 V
Al Masar
التردد: 12380 H
AL masriya
التردد: 11766 H
Al Mawsleya
التردد: 12341 H
33
Al Mergab
التردد: 12015 V
6
AL NADA TV
التردد: 11430 V
fss
Al Naeem TV
التردد: 10930 H
fss
Al Nas
التردد: 12053 V
8
Al Noujaba
التردد: 10930 H
fss
AL oula
التردد: 11766 H
Al Rafiden
التردد: 12380 H
AL RASHEED RADIO
التردد: 12360 V
AL RASHEED TV
التردد: 12360 V
34
Al Rayyan 2
التردد: 11957 H
3
Al Rayyan HD
التردد: 12169 V
4
Al Rayyan SD
التردد: 12169 V
4
AL Resala
التردد: 11296 H
fss
AL SHALLAL TV
التردد: 12360 V
34
AL SHARQIYA
التردد: 11785 V
4
AL SHASHA AFLAM
التردد: 11257 H
fss
Al Sumaria TV
التردد: 12360 V
34
AL TEB ALBADEL
التردد: 10930 H
fss
Al Waad Channel
التردد: 11257 H
fss
Al Wousta from Al Dhaid HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Al.Soyoof
التردد: 10757 V
fss
ALAAN FM
التردد: 11938 V
2
ALAAN TV
التردد: 11938 V
2
AL-Aghani
التردد: 11766 H
3
Al-Amaken
التردد: 10795 V
fss
Al-Amaken Drama
التردد: 10757 V
fss
Alamel Radio
التردد: 10930 H
fss
AL-Anbar
التردد: 12437 V
38
Al-Arabiya Alhadath
التردد: 12169 V
4
ALASKANDRIA
التردد: 11227 V
fss
AL-bernameg AL-aam
التردد: 11766 H
3
AL-Bernameg AL-moussekey
التردد: 11766 H
3
AL-bernameg AL-orobi
التردد: 11766 H
3
ALDELTA
التردد: 11227 V
fss
Al-EKhbaria
التردد: 12149 H
3
Aleqtisadiah
التردد: 12149 H
3
Aleqtsadiah HD
التردد: 12284 V
30
Alerth-Alnbawi
التردد: 11334 H
fss
ALFATH Quran
التردد: 11900 V
0
Alforat R
التردد: 11747 V
ALFURSAN
التردد: 11334 H
fss
AlHadath Alyoum
التردد: 11823 V
6
ALHAQIQA
التردد: 12303 H
31
ALHAQIQA
التردد: 12398 V
36
ALhayah ALaan
التردد: 11488 H
fss
ALhayat
التردد: 12206 V
6
Alhayat 2
التردد: 12015 V
6
Alhayat Muslsalat
التردد: 12437 V
38
Alhayat We Alnas
التردد: 12206 V
6
Alhurra
التردد: 11823 V
6
ALISTIQAMA
التردد: 11957 H
3
Alitejah TV
التردد: 10930 H
fss
ALjanoubia
التردد: 10930 H
fss
Aljozour
التردد: 12398 V
36
ALKAHERA
التردد: 11227 V
fss
AL-Kahera Al-Kobra
التردد: 11766 H
3
Alkahf
التردد: 12398 V
36
ALKANAL
التردد: 11227 V
fss
AlKarama
التردد: 10930 H
fss
Alkass four HD
التردد: 11919 H
1
Alkass one HD
التردد: 11919 H
1
AlKass three HD
التردد: 11919 H
1
Alkass two HD
التردد: 11919 H
1
Al-Khabar TV
التردد: 12034 H
Al-Ma’aly
التردد: 10757 V
fss
Al-Majd3
التردد: 12053 V
8
Almasalah
التردد: 12034 H
AL-Menia
التردد: 11766 H
3
ALMINBAR
التردد: 10930 H
fss
ALMINBAR
التردد: 12303 H
31
Al-Nahar Cinema
التردد: 11430 V
fss
Al-Nahar Drama
التردد: 11488 H
fss
Al-Nahar Noor
التردد: 12437 V
38
Al-Nahar One
التردد: 11488 H
fss
Al-Nahar Sport
التردد: 12437 V
38
Alnoor
التردد: 11957 H
3
ALQASSIM
التردد: 11334 H
fss
AL-Quran AL_Karem
التردد: 11766 H
3
Alrai TV
التردد: 11766 H
3
ALSA3EED
التردد: 11227 V
fss
AlSaeedah
التردد: 11900 V
0
ALSahraa
التردد: 12206 V
6
ALSAHRAA-ALEBEL
التردد: 12169 V
4
ALSeha Waljamal
التردد: 10777 H
fss
AL-shabab W Al-reyadah
التردد: 11766 H
3
AL-Sharg AL-awsat
التردد: 11766 H
3
Altaghier
التردد: 12398 V
36
Alteb Alnabawi
التردد: 12398 V
36
AL-TEEB
التردد: 12169 V
4
Althanya
التردد: 11488 H
fss
Althaqafiah
التردد: 12149 H
3
Althaqafiah HD
التردد: 12284 V
30
Al-Turkmenia TV
التردد: 12437 V
38
ALWADI
التردد: 12303 H
31
AlWADI
التردد: 10930 H
fss
ALWadi ALGaded
التردد: 11842 H
7
