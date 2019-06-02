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جميع ترددات النايل سات الحديثة والفعالة

كتب بطرس شحاتهفي آخر تحديث
جميع ترددات النايل سات الحديثة والفعالة
ترددات النايلسات

ترددات النايل سات الجديدة والقديمة الفعالة على النايل سات حيث انه فى الاونة الاخيرة  حدث بعض التغيرات على الترددات الموجودة على النايل سات  وعلى بعض القنوات التى غادرت موقها والقنوات الحديثة التي ظهرت مؤخراً على النايل سات سوف نضع بين ايدكم جميع الترددات التي تعمل بشكل منتظم في الوقت الحالي والايام القادمة علماً بان  عالم الترددات دائم التغير والتحديث  وهذا امر ضروري لدواعي امنية والتحديثات الازمة للامور التقنية وهذا ينتطبق على جميع الاقمار الصناعة  في كل اركان العالم واليكم اخر التطوارات التي حدثت مؤخراً على النايل سات.

احدث التغيرات   على النايل سات

ظهور قناة تايم سبورت الرياضية والمخصصة في نقل فعاليات كأس الامم الافريقة على الترردد 1449 افقي معدل الترميز 27500  ويوجد العديد من القنوات حديثة الظهور وغادرت بعض القنوات موقعها واليكم جميع التردد بالترتيب

بحث عن القنوات   نايل سات

1st Forex TV
التردد: 12398 V
2M Maroc
التردد: 12015 V

5 STARS
التردد: 11430 V

7C Iraq
التردد: 11747
a konoz altb tv
التردد: 10930 H

A TV
التردد: 10795 V

fss

A1 Jordan
التردد: 12303 H

31

A1 Jordan
التردد: 10930 H

fss

Aaj Tak
التردد: 11881 H

9

Abencena
التردد: 10930 H

fss

ABP News
التردد: 11804 H

5

ABS Sports+Action
التردد: 11861 V

8

Abu Dhabi TV
التردد: 11938 V

2

Abu Dhabi TV HD
التردد: 12467 H

AD DRAMA
التردد: 12226 H

AD Drama + HD
التردد: 12092 V

AD DRAMA HD
التردد: 12467 H

AD Nat Geo
التردد: 12226 H

AD Nat Geo HD
التردد: 12467 H

AD SPORT 1
التردد: 12226 H

AD Sport 1 HD
التردد: 12467 H

AD Sport 2
التردد: 12226 H

7

AD Sport 2 HD
التردد: 12467 H

AD Sports 3 HD
التردد: 12092 V

AD Sports 4 HD
التردد: 12092 V

AD Sports 5 HD
التردد: 12092 V

AD Sports 6 HD
التردد: 12092 V

Afak
التردد: 12341 H

Aflam 1
التردد: 12034 H
Aflam 2
التردد: 12034 H
Aghani Aghani TV
التردد: 12360 V

Ahel Al Quran
التردد: 12398 V

Ajial
التردد: 12149 H

AJMAN CH4 FM
التردد: 12226 H

AJMAN TV
التردد: 12226 H

Ajyal HD
التردد: 12284 V

Aksyon TV
التردد: 11861 V

AL 3aela
التردد: 11257 H

fss

Al Ahd
التردد: 12341 H

Al Ahly TV
التردد: 12341 H

AL Anwar
التردد: 12053 V

Al Aoula inter
التردد: 12206 V

Al ARAB NEWS
التردد: 12015 V

Al Arabiya
التردد: 12169 V

AL ASSEMA
التردد: 12380 H

AL ASSEMA2
التردد: 12380 H
AL BAIT BAITAK CINEMA
التردد: 11257 H

AL DAFRA
التردد: 12418 H

AL Dawaeia
التردد: 10930 H

fss

AL Diyar
التردد: 12398 V

Al Ekhbaria HD
التردد: 12284 V

AL EMARAT TV
التردد: 12226 H

Al Emarat TV HD
التردد: 12467 H

Al Forat
التردد: 11747 V

Al Gamaiya
التردد: 11219 H

fss

Al Ghad Al Mushreq
التردد: 12360 V

Al Ghad TV
التردد: 11430 V

fss

Al Ghad TV SD
التردد: 11430 V

fss

AL Hadath
التردد: 12341 H

AL HAQEQA AL DAWLIAH
التردد: 12398 V

Al Hayat
التردد: 11257 H

fss

AL Hurra Iraq
التردد: 11766 H

AL JADEED
التردد: 12130 V

Al Kahera Wal Nas
التردد: 11766 H

Al Kahera Wal Nas +2
التردد: 11430 V

fss

AL MAGHRIBIA
التردد: 11823 V

Al Masar
التردد: 12380 H

AL masriya
التردد: 11766 H

Al Mawsleya
التردد: 12341 H

33

Al Mergab
التردد: 12015 V

6

AL NADA TV
التردد: 11430 V

fss

Al Naeem TV
التردد: 10930 H

fss

Al Nas
التردد: 12053 V

8

Al Noujaba
التردد: 10930 H

fss

AL oula
التردد: 11766 H

Al Rafiden
التردد: 12380 H

AL RASHEED RADIO
التردد: 12360 V

AL RASHEED TV
التردد: 12360 V

34

Al Rayyan 2
التردد: 11957 H

3

Al Rayyan HD
التردد: 12169 V

4

Al Rayyan SD
التردد: 12169 V

4

AL Resala
التردد: 11296 H

fss

AL SHALLAL TV
التردد: 12360 V

34

AL SHARQIYA
التردد: 11785 V

4

AL SHASHA AFLAM
التردد: 11257 H

fss

Al Sumaria TV
التردد: 12360 V

34

AL TEB ALBADEL
التردد: 10930 H

fss

Al Waad Channel
التردد: 11257 H

fss

Al Wousta from Al Dhaid HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Al.Soyoof
التردد: 10757 V