AL-WAHA
التردد: 12360 V
34
Alwaka’a
التردد: 11334 H
fss
AlWASAT RAdio
التردد: 12398 V
36
Amhara Radio
التردد: 12341 H
33
Amhara TV
التردد: 12341 H
33
anb
التردد: 11334 H
fss
ANC
التردد: 11861 V
8
ANN
التردد: 12437 V
38
Arabica TV
التردد: 12360 V
34
ARC
التردد: 11861 V
8
ARY Digital TV
التردد: 11804 H
5
ARY News
التردد: 11881 H
9
ARZKR
التردد: 12034 H
ARZKR2
التردد: 12034 H
Asia Net
التردد: 11804 H
5
Asianet News
التردد: 11881 H
9
Assalamu Alayka Tv
التردد: 11227 V
fss
Aswan
التردد: 11842 H
7
Azhari
التردد: 11430 V
fss
B . F
التردد: 12053 V
8
B4U Aflam
التردد: 12418 H
37
B4U Plus
التردد: 12418 H
37
Baby TV
التردد: 11881 H
9
Baghdad Radio
التردد: 12437 V
38
Bakous Alexandaria
التردد: 11842 H
7
Barga TV
التردد: 12303 H
31
Baynounah TV HD
التردد: 11977 V
4
BBC
التردد: 11842 H
7
BBC
التردد: 11842 H
7
BBC Arabic
التردد: 12206 V
6
BBC Hausa Radio
التردد: 11842 H
7
BBCW
التردد: 11766 H
3
Bedaya
التردد: 12053 V
8
beIN SPORTS HD
التردد: 12245 V
8
beIN SPORTS HD 10
التردد: 12245 V
8
beIN SPORTS HD1
التردد: 12265 H
9
beIN SPORTS HD1 MAX
التردد: 12245 V
8
beIN SPORTS HD2
التردد: 12265 H
9
beIN SPORTS HD2 MAX
التردد: 12245 V
8
beIN SPORTS HD3
التردد: 12265 H
9
beIN SPORTS HD3 MAX
التردد: 12265 H
9
beIN SPORTS HD4
التردد: 12265 H
9
beIN SPORTS HD5
التردد: 12476 V
40
beIN SPORTS HD6
التردد: 12476 V
40
beIN SPORTS HD7
التردد: 12476 V
40
beIN SPORTS HD8
التردد: 12476 V
40
beIN SPORTS HD9
التردد: 12476 V
40
beIN SPORTS NEWS HD
التردد: 12245 V
8
Beladi
التردد: 11747 V
BIN OTHAIMEEN
التردد: 10757 V
fss
Bishto
التردد: 12284 V
30
Bliss 104,3
التردد: 10930 H
fss
Bloomberg
التردد: 11804 H
5
BSA-Feed
التردد: 12034 H
BURHAN TV
التردد: 11334 H
fss
Cairo cinema
التردد: 10777 H
fss
Cairo Drama
التردد: 10777 H
fss
Cairo-Univ1
التردد: 12437 V
38
Canal Radio
التردد: 11842 H
7
CATV
التردد: 12226 H
7
CBC
التردد: 11488 H
fss
CBC Drama
التردد: 11488 H
fss
CBC eXtra
التردد: 11488 H
fss
CBC Sofra
التردد: 11488 H
fss
CCTV9
التردد: 12015 V
6
CCTV-A
التردد: 12015 V
6
Chain International
التردد: 12206 V
6
CHECK-INN TV
التردد: 11488 H
fss
Cima
التردد: 12034 H
Cinema
التردد: 12034 H
CINEMA 2
التردد: 11257 H
fss
Cinema One Global
التردد: 11861 V
8
CITRUSS TV
التردد: 11938 V
2
CITY 7 TV
التردد: 11977 V
4
CN Arabia
التردد: 12418 H
37
CNBC ARABIYA
التردد: 11785 V
4
CNN
التردد: 12226 H
7
Colors TV
التردد: 11881 H
9
D1 Jeddeh
التردد: 12303 H
31
Dabanga Sudan
التردد: 12398 V
36
Debub FM 100.9
التردد: 11257 H
fss
Dewan
التردد: 12437 V
38
Dewan HD
التردد: 12437 V
38
Dijlah TV
التردد: 12034 H
Direct
التردد: 11842 H
7
Disney XD
التردد: 11861 V
8
dmc
التردد: 11449 H
fss
dmc drama
التردد: 11449 H
fss
dmc HD
التردد: 11449 H
fss
dmc Kids
التردد: 11449 H
fss
dmc masraheyat
التردد: 11449 H
fss
dmc News
التردد: 11449 H
fss
dmc Sports
التردد: 11449 H
fss
Dream2
التردد: 11842 H
7
DUBAI ONE
التردد: 11785 V
4
DUBAI RACING 2
التردد: 11785 V
4
Dubai Radio
التردد: 11785 V
4
DUBAI SPORT1
التردد: 11785 V
4
Dubai Sports 2 HD
التردد: 12092 V
0
Dubai Sports 4
التردد: 12226 H
7
Dubai Sports 4 HD
التردد: 12092 V
0
Dubai TV
التردد: 11785 V
4
Duniya News
التردد: 11881 H
9
DW A2
التردد: 11900 V
0
DWRR 101.9
التردد: 11977 V
4
DW-TV ARABIA