fss

ALAAN FM
التردد: 11938 V

2

ALAAN TV
التردد: 11938 V

2

AL-Aghani
التردد: 11766 H

3

Al-Amaken
التردد: 10795 V

fss

Al-Amaken Drama
التردد: 10757 V

fss

Alamel Radio
التردد: 10930 H

fss

AL-Anbar
التردد: 12437 V

38

Al-Arabiya Alhadath
التردد: 12169 V

4

ALASKANDRIA
التردد: 11227 V

fss

AL-bernameg AL-aam
التردد: 11766 H

3

AL-Bernameg AL-moussekey
التردد: 11766 H

3

AL-bernameg AL-orobi
التردد: 11766 H

3

ALDELTA
التردد: 11227 V

fss

Al-EKhbaria
التردد: 12149 H

3

Aleqtisadiah
التردد: 12149 H

3

Aleqtsadiah HD
التردد: 12284 V

30

Alerth-Alnbawi
التردد: 11334 H

fss

ALFATH Quran
التردد: 11900 V

0

Alforat R
التردد: 11747 V

ALFURSAN
التردد: 11334 H

fss

AlHadath Alyoum
التردد: 11823 V

6

ALHAQIQA
التردد: 12303 H

31

ALHAQIQA
التردد: 12398 V

36

ALhayah ALaan
التردد: 11488 H

fss

ALhayat
التردد: 12206 V

6

Alhayat 2
التردد: 12015 V

6

Alhayat Muslsalat
التردد: 12437 V

38

Alhayat We Alnas
التردد: 12206 V

6

Alhurra
التردد: 11823 V

6

ALISTIQAMA
التردد: 11957 H

3

Alitejah TV
التردد: 10930 H

fss

ALjanoubia
التردد: 10930 H

fss

Aljozour
التردد: 12398 V

36

ALKAHERA
التردد: 11227 V

fss

AL-Kahera Al-Kobra
التردد: 11766 H

3

Alkahf
التردد: 12398 V

36

ALKANAL
التردد: 11227 V

fss

AlKarama
التردد: 10930 H

fss

Alkass four HD
التردد: 11919 H

1

Alkass one HD
التردد: 11919 H

1

AlKass three HD
التردد: 11919 H

1

Alkass two HD
التردد: 11919 H

1

Al-Khabar TV
التردد: 12034 H

Al-Ma’aly
التردد: 10757 V

fss

Al-Majd3
التردد: 12053 V

8

Almasalah
التردد: 12034 H

AL-Menia
التردد: 11766 H

3

ALMINBAR
التردد: 10930 H

fss

ALMINBAR
التردد: 12303 H

31

Al-Nahar Cinema
التردد: 11430 V

fss

Al-Nahar Drama
التردد: 11488 H

fss

Al-Nahar Noor
التردد: 12437 V

38

Al-Nahar One
التردد: 11488 H

fss

Al-Nahar Sport
التردد: 12437 V

38

Alnoor
التردد: 11957 H

3

ALQASSIM
التردد: 11334 H

fss

AL-Quran AL_Karem
التردد: 11766 H

3

Alrai TV
التردد: 11766 H

3

ALSA3EED
التردد: 11227 V

fss

AlSaeedah
التردد: 11900 V

0

ALSahraa
التردد: 12206 V

6

ALSAHRAA-ALEBEL
التردد: 12169 V

4

ALSeha Waljamal
التردد: 10777 H

fss

AL-shabab W Al-reyadah
التردد: 11766 H

3

AL-Sharg AL-awsat
التردد: 11766 H

3

Altaghier
التردد: 12398 V

36

Alteb Alnabawi
التردد: 12398 V

36

AL-TEEB
التردد: 12169 V

4

Althanya
التردد: 11488 H

fss

Althaqafiah
التردد: 12149 H

3

Althaqafiah HD
التردد: 12284 V

30

Al-Turkmenia TV
التردد: 12437 V

38

ALWADI
التردد: 12303 H

31

AlWADI
التردد: 10930 H

fss

ALWadi ALGaded
التردد: 11842 H

7

AL-WAHA
التردد: 12360 V

34

Alwaka’a
التردد: 11334 H

fss

AlWASAT RAdio
التردد: 12398 V

36

Amhara Radio
التردد: 12341 H

33

Amhara TV
التردد: 12341 H

33

anb
التردد: 11334 H

fss

ANC
التردد: 11861 V

8

ANN
التردد: 12437 V

38

Arabica TV
التردد: 12360 V

34

ARC
التردد: 11861 V

8

ARY Digital TV
التردد: 11804 H

5

ARY News
التردد: 11881 H

9

ARZKR
التردد: 12034 H

ARZKR2
التردد: 12034 H

Asia Net
التردد: 11804 H

5

Asianet News
التردد: 11881 H

9

Assalamu Alayka Tv
التردد: 11227 V

fss

Aswan
التردد: 11842 H

7

Azhari
التردد: 11430 V

fss

B . F
التردد: 12053 V

8

B4U Aflam
التردد: 12418 H

37

B4U Plus
التردد: 12418 H

37

Baby TV
التردد: 11881 H

9

Baghdad Radio
التردد: 12437 V

38

Bakous Alexandaria
التردد: 11842 H

7

Barga TV
التردد: 12303 H

31

Baynounah TV HD
التردد: 11977 V

4

BBC
التردد: 11842 H

7

BBC
التردد: 11842 H

7

BBC Arabic
التردد: 12206 V

6

BBC Hausa Radio
التردد: 11842 H

7

BBCW
التردد: 11766 H

3

Bedaya
التردد: 12053 V

8

beIN SPORTS HD
التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD 10
التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD1
التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD1 MAX
التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD2
التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD2 MAX
التردد: 12245 V

8

beIN SPORTS HD3
التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD3 MAX
التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD4
التردد: 12265 H

9

beIN SPORTS HD5
التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD6
التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD7
التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD8
التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS HD9
التردد: 12476 V

40

beIN SPORTS NEWS HD
التردد: 12245 V

8

Beladi
التردد: 11747 V

BIN OTHAIMEEN
التردد: 10757 V

fss

Bishto
التردد: 12284 V

30

Bliss 104,3
التردد: 10930 H

fss

Bloomberg
التردد: 11804 H

5

BSA-Feed
التردد: 12034 H

BURHAN TV
التردد: 11334 H

fss

Cairo cinema
التردد: 10777 H

fss

Cairo Drama
التردد: 10777 H

fss

Cairo-Univ1
التردد: 12437 V

38

Canal Radio
التردد: 11842 H

7

CATV
التردد: 12226 H

7

CBC
التردد: 11488 H

fss

CBC Drama
التردد: 11488 H

fss

CBC eXtra
التردد: 11488 H

fss

CBC Sofra
التردد: 11488 H

fss

CCTV9
التردد: 12015 V

6

CCTV-A
التردد: 12015 V

6

Chain International
التردد: 12206 V

6

CHECK-INN TV
التردد: 11488 H

fss

Cima
التردد: 12034 H

Cinema
التردد: 12034 H

CINEMA 2
التردد: 11257 H

fss

Cinema One Global
التردد: 11861 V

8

CITRUSS TV
التردد: 11938 V

2

CITY 7 TV
التردد: 11977 V

4

CN Arabia
التردد: 12418 H

37

CNBC ARABIYA
التردد: 11785 V

4

CNN
التردد: 12226 H

7

Colors TV
التردد: 11881 H

9

D1 Jeddeh
التردد: 12303 H

31

Dabanga Sudan
التردد: 12398 V

36

Debub FM 100.9
التردد: 11257 H

fss

Dewan
التردد: 12437 V

38

Dewan HD
التردد: 12437 V

38

Dijlah TV
التردد: 12034 H

Direct
التردد: 11842 H

7

Disney XD
التردد: 11861 V

8

dmc
التردد: 11449 H

fss

dmc drama
التردد: 11449 H

fss

dmc HD
التردد: 11449 H

fss

dmc Kids
التردد: 11449 H

fss

dmc masraheyat
التردد: 11449 H

fss

dmc News
التردد: 11449 H

fss

dmc Sports
التردد: 11449 H

fss

Dream2
التردد: 11842 H

7

DUBAI ONE
التردد: 11785 V

4

DUBAI RACING 2
التردد: 11785 V

4

Dubai Radio
التردد: 11785 V

4

DUBAI SPORT1
التردد: 11785 V

4

Dubai Sports 2 HD
التردد: 12092 V

0

Dubai Sports 4
التردد: 12226 H

7

Dubai Sports 4 HD
التردد: 12092 V

0

Dubai TV
التردد: 11785 V

4

Duniya News
التردد: 11881 H

9

DW A2
التردد: 11900 V

0

DWRR 101.9
التردد: 11977 V

4

DW-TV ARABIA
التردد: 11900 V

0

Dzair 24
التردد: 12034 H

Dzair 25
التردد: 12398 V

36

Dzair 3
التردد: 11957 H

3

Dzair Jannah
التردد: 12398 V

36

Dzair News
التردد: 11957 H

3

Dzair TV
التردد: 12418 H

37

Dzair24 info
التردد: 12398 V

36

EBC1
التردد: 10757 V

fss

EBC3
التردد: 12380 H

35

echanfara el ibn
التردد: 12303 H

31

echanfara el ibn
التردد: 10930 H

fss

Echorouk TV HD
التردد: 11957 H

3

Edge Sports
التردد: 12092 V

0

EDUC 1
التردد: 11747 V

Eductional channel
التردد: 11766 H

3

EL BILAD TV
التردد: 11257 H

fss

El Fadjr TV DZ
التردد: 12398 V

36

El Heddaf TV
التردد: 11957 H

3

EL HOGGAR
التردد: 12034 H

ELMOLED
التردد: 11257 H

fss

ELRADIO 9090
التردد: 11766 H

3

Ennahar Laki
التردد: 12418 H

37

ENNAHAR TV
التردد: 12360 V

34

ERI Radio 2
التردد: 11747 V

ERI Radio1
التردد: 11747 V

Eriteria TV
التردد: 11747 V

ES TV
التردد: 11219 H

fss

ETHIOPIA RADIO FM
التردد: 12380 H

35

ETHIOPIA RADIO NATIONAL
التردد: 12380 H

35

ETV 1 Radio
التردد: 10757 V

fss

EuroNews
التردد: 12015 V

6

European
التردد: 12149 H

3

European Radio
التردد: 12284 V

30

Fashion TV HD
التردد: 12072 H

9

Feed
التردد: 10795 V

fss

Feed 4
التردد: 10795 V

fss

FEED HD
التردد: 10777 H

fss

First TV TUNISIA
التردد: 11957 H

3

FM
التردد: 12303 H

31

FM
التردد: 10930 H

fss

Food Network HD
التردد: 12072 H

9

Forqan Radio
التردد: 12380 H

35

Fox News
التردد: 11804 H

5

France 24
التردد: 12206 V

6

France 24 Eng
التردد: 11977 V

4

Free TV
التردد: 11900 V

0

French
التردد: 12284 V

30

Fuel TV
التردد: 11861 V

8

FUJAIRAH TV
التردد: 12226 H

7

FUNoon
التردد: 11842 H

7

Future TV
التردد: 10757 V

fss

Gemini TV
التردد: 11881 H

9

Geo News
التردد: 11804 H

5

GEO TV
التردد: 11881 H

9

GM Radio
التردد: 12360 V

34

Hala Jordan
التردد: 11957 H

3

HALABA TV
التردد: 11257 H

fss

Hannibal
التردد: 12053 V

8

Hawa Dijlah Radio
التردد: 12034 H

Hawacom
التردد: 12130 V

2

HAWAS TV
التردد: 11938 V

2

Hayat FM
التردد: 10930 H

fss

Hayat FM
التردد: 12303 H

31

HD Promo Test 1
التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 2
التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 3
التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 4
التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 5
التردد: 12188 H