التردد: 11900 V
0
Dzair 24
التردد: 12034 H
Dzair 25
التردد: 12398 V
36
Dzair 3
التردد: 11957 H
3
Dzair Jannah
التردد: 12398 V
36
Dzair News
التردد: 11957 H
3
Dzair TV
التردد: 12418 H
37
Dzair24 info
التردد: 12398 V
36
EBC1
التردد: 10757 V
fss
EBC3
التردد: 12380 H
35
echanfara el ibn
التردد: 12303 H
31
echanfara el ibn
التردد: 10930 H
fss
Echorouk TV HD
التردد: 11957 H
3
Edge Sports
التردد: 12092 V
0
EDUC 1
التردد: 11747 V
Eductional channel
التردد: 11766 H
3
EL BILAD TV
التردد: 11257 H
fss
El Fadjr TV DZ
التردد: 12398 V
36
El Heddaf TV
التردد: 11957 H
3
EL HOGGAR
التردد: 12034 H
ELMOLED
التردد: 11257 H
fss
ELRADIO 9090
التردد: 11766 H
3
Ennahar Laki
التردد: 12418 H
37
ENNAHAR TV
التردد: 12360 V
34
ERI Radio 2
التردد: 11747 V
ERI Radio1
التردد: 11747 V
Eriteria TV
التردد: 11747 V
ES TV
التردد: 11219 H
fss
ETHIOPIA RADIO FM
التردد: 12380 H
35
ETHIOPIA RADIO NATIONAL
التردد: 12380 H
35
ETV 1 Radio
التردد: 10757 V
fss
EuroNews
التردد: 12015 V
6
European
التردد: 12149 H
3
European Radio
التردد: 12284 V
30
Fashion TV HD
التردد: 12072 H
9
Feed
التردد: 10795 V
fss
Feed 4
التردد: 10795 V
fss
FEED HD
التردد: 10777 H
fss
First TV TUNISIA
التردد: 11957 H
3
FM
التردد: 12303 H
31
FM
التردد: 10930 H
fss
Food Network HD
التردد: 12072 H
9
Forqan Radio
التردد: 12380 H
35
Fox News
التردد: 11804 H
5
France 24
التردد: 12206 V
6
France 24 Eng
التردد: 11977 V
4
Free TV
التردد: 11900 V
0
French
التردد: 12284 V
30
Fuel TV
التردد: 11861 V
8
FUJAIRAH TV
التردد: 12226 H
7
FUNoon
التردد: 11842 H
7
Future TV
التردد: 10757 V
fss
Gemini TV
التردد: 11881 H
9
Geo News
التردد: 11804 H
5
GEO TV
التردد: 11881 H
9
GM Radio
التردد: 12360 V
34
Hala Jordan
التردد: 11957 H
3
HALABA TV
التردد: 11257 H
fss
Hannibal
التردد: 12053 V
8
Hawa Dijlah Radio
التردد: 12034 H
Hawacom
التردد: 12130 V
2
HAWAS TV
التردد: 11938 V
2
Hayat FM
التردد: 10930 H
fss
Hayat FM
التردد: 12303 H
31
HD Promo Test 1
التردد: 12188 H
5
HD Promo Test 2
التردد: 12188 H
5
HD Promo Test 3
التردد: 12188 H
5
HD Promo Test 4
التردد: 12188 H
5
HD Promo Test 5
التردد: 12188 H
5
HD Promo Test 6
التردد: 12188 H
5
Hekayat
التردد: 12034 H
Hekayat Kaman
التردد: 12034 H
Hekayat2
التردد: 12034 H
Hits
التردد: 12169 V
4
Holly Quran
التردد: 12284 V
30
Holy Quran
التردد: 12149 H
3
HONA ALQUDS
التردد: 11334 H
fss
Hona Baghdad
التردد: 11957 H
3
Huda TV
التردد: 11747 V
Hum TV
التردد: 11881 H
9
HUMAX OTA
التردد: 11766 H
3
I Film Arabic
التردد: 11747 V
iladhamiyah news
التردد: 12034 H
Imagine Movies
التردد: 12360 V
34
Iqraa
التردد: 12034 H
Iraq medical
التردد: 12034 H
Iraq Now
التردد: 12034 H
Iraqi EDU
التردد: 10777 H
fss
Iraqia
التردد: 12437 V
38
Iraqia Radio
التردد: 12380 H
35
Iraqia Sport
التردد: 12380 H
35
Iraqia TV
التردد: 11823 V
6
ITV Choice HD
التردد: 11727 H
jbc Radio
التردد: 10930 H
fss
JeishFM
التردد: 11957 H
3
JNC
التردد: 12398 V
36
Jordan
التردد: 12034 H
JORDAN ADWAA
التردد: 12398 V
36
JORDAN AIN
التردد: 12303 H
31
JORDAN AIN
التردد: 10930 H
fss
Jordan Alhurra
التردد: 12398 V
36
Jordan Amen
التردد: 12398 V
36
JORDAN DERETNA
التردد: 12034 H
Jordan Jood
التردد: 12398 V
36
Jordan Manaseer
التردد: 12398 V
36
Jordan Mubasher
التردد: 12398 V
36
JORDAN NOW