5

HD Promo Test 6
التردد: 12188 H

5

Hekayat
التردد: 12034 H

Hekayat Kaman
التردد: 12034 H

Hekayat2
التردد: 12034 H

Hits
التردد: 12169 V

4

Holly Quran
التردد: 12284 V

30

Holy Quran
التردد: 12149 H

3

HONA ALQUDS
التردد: 11334 H

fss

Hona Baghdad
التردد: 11957 H

3

Huda TV
التردد: 11747 V

Hum TV
التردد: 11881 H

9

HUMAX OTA
التردد: 11766 H

3

I Film Arabic
التردد: 11747 V

iladhamiyah news
التردد: 12034 H

Imagine Movies
التردد: 12360 V

34

Iqraa
التردد: 12034 H

Iraq medical
التردد: 12034 H

Iraq Now
التردد: 12034 H

Iraqi EDU
التردد: 10777 H

fss

Iraqia
التردد: 12437 V

38

Iraqia Radio
التردد: 12380 H

35

Iraqia Sport
التردد: 12380 H

35

Iraqia TV
التردد: 11823 V

6

ITV Choice HD
التردد: 11727 H

jbc Radio
التردد: 10930 H

fss

JeishFM
التردد: 11957 H

3

JNC
التردد: 12398 V

36

Jordan
التردد: 12034 H

JORDAN ADWAA
التردد: 12398 V

36

JORDAN AIN
التردد: 12303 H

31

JORDAN AIN
التردد: 10930 H

fss

Jordan Alhurra
التردد: 12398 V

36

Jordan Amen
التردد: 12398 V

36

JORDAN DERETNA
التردد: 12034 H

Jordan Jood
التردد: 12398 V

36

Jordan Manaseer
التردد: 12398 V

36

Jordan Mubasher
التردد: 12398 V

36

JORDAN NOW
التردد: 12398 V

36

Jordan Radio
التردد: 12034 H

7

JORDAN SAMA
التردد: 12398 V

36

Jordan Sooq
التردد: 12398 V

36

Jordan Sport
التردد: 10930 H

fss

Jordan Wast Albalad
التردد: 12398 V

36

Kaifa
التردد: 11334 H

fss

KANA TV
التردد: 12226 H

7

Kapatid TV5
التردد: 11861 V

8

KIDZINIA
التردد: 11257 H

fss

Konoz Alshefa
التردد: 10930 H

fss

Kunuz Al-Jannah
التردد: 12398 V

36

KURDMAX
التردد: 10757 V

fss

Kuwait Deretna
التردد: 10930 H

fss

L`Espoir
التردد: 11957 H

3

LBC SAT
التردد: 10777 H

fss

LDC
التردد: 12360 V

34

Leb Radio 3
التردد: 12130 V

2

Leb Radio 4
التردد: 12130 V

2

Lebanon TV
التردد: 12130 V

2

LIBYA 218
التردد: 12398 V

36

LIBYA ALMARAH
التردد: 11257 H

fss

LIBYA ALMOSTAQBAL HD
التردد: 11257 H

fss

Libya One
التردد: 11334 H

fss

Life Ok
التردد: 11804 H

5

LTC
التردد: 11219 H

fss

Ma3akom
التردد: 12398 V

36

Maestro TV
التردد: 11900 V

0

Majan
التردد: 11430 V

fss

Majd
التردد: 11900 V

0

Majid Kids TV
التردد: 12226 H

7

Majid Kids TV HD
التردد: 12467 H

39

Mara7 TV
التردد: 12053 V

8

Masala TV
التردد: 11881 H

9

Maspero FM & Thakafy
التردد: 11766 H

3

Maspero Zaman
التردد: 11842 H

7

Matrouh
التردد: 11766 H

3

Mazaj Gulf TV
التردد: 12398 V

36

Mazzika
التردد: 11900 V

0

MB Ruqia
التردد: 12398 V

36

MBC 1
التردد: 11938 V

2

MBC 2
التردد: 11938 V

2

MBC 2
التردد: 12015 V

6

MBC 3
التردد: 11938 V

2

MBC 4
التردد: 11938 V

2

MBC Action
التردد: 11938 V

2

MBC Bollywood
التردد: 11938 V

2

MBC DRAMA
التردد: 11938 V

2

MBC FM
التردد: 11938 V

2

MBC MASR
التردد: 12015 V

6

MBC Masr 2
التردد: 11823 V

6

MBC MAX
التردد: 11938 V

2

Mecca
التردد: 12398 V

36

Medi1
التردد: 12015 V

6

Medi1 TV
التردد: 12015 V

6

Mega
التردد: 12169 V

4

Mehwer
التردد: 11823 V

6

Mena
التردد: 10757 V

fss

MESat
التردد: 11257 H

fss

MICKEY CHANNEL
التردد: 11257 H

fss

Misr Al Zera3eya
التردد: 11227 V

fss

MISURATA TV
التردد: 11257 H

fss

Modern Sport
التردد: 11488 H

fss

MODY KIDS
التردد: 11257 H

fss

Moga Comedy TV
التردد: 12380 H

35

MOUDA
التردد: 10930 H

fss

Mowagahat-1
التردد: 11842 H

7

Mowagahat-2
التردد: 11842 H

7

Mowagahat-8
التردد: 11842 H

7

MTV Lebanon
التردد: 12360 V

34

Mulin TV shopping
التردد: 10757 V

fss

Music Alhanen
التردد: 12169 V

4

Mystro TV
التردد: 12398 V

36

Myx
التردد: 11861 V

8

Nagham
التردد: 12169 V

4

Nameless 11276_4801
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4802
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4803
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4804
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4805
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4806
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11276_4807
التردد: 11276 V

fss

Nameless 11977_2021
التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2022
التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2023
التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2024
التردد: 11977 V

4

Nameless 11977_2025
التردد: 11977 V

4

Nameless 11996_19
التردد: 11996 H

5

Nameless 11996_303
التردد: 11996 H

5

Nameless 11996_65533
التردد: 11996 H

5

NBN
التردد: 12130 V

2

NDTV 24×7
التردد: 11881 H

9

Nedaa El Islam
التردد: 12149 H

3

Nedaa El Islam
التردد: 12284 V

30

Nessma
التردد: 12206 V

6

NHK World
التردد: 12015 V

6

Nick Toons
التردد: 11804 H

5

Nilat TV
التردد: 11334 H

fss

Nile Cinema
التردد: 11842 H

7

Nile Comedy
التردد: 11842 H

7

Nile Culture
التردد: 11842 H

7

Nile Drama
التردد: 11842 H

7

Nile Family
التردد: 11842 H

7

Nile FM
التردد: 11900 V

0

Nile Life
التردد: 11842 H

7

Nile News
التردد: 11842 H

7

Nile Sport
التردد: 11842 H

7

Nile TV
التردد: 12053 V

8

Nilesat 4K TV
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Nilesat Promo HD
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

No Signal !
التردد: 12562 H
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:

No Signal !
التردد: 11137 V
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:

No Signal !
التردد: 11178 V
الاقمار:
الحزمة:
الموقع المدارى:

No Signal !
التردد: 11564 H

fss

Nogoum FM
التردد: 11900 V

0

Nogoum FM TV
التردد: 11900 V

0

NOOR DUBAI
التردد: 12226 H

7

NOOR DUBAI FM
التردد: 11785 V

4

North Sinai
التردد: 11766 H

3

NOUR
التردد: 12130 V

2

Numidia News TV
التردد: 11957 H

3

Oman Classic Radio
التردد: 12111 H

1

Oman English Radio
التردد: 12111 H

1

Oman General Radio
التردد: 12111 H

1

Oman HolyQuran Radio
التردد: 12111 H

1

Oman Shabab Radio
التردد: 12111 H

1

Oman TV Culture
التردد: 12111 H

1

Oman TV Culture HD
التردد: 12111 H

1

Oman TV General
التردد: 12111 H

1

Oman TV General HD
التردد: 12111 H

1

Oman TV Live
التردد: 12111 H

1

Oman TV Live HD
التردد: 12111 H

1

Oman TV Sport
التردد: 12111 H

1

Oman TV Sport HD
التردد: 12111 H

1

ON E
التردد: 10853 H

fss

ON E HD
التردد: 10853 H

fss

ON Live
التردد: 10853 H

fss

ON LIVE
التردد: 12380 H

35

ON Live HD
التردد: 10853 H

fss

ON Plus
التردد: 10853 H

fss

ON Plus HD
التردد: 10853 H

fss

ON Sport
التردد: 10853 H

fss

ON Sport HD
التردد: 10853 H

fss

Oromia Radio
التردد: 12380 H

35

Oromia TV
التردد: 12380 H

35

OSN
التردد: 11861 V

8

OSN Box Office 1 HD
التردد: 11727 H

OSN Box Office 2
التردد: 11861 V

8

OSN Box Office 3
التردد: 11861 V

8

OSN First HBO HD
التردد: 11727 H

OSN Kid Zone TV
التردد: 11861 V

8

OSN Mov Action HD+2h
التردد: 12072 H

9

OSN Mov Festival HD
التردد: 12072 H

9

OSN Mov Thriller +2h
التردد: 11861 V

8

OSN Movies +2h
التردد: 11861 V

8

OSN Movies Action HD
التردد: 11996 H

5

OSN Movies Family HD
التردد: 11727 H

OSN Movies First HD
التردد: 11996 H

5

OSN Movies HD
التردد: 12072 H

9

OSN Movies Kids HD
التردد: 12072 H

9

OSN Movies Thriller HD
التردد: 12072 H

9

OSN News
التردد: 11861 V

8

OSN Series Com +2h
التردد: 11861 V

8

OSN Series First HD
التردد: 11996 H

5

OSN Sp Action 2 HD
التردد: 11996 H

5

OSN Sports 3 HD
التردد: 12072 H

9

OSN YH Al Oula +2h
التردد: 11861 V

8

OSN YH Cinema HD
التردد: 11996 H

5

Oyoon Alwatan
التردد: 10930 H

fss

Oyoon Alwatan
التردد: 12303 H

31

Palestine
التردد: 11823 V

6

Palestine live
التردد: 11430 V

fss

Palestine Radio
التردد: 11823 V

6

Palestine Today
التردد: 11823 V

6

Panorama
التردد: 11938 V

2

Panorama Drama
التردد: 12341 H

33

Panorama Drama 2
التردد: 12341 H

33

Panorama Film
التردد: 11219 H

fss

Panorama Food
التردد: 12341 H

33

PLAY HEKAYAT TV
التردد: 12360 V

34

Press TV
التردد: 11823 V

6

Prime TV
التردد: 10930 H

fss

Qasioun TV
التردد: 12303 H

31

Qasioun TV
التردد: 10930 H

fss

QATAR ASWAQ
التردد: 10930 H

fss

Qatar Oryx Radio
التردد: 10719 V

fss

Qatar QBS Radio
التردد: 10719 V

fss

Qatar R Quran
التردد: 10719 V

fss

Qatar Radio
التردد: 10719 V

fss

Qatar today
التردد: 11488 H

fss

Qatar TV
التردد: 10719 V

fss

Qatar TV HD
التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 1
التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 2
التردد: 10719 V