التردد: 12398 V
36
Jordan Radio
التردد: 12034 H
7
JORDAN SAMA
التردد: 12398 V
36
Jordan Sooq
التردد: 12398 V
36
Jordan Sport
التردد: 10930 H
fss
Jordan Wast Albalad
التردد: 12398 V
36
Kaifa
التردد: 11334 H
fss
KANA TV
التردد: 12226 H
7
Kapatid TV5
التردد: 11861 V
8
KIDZINIA
التردد: 11257 H
fss
Konoz Alshefa
التردد: 10930 H
fss
Kunuz Al-Jannah
التردد: 12398 V
36
KURDMAX
التردد: 10757 V
fss
Kuwait Deretna
التردد: 10930 H
fss
L`Espoir
التردد: 11957 H
3
LBC SAT
التردد: 10777 H
fss
LDC
التردد: 12360 V
34
Leb Radio 3
التردد: 12130 V
2
Leb Radio 4
التردد: 12130 V
2
Lebanon TV
التردد: 12130 V
2
LIBYA 218
التردد: 12398 V
36
LIBYA ALMARAH
التردد: 11257 H
fss
LIBYA ALMOSTAQBAL HD
التردد: 11257 H
fss
Libya One
التردد: 11334 H
fss
Life Ok
التردد: 11804 H
5
LTC
التردد: 11219 H
fss
Ma3akom
التردد: 12398 V
36
Maestro TV
التردد: 11900 V
0
Majan
التردد: 11430 V
fss
Majd
التردد: 11900 V
0
Majid Kids TV
التردد: 12226 H
7
Majid Kids TV HD
التردد: 12467 H
39
Mara7 TV
التردد: 12053 V
8
Masala TV
التردد: 11881 H
9
Maspero FM & Thakafy
التردد: 11766 H
3
Maspero Zaman
التردد: 11842 H
7
Matrouh
التردد: 11766 H
3
Mazaj Gulf TV
التردد: 12398 V
36
Mazzika
التردد: 11900 V
0
MB Ruqia
التردد: 12398 V
36
MBC 1
التردد: 11938 V
2
MBC 2
التردد: 11938 V
2
MBC 2
التردد: 12015 V
6
MBC 3
التردد: 11938 V
2
MBC 4
التردد: 11938 V
2
MBC Action
التردد: 11938 V
2
MBC Bollywood
التردد: 11938 V
2
MBC DRAMA
التردد: 11938 V
2
MBC FM
التردد: 11938 V
2
MBC MASR
التردد: 12015 V
6
MBC Masr 2
التردد: 11823 V
6
MBC MAX
التردد: 11938 V
2
Mecca
التردد: 12398 V
36
Medi1
التردد: 12015 V
6
Medi1 TV
التردد: 12015 V
6
Mega
التردد: 12169 V
4
Mehwer
التردد: 11823 V
6
Mena
التردد: 10757 V
fss
MESat
التردد: 11257 H
fss
MICKEY CHANNEL
التردد: 11257 H
fss
Misr Al Zera3eya
التردد: 11227 V
fss
MISURATA TV
التردد: 11257 H
fss
Modern Sport
التردد: 11488 H
fss
MODY KIDS
التردد: 11257 H
fss
Moga Comedy TV
التردد: 12380 H
35
MOUDA
التردد: 10930 H
fss
Mowagahat-1
التردد: 11842 H
7
Mowagahat-2
التردد: 11842 H
7
Mowagahat-8
التردد: 11842 H
7
MTV Lebanon
التردد: 12360 V
34
Mulin TV shopping
التردد: 10757 V
fss
Music Alhanen
التردد: 12169 V
4
Mystro TV
التردد: 12398 V
36
Myx
التردد: 11861 V
8
Nagham
التردد: 12169 V
4
Nameless 11276_4801
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4802
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4803
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4804
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4805
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4806
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11276_4807
التردد: 11276 V
fss
Nameless 11977_2021
التردد: 11977 V
4
Nameless 11977_2022
التردد: 11977 V
4
Nameless 11977_2023
التردد: 11977 V
4
Nameless 11977_2024
التردد: 11977 V
4
Nameless 11977_2025
التردد: 11977 V
4
Nameless 11996_19
التردد: 11996 H
5
Nameless 11996_303
التردد: 11996 H
5
Nameless 11996_65533
التردد: 11996 H
5
NBN
التردد: 12130 V
2
NDTV 24×7
التردد: 11881 H
9
Nedaa El Islam
التردد: 12149 H
3
Nedaa El Islam
التردد: 12284 V
30
Nessma
التردد: 12206 V
6
NHK World
التردد: 12015 V
6
Nick Toons
التردد: 11804 H
5
Nilat TV
التردد: 11334 H
fss
Nile Cinema
التردد: 11842 H
7
Nile Comedy
التردد: 11842 H
7
Nile Culture
التردد: 11842 H
7
Nile Drama
التردد: 11842 H
7
Nile Family
التردد: 11842 H
7
Nile FM
التردد: 11900 V
0
Nile Life
التردد: 11842 H
7
Nile News
التردد: 11842 H
7
Nile Sport
التردد: 11842 H
7
Nile TV
التردد: 12053 V
8
Nilesat 4K TV
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Nilesat Promo HD
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
No Signal !
التردد: 12562 H
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:
No Signal !
التردد: 11137 V
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:
No Signal !
التردد: 11178 V
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:
No Signal !
التردد: 11564 H
fss
Nogoum FM
التردد: 11900 V
0
Nogoum FM TV
التردد: 11900 V
0
NOOR DUBAI
التردد: 12226 H
7
NOOR DUBAI FM
التردد: 11785 V
4
North Sinai
التردد: 11766 H
3
NOUR
التردد: 12130 V
2
Numidia News TV
التردد: 11957 H
3
Oman Classic Radio
التردد: 12111 H
1
Oman English Radio
التردد: 12111 H
1
Oman General Radio
التردد: 12111 H
1
Oman HolyQuran Radio
التردد: 12111 H
1
Oman Shabab Radio
التردد: 12111 H
1
Oman TV Culture
التردد: 12111 H
1
Oman TV Culture HD
التردد: 12111 H
1
Oman TV General
التردد: 12111 H
1
Oman TV General HD
التردد: 12111 H
1
Oman TV Live
التردد: 12111 H
1
Oman TV Live HD
التردد: 12111 H
1
Oman TV Sport
التردد: 12111 H
1
Oman TV Sport HD
التردد: 12111 H
1
ON E
التردد: 10853 H
fss
ON E HD
التردد: 10853 H
fss
ON Live
التردد: 10853 H
fss
ON LIVE
التردد: 12380 H
35
ON Live HD
التردد: 10853 H
fss
ON Plus
التردد: 10853 H
fss
ON Plus HD
التردد: 10853 H
fss
ON Sport
التردد: 10853 H
fss
ON Sport HD
التردد: 10853 H
fss
Oromia Radio
التردد: 12380 H
35
Oromia TV
التردد: 12380 H
35
OSN
التردد: 11861 V
8
OSN Box Office 1 HD
التردد: 11727 H
OSN Box Office 2
التردد: 11861 V
8
OSN Box Office 3
التردد: 11861 V
8
OSN First HBO HD
التردد: 11727 H
OSN Kid Zone TV
التردد: 11861 V
8
OSN Mov Action HD+2h
التردد: 12072 H
9
OSN Mov Festival HD
التردد: 12072 H
9
OSN Mov Thriller +2h
التردد: 11861 V
8
OSN Movies +2h
التردد: 11861 V
8
OSN Movies Action HD
التردد: 11996 H
5
OSN Movies Family HD
التردد: 11727 H
OSN Movies First HD
التردد: 11996 H
5
OSN Movies HD
التردد: 12072 H
9
OSN Movies Kids HD
التردد: 12072 H
9
OSN Movies Thriller HD
التردد: 12072 H
9
OSN News
التردد: 11861 V
8
OSN Series Com +2h
التردد: 11861 V
8
OSN Series First HD
التردد: 11996 H
5
OSN Sp Action 2 HD
التردد: 11996 H
5
OSN Sports 3 HD
التردد: 12072 H
9
OSN YH Al Oula +2h
التردد: 11861 V
8
OSN YH Cinema HD
التردد: 11996 H
5
Oyoon Alwatan
التردد: 10930 H
fss
Oyoon Alwatan
التردد: 12303 H
31
Palestine
التردد: 11823 V
6
Palestine live
التردد: 11430 V
fss
Palestine Radio
التردد: 11823 V
6
Palestine Today
التردد: 11823 V
6
Panorama
التردد: 11938 V
2
Panorama Drama
التردد: 12341 H
33
Panorama Drama 2
التردد: 12341 H
33
Panorama Film
التردد: 11219 H
fss
Panorama Food
التردد: 12341 H
33
PLAY HEKAYAT TV
التردد: 12360 V
34
Press TV
التردد: 11823 V
6
Prime TV
التردد: 10930 H
fss
Qasioun TV
التردد: 12303 H
31
Qasioun TV
التردد: 10930 H
fss
QATAR ASWAQ
التردد: 10930 H
fss
Qatar Oryx Radio
التردد: 10719 V
fss
Qatar QBS Radio
التردد: 10719 V
fss
Qatar R Quran