fss

Qatar TV Test 3
التردد: 10719 V

fss

Qatar Urdu Radio
التردد: 10719 V

fss

Quest Arabiya
التردد: 11785 V

4

Qura Kareem Jordan
التردد: 10930 H

fss

Quran Kareem Radio
التردد: 12226 H

7

Radio 3
التردد: 12284 V

30

Radio 4
التردد: 12284 V

30

Radio 5
التردد: 12284 V

30

Radio Al-Mahaba
التردد: 12398 V

36

Radio Fann Jordan
التردد: 12303 H

31

Radio Fann Jordan
التردد: 10930 H

fss

Radio Masr
التردد: 11842 H

7

Radio National
التردد: 11823 V

6

Radio Sawa Iraq
التردد: 11842 H

7

Radio Sawa Levant
التردد: 11842 H

7

Radio Sawa Sudan
التردد: 11842 H

7

Radio Tchad
التردد: 12380 H

35

Radio VOA Iraq
التردد: 11842 H

7

RADIO YAQEEN JORDAN
التردد: 12303 H

31

RADIO YAQEEN JORDAN
التردد: 10930 H

fss

Radio-5
التردد: 12149 H

3

Resalat ALIslam
التردد: 11334 H

fss

RFI
التردد: 12130 V

2

RMC MO
التردد: 11842 H

7

Rotana
التردد: 11296 H

fss

Rotana Cinema EGY
التردد: 11296 H

fss

Rotana Cinema KSA
التردد: 11296 H

fss

Rotana Classic
التردد: 11296 H

fss

Rotana Clip
التردد: 11296 H

fss

Rotana FM KSA
التردد: 11296 H

fss

Rotana Khalijiah
التردد: 11296 H

fss

Rotana Masriya
التردد: 11296 H

fss

Rotana Radio Jordan
التردد: 10930 H

fss

Rotana Radio Jordan
التردد: 12303 H

31

RO’YA
التردد: 12398 V

36

SabTV
التردد: 11881 H

9

Sada
التردد: 10757 V

fss

Sada El Balad
التردد: 11823 V

6

Sada El Balad+
التردد: 12169 V

4

Sada ElBalad Drama
التردد: 11430 V

fss

SAFA TV
التردد: 10757 V

fss

Sahara TV Algeria
التردد: 12398 V

36

Sajayaa
التردد: 10930 H

fss

SAMADUBAI
التردد: 11785 V

4

Samira TV
التردد: 12418 H

37

Saudi 2 HD
التردد: 12284 V

30

Saudi ch for Quran HD
التردد: 12284 V

30

Saudi Ch for Sunnah HD
التردد: 12284 V

30

Saudi Ch. For Quran
التردد: 12149 H

3

Saudi Ch. For Sunnah
التردد: 12149 H

3

Saudi Radio 1
التردد: 12284 V

30

Saudi Radio 2
التردد: 12284 V

30

Saudi Radio-1
التردد: 12149 H

3

Saudi Radio-2
التردد: 12149 H

3

Saudi Sport
التردد: 12149 H

3

Saudi Sport 1 HD
التردد: 12284 V

30

Saudi Sport 2 HD
التردد: 12284 V

30

Saudi TV HD
التردد: 12284 V

30

Saudi-1
التردد: 12149 H

3

Saudi-2
التردد: 12149 H

3

Sawt Al-alam
التردد: 11957 H

3

Sawtoman Radio
التردد: 12111 H

1

SCOPE Tv
التردد: 12341 H

33

Sehaty
التردد: 11747 V

SELAA
التردد: 11334 H

fss

SEMSEM
التردد: 11334 H

fss

SETMAX
التردد: 11881 H

9

Seven Stars
التردد: 10930 H

fss

Seven Stars
التردد: 12303 H

31

SHA3BEYAT
التردد: 11257 H

fss

SHA3BY FM
التردد: 12169 V

4

Shabab TV
التردد: 11219 H

fss

Shahamh TV
التردد: 11842 H

7

Sham fm
التردد: 12437 V

38

SHAMNA
التردد: 12398 V

36

Sharjah HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharjah Quran
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharjah Radio
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharjah SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharjah Sport HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharjah Sport SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharqiya from Kalba HD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sharqiya from Kalba SD
التردد: 11012 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Sky News Arabia
التردد: 11977 V

4

Sky News Arabia HD
التردد: 11977 V

4

Sony Entertainment TV
التردد: 11881 H

9

Sony MIX
التردد: 11881 H

9

Sout AL-arab
التردد: 11766 H

3

SOUT AL-ISLAM FROM DOHA
التردد: 11957 H

3

Sout Alkhaleej 2
التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej 3
التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej 4
التردد: 10719 V