التردد: 10719 V
fss
Qatar Radio
التردد: 10719 V
fss
Qatar today
التردد: 11488 H
fss
Qatar TV
التردد: 10719 V
fss
Qatar TV HD
التردد: 10719 V
fss
Qatar TV Test 1
التردد: 10719 V
fss
Qatar TV Test 2
التردد: 10719 V
fss
Qatar TV Test 3
التردد: 10719 V
fss
Qatar Urdu Radio
التردد: 10719 V
fss
Quest Arabiya
التردد: 11785 V
4
Qura Kareem Jordan
التردد: 10930 H
fss
Quran Kareem Radio
التردد: 12226 H
7
Radio 3
التردد: 12284 V
30
Radio 4
التردد: 12284 V
30
Radio 5
التردد: 12284 V
30
Radio Al-Mahaba
التردد: 12398 V
36
Radio Fann Jordan
التردد: 12303 H
31
Radio Fann Jordan
التردد: 10930 H
fss
Radio Masr
التردد: 11842 H
7
Radio National
التردد: 11823 V
6
Radio Sawa Iraq
التردد: 11842 H
7
Radio Sawa Levant
التردد: 11842 H
7
Radio Sawa Sudan
التردد: 11842 H
7
Radio Tchad
التردد: 12380 H
35
Radio VOA Iraq
التردد: 11842 H
7
RADIO YAQEEN JORDAN
التردد: 12303 H
31
RADIO YAQEEN JORDAN
التردد: 10930 H
fss
Radio-5
التردد: 12149 H
3
Resalat ALIslam
التردد: 11334 H
fss
RFI
التردد: 12130 V
2
RMC MO
التردد: 11842 H
7
Rotana
التردد: 11296 H
fss
Rotana Cinema EGY
التردد: 11296 H
fss
Rotana Cinema KSA
التردد: 11296 H
fss
Rotana Classic
التردد: 11296 H
fss
Rotana Clip
التردد: 11296 H
fss
Rotana FM KSA
التردد: 11296 H
fss
Rotana Khalijiah
التردد: 11296 H
fss
Rotana Masriya
التردد: 11296 H
fss
Rotana Radio Jordan
التردد: 10930 H
fss
Rotana Radio Jordan
التردد: 12303 H
31
RO’YA
التردد: 12398 V
36
SabTV
التردد: 11881 H
9
Sada
التردد: 10757 V
fss
Sada El Balad
التردد: 11823 V
6
Sada El Balad+
التردد: 12169 V
4
Sada ElBalad Drama
التردد: 11430 V
fss
SAFA TV
التردد: 10757 V
fss
Sahara TV Algeria
التردد: 12398 V
36
Sajayaa
التردد: 10930 H
fss
SAMADUBAI
التردد: 11785 V
4
Samira TV
التردد: 12418 H
37
Saudi 2 HD
التردد: 12284 V
30
Saudi ch for Quran HD
التردد: 12284 V
30
Saudi Ch for Sunnah HD
التردد: 12284 V
30
Saudi Ch. For Quran
التردد: 12149 H
3
Saudi Ch. For Sunnah
التردد: 12149 H
3
Saudi Radio 1
التردد: 12284 V
30
Saudi Radio 2
التردد: 12284 V
30
Saudi Radio-1
التردد: 12149 H
3
Saudi Radio-2
التردد: 12149 H
3
Saudi Sport
التردد: 12149 H
3
Saudi Sport 1 HD
التردد: 12284 V
30
Saudi Sport 2 HD
التردد: 12284 V
30
Saudi TV HD
التردد: 12284 V
30
Saudi-1
التردد: 12149 H
3
Saudi-2
التردد: 12149 H
3
Sawt Al-alam
التردد: 11957 H
3
Sawtoman Radio
التردد: 12111 H
1
SCOPE Tv
التردد: 12341 H
33
Sehaty
التردد: 11747 V
SELAA
التردد: 11334 H
fss
SEMSEM
التردد: 11334 H
fss
SETMAX
التردد: 11881 H
9
Seven Stars
التردد: 10930 H
fss
Seven Stars
التردد: 12303 H
31
SHA3BEYAT
التردد: 11257 H
fss
SHA3BY FM
التردد: 12169 V
4
Shabab TV
التردد: 11219 H
fss
Shahamh TV
التردد: 11842 H
7
Sham fm
التردد: 12437 V
38
SHAMNA
التردد: 12398 V
36
Sharjah HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharjah Quran
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharjah Radio
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharjah SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharjah Sport HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharjah Sport SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharqiya from Kalba HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sharqiya from Kalba SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Sky News Arabia
التردد: 11977 V
4
Sky News Arabia HD
التردد: 11977 V
4
Sony Entertainment TV
التردد: 11881 H
9
Sony MIX
التردد: 11881 H
9
Sout AL-arab
التردد: 11766 H
3
SOUT AL-ISLAM FROM DOHA
التردد: 11957 H
3
Sout Alkhaleej 2
التردد: 10719 V
fss
Sout Alkhaleej 3
التردد: 10719 V
fss
Sout Alkhaleej 4
التردد: 10719 V
fss
Sout Alkhaleej Europe
التردد: 10719 V
fss
Sout Alrayyan
التردد: 12169 V
4
Sout El Shaab
التردد: 12053 V
8
South Sinai
التردد: 11766 H
3
Southern TV
التردد: 11257 H
fss
SPACETOON ARABIC
التردد: 11785 V
4
Spare 1005
التردد: 11804 H
5
Spare 1007
التردد: 11804 H
5
Spare 1018
التردد: 11804 H
5
Spare 1020
التردد: 11804 H
5
Spare 1021
التردد: 11804 H
5
Spare 1023
التردد: 11804 H
5
Spare 1024
التردد: 11804 H
5
Spare 1025
التردد: 11804 H
5
Spare 1026
التردد: 11804 H
5
Spare 1027
التردد: 11804 H
5
Spare 1028
التردد: 11804 H
5
Spare 1029
التردد: 11804 H
5
Spare 1031
التردد: 11804 H
5
Spare 1032
التردد: 11804 H
5
Spare 1723
التردد: 11881 H
9
Spare 1724
التردد: 11881 H
9
Spare 1725
التردد: 11881 H
9
Spare 1726
التردد: 11881 H
9
Spare 1727
التردد: 11881 H
9
Spare 1728
التردد: 11881 H
9
Spare 1729
التردد: 11881 H
9
Spare 1730
التردد: 11881 H
9
Spare 1731
التردد: 11881 H
9
Spare 1732
التردد: 11881 H
9
Spare 2002
التردد: 11977 V
4
Spare 2006
التردد: 11977 V
4
Spare 2007
التردد: 11977 V
4
Spare 2008
التردد: 11977 V
4
Spare 201
التردد: 11861 V
8
Spare 2012
التردد: 11977 V
4
Spare 2013
التردد: 11977 V
4
Spare 2017
التردد: 11977 V
4
Spare 2018
التردد: 11977 V
4
Spare 2019
التردد: 11977 V
4
Spare 2020
التردد: 11977 V
4
Spare 218
التردد: 11861 V
8
Spare 223
التردد: 11861 V
8
Spare 307
التردد: 11996 H
5
Spare 308
التردد: 11996 H
5
Spare 5663
التردد: 11727 H
Spare 5664
التردد: 11727 H
Spare 5665
التردد: 11727 H
Spare 5667 HD
التردد: 11727 H
Star Gold
التردد: 11881 H
9
Star Jalsha
التردد: 11881 H
9
Star Plus
التردد: 11881 H
9
Star Pravah
التردد: 11804 H
5
STAR VIJAY
التردد: 11804 H
5
Sudan TV
التردد: 10795 V
fss
SUMER FM
التردد: 12360 V
34
Sun TV
التردد: 11804 H
5
Surya Movies
التردد: 11881 H
9
Surya TV
التردد: 11881 H
9
Syria Medical TV
التردد: 12398 V
36
TEBA
التردد: 11227 V
fss
Tele Tchad
التردد: 12380 H
35
TeleRadyo
التردد: 11861 V
8
TEN
التردد: 11430 V
fss
Ten Cricket
التردد: 11804 H
5
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11488 H
fss
Test
التردد: 11488 H
fss
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11747 V
TEST
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11766 H
3
Test
التردد: 11747 V
Test
التردد: 11430 V
fss
Test
التردد: 11430 V
fss
Test
التردد: 11430 V
fss
Test
التردد: 11296 H
fss
Test
التردد: 11334 H
fss
Test
التردد: 11296 H
fss
Test
التردد: 11296 H
fss
Test
التردد: 11296 H
fss
Test
التردد: 11296 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11227 V
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 11219 H
fss
Test
التردد: 12380 H
35
Test
التردد: 12380 H
35
Test
التردد: 12380 H
35
Test
التردد: 12380 H
35
Test
التردد: 12380 H
35
Test
التردد: 12380 H
35
test
التردد: 12303 H
31
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 12341 H
33
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10777 H