fss

Sout Alkhaleej Europe
التردد: 10719 V

fss

Sout Alrayyan
التردد: 12169 V

4

Sout El Shaab
التردد: 12053 V

8

South Sinai
التردد: 11766 H

3

Southern TV
التردد: 11257 H

fss

SPACETOON ARABIC
التردد: 11785 V

4

Spare 1005
التردد: 11804 H

5

Spare 1007
التردد: 11804 H

5

Spare 1018
التردد: 11804 H

5

Spare 1020
التردد: 11804 H

5

Spare 1021
التردد: 11804 H

5

Spare 1023
التردد: 11804 H

5

Spare 1024
التردد: 11804 H

5

Spare 1025
التردد: 11804 H

5

Spare 1026
التردد: 11804 H

5

Spare 1027
التردد: 11804 H

5

Spare 1028
التردد: 11804 H

5

Spare 1029
التردد: 11804 H

5

Spare 1031
التردد: 11804 H

5

Spare 1032
التردد: 11804 H

5

Spare 1723
التردد: 11881 H

9

Spare 1724
التردد: 11881 H

9

Spare 1725
التردد: 11881 H

9

Spare 1726
التردد: 11881 H

9

Spare 1727
التردد: 11881 H

9

Spare 1728
التردد: 11881 H

9

Spare 1729
التردد: 11881 H

9

Spare 1730
التردد: 11881 H

9

Spare 1731
التردد: 11881 H

9

Spare 1732
التردد: 11881 H

9

Spare 2002
التردد: 11977 V

4

Spare 2006
التردد: 11977 V

4

Spare 2007
التردد: 11977 V

4

Spare 2008
التردد: 11977 V

4

Spare 201
التردد: 11861 V

8

Spare 2012
التردد: 11977 V

4

Spare 2013
التردد: 11977 V

4

Spare 2017
التردد: 11977 V

4

Spare 2018
التردد: 11977 V

4

Spare 2019
التردد: 11977 V

4

Spare 2020
التردد: 11977 V

4

Spare 218
التردد: 11861 V

8

Spare 223
التردد: 11861 V

8

Spare 307
التردد: 11996 H

5

Spare 308
التردد: 11996 H

5

Spare 5663
التردد: 11727 H

Spare 5664
التردد: 11727 H

Spare 5665
التردد: 11727 H

Spare 5667 HD
التردد: 11727 H

Star Gold
التردد: 11881 H

9

Star Jalsha
التردد: 11881 H

9

Star Plus
التردد: 11881 H

9

Star Pravah
التردد: 11804 H

5

STAR VIJAY
التردد: 11804 H

5

Sudan TV
التردد: 10795 V

fss

SUMER FM
التردد: 12360 V

34

Sun TV
التردد: 11804 H

5

Surya Movies
التردد: 11881 H

9

Surya TV
التردد: 11881 H

9

Syria Medical TV
التردد: 12398 V

36

TEBA
التردد: 11227 V

fss

Tele Tchad
التردد: 12380 H

35

TeleRadyo
التردد: 11861 V

8

TEN
التردد: 11430 V

fss

Ten Cricket
التردد: 11804 H

5

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11488 H

fss

Test
التردد: 11488 H

fss

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11747 V

TEST
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11766 H

3

Test
التردد: 11747 V

Test
التردد: 11430 V

fss

Test
التردد: 11430 V

fss

Test
التردد: 11430 V

fss

Test
التردد: 11296 H

fss

Test
التردد: 11334 H

fss

Test
التردد: 11296 H

fss

Test
التردد: 11296 H

fss

Test
التردد: 11296 H

fss

Test
التردد: 11296 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11227 V

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 11219 H

fss

Test
التردد: 12380 H

35

Test
التردد: 12380 H

35

Test
التردد: 12380 H

35

Test
التردد: 12380 H

35

Test
التردد: 12380 H

35

Test
التردد: 12380 H

35

test
التردد: 12303 H

31

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 12341 H

33

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10777 H

fss

Test
التردد: 10777 H

fss

Test
التردد: 10777 H

fss

Test
التردد: 10777 H

fss

Test
التردد: 10777 H

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10795 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 10757 V

fss

Test
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 12437 V