fss
Test
التردد: 10777 H
fss
Test
التردد: 10777 H
fss
Test
التردد: 10777 H
fss
Test
التردد: 10777 H
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10795 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 10757 V
fss
Test
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 12437 V
38
Test
التردد: 11842 H
7
Test
التردد: 11823 V
6
Test
التردد: 11842 H
7
Test
التردد: 11842 H
7
Test
التردد: 11842 H
7
Test
التردد: 11842 H
7
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
Test
التردد: 11900 V
0
TEST
التردد: 11938 V
2
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12015 V
6
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12053 V
8
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12206 V
6
Test
التردد: 12130 V
2
Test
التردد: 12169 V
4
Test
التردد: 12169 V
4
Test
التردد: 12169 V
4
Test
التردد: 12169 V
4
Test
التردد: 12169 V
4
Test 09
التردد: 11334 H
fss
Test 10
التردد: 11334 H
fss
Test 10
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 11
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 12
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 14
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 2
التردد: 11334 H
fss
Test 3
التردد: 11334 H
fss
Test 3
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 4
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 4
التردد: 11334 H
fss
Test 5
التردد: 11334 H
fss
Test 6
التردد: 11334 H
fss
Test 6
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 7
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 7
التردد: 11334 H
fss
Test 8
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
Test 9
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
TEST RADIO
التردد: 10930 H
fss
Test13
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8
TEST3
التردد: 10930 H
fss
test8
التردد: 11334 H
fss
testZ4
التردد: 12398 V
36
TFC
التردد: 11861 V
8
TIME CINEMA
التردد: 11257 H
fss
Times Now
التردد: 11804 H
5
TOBACTS FM
التردد: 11257 H
fss
TOBACTS TV
التردد: 11257 H
fss
Trace Urban
التردد: 11804 H
5
Tunis Culture
التردد: 10795 V
fss
Tunis International
التردد: 10795 V
fss
Tunis National
التردد: 10795 V
fss
Tunisia Nat 1
التردد: 10795 V
fss
Tunisia Nat 2
التردد: 10777 H
fss
Tunisie Televsion 1
التردد: 12398 V
TV
التردد: 11804 H
TV5
التردد: 11900 V
Udaya TV
التردد: 11804 H
Umdorman Radio
التردد: 10795 V
fss
UNIV 1
التردد: 11747 V
UTV Movies
التردد: 11804 H
5
UTV Stars/Bindass
التردد: 11804 H
5
VIVA TV
التردد: 11861 V
8
VOA 24
التردد: 12398 V
36
WAAR HD
التردد: 12053 V
8
WAAR SD
التردد: 12053 V
8
Wadi Al-Neil & Palestine
التردد: 11766 H
3
WANASAH
التردد: 11938 V
2
Wasat Al Balad
التردد: 12303 H
31
Wiam Radio
التردد: 11957 H
3
YAS Sports HD
التردد: 12467 H
39
Yemen
التردد: 11227 V
fss
Yemen Sama
التردد: 11257 H
fss
YEMEN SHABAB
التردد: 11257 H
fss
ZAD TV
التردد: 12226 H
7
Zagros
التردد: 10795 V
fss
ZALZALA TV
التردد: 10930 H
fss
Zanoubia
التردد: 12303 H
Zanoubia
التردد: 10930 H
Zawej TV
التردد: 11957 H
ZEE AFLAM
التردد: 11938 V
Zee Alwan
التردد: 12418 H
Zee Cinema
التردد: 11881 H
Zee TV
التردد: 11881 H
Zitouna
التردد: 10795 V
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