38

Test
التردد: 11842 H

7

Test
التردد: 11823 V

6

Test
التردد: 11842 H

7

Test
التردد: 11842 H

7

Test
التردد: 11842 H

7

Test
التردد: 11842 H

7

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

Test
التردد: 11900 V

0

TEST
التردد: 11938 V

2

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12015 V

6

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12053 V

8

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12206 V

6

Test
التردد: 12130 V

2

Test
التردد: 12169 V

4

Test
التردد: 12169 V

4

Test
التردد: 12169 V

4

Test
التردد: 12169 V

4

Test
التردد: 12169 V

4

Test 09
التردد: 11334 H

fss

Test 10
التردد: 11334 H

fss

Test 10
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 11
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 12
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 14
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 2
التردد: 11334 H

fss

Test 3
التردد: 11334 H

fss

Test 3
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 4
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 4
التردد: 11334 H

fss

Test 5
التردد: 11334 H

fss

Test 6
التردد: 11334 H

fss

Test 6
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 7
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 7
التردد: 11334 H

fss

Test 8
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

Test 9
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

TEST RADIO
التردد: 10930 H

fss

Test13
التردد: 12728 V
B
fss
الموقع المدارى: 8

TEST3
التردد: 10930 H

fss

test8
التردد: 11334 H

fss

testZ4
التردد: 12398 V

36

TFC
التردد: 11861 V

8

TIME CINEMA
التردد: 11257 H

fss

Times Now
التردد: 11804 H

5

TOBACTS FM
التردد: 11257 H

fss

TOBACTS TV
التردد: 11257 H

fss

Trace Urban
التردد: 11804 H

5

Tunis Culture
التردد: 10795 V

fss

Tunis International
التردد: 10795 V

fss

Tunis National
التردد: 10795 V

fss

Tunisia Nat 1
التردد: 10795 V

fss

Tunisia Nat 2
التردد: 10777 H

fss

Tunisie Televsion 1
التردد: 12398 V

TV
التردد: 11804 H

TV5
التردد: 11900 V

Udaya TV
التردد: 11804 H

 

Umdorman Radio
التردد: 10795 V

fss

UNIV 1
التردد: 11747 V

UTV Movies
التردد: 11804 H

5

UTV Stars/Bindass
التردد: 11804 H

5

VIVA TV
التردد: 11861 V

8

VOA 24
التردد: 12398 V

36

WAAR HD
التردد: 12053 V

8

WAAR SD
التردد: 12053 V

8

Wadi Al-Neil & Palestine
التردد: 11766 H

3

WANASAH
التردد: 11938 V

2

Wasat Al Balad
التردد: 12303 H

31

Wiam Radio
التردد: 11957 H

3

YAS Sports HD
التردد: 12467 H

39

Yemen
التردد: 11227 V

fss

Yemen Sama
التردد: 11257 H

fss

YEMEN SHABAB
التردد: 11257 H

fss

ZAD TV
التردد: 12226 H

7

Zagros
التردد: 10795 V

fss

ZALZALA TV
التردد: 10930 H

fss

Zanoubia
التردد: 12303 H
Zanoubia
التردد: 10930 H
Zawej TV
التردد: 11957 H
ZEE AFLAM
التردد: 11938 V
Zee Alwan
التردد: 12418 H
Zee Cinema
التردد: 11881 H
Zee TV
التردد: 11881 H
Zitouna
التردد: 10795 V

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عن الكاتب

بطرس شحاته

اعمل في مجال الأنترنت محرر للأخبار في جمهوريه مصر العربية كما اعمل محرر في نجوم مصريه وكلمة دوت اورج لمجموعه من الأخبار العاجلة و الأخبار الفنية وأخبار التقنية وتقدم الخدمات في شتى المجالات التي تهدف لتقديم أفاده ومعلومات قيمة للزوار

